Neues eBook zeigt: Mit koordinativer Bewegung und therapeutischem Jonglieren aktiv zur Demenzprävention

Ein neues eBook von Stephan Ehlers gibt darauf eine ebenso fundierte wie praxisnahe Antwort – und macht deutlich: Entscheidend ist nicht nur dass wir uns bewegen, sondern wie.
Auf 40 Seiten im DIN-A4-Format verbindet das Werk aktuelle Erkenntnisse aus Neurowissenschaft, Bewegungsforschung und Präventionsmedizin mit einem alltagsnahen Zugang zur praktischen Umsetzung. Im Zentrum steht eine klare Botschaft: Körperliche Aktivität aktiviert zentrale Schutzmechanismen des Gehirns – von verbesserter Durchblutung über Neuroplastizität bis hin zum Aufbau kognitiver Reserve und erlebter Selbstwirksamkeit.
Preis: 5,90 €
Hier kann man das eBook herunterladen: https://Demenz.Jonglierschule.de
Koordination statt nur „mehr Sport“
Während viele Programme pauschal zu „mehr Bewegung“ raten, setzt dieses eBook einen differenzierten Schwerpunkt: koordinativ-kognitive Aktivität.
Besonders das Jonglieren wird als multidimensionaler Lernreiz verständlich gemacht – als Bewegung, die Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Motorik und exekutive Funktionen gleichzeitig fordert und fördert.
Erstmals werden dabei die beiden Lernsysteme JOKOKO® (1–2-Ball-System) und REHORULI® (3-Ball-Lernsystem) systematisch als strukturierte Präventions- und Therapiewerkzeuge modelliert – vom niedrigschwelligen Einstieg bis hin zum anspruchsvollen exekutiven Training.
Was dieses eBook einzigartig macht
1. Wissenschaftlich fundiert – verständlich erklärt
Aktuelle Evidenz zur Risikoreduktion durch Bewegung wird klar, strukturiert und ohne akademische Überfrachtung vermittelt.
2. Koordination als Schlüsselmechanismus
Der Fokus liegt auf koordinativem Lernen als neurobiologisch wirksamer Stimulus – Jonglieren wird als besonders effektiver Trainingsreiz eingeordnet.
3. JOKOKO® & REHORULI® als therapeutisches Modell
Erstmals werden diese Lernsysteme in eine neurobiologische Präventionslogik eingebettet – vom 1-Ball-Training bis zum komplexen 3-Ball-Setting.
4. Wirkprinzipien statt Technikrezepte
Nicht „Wie werfe ich richtig?“, sondern „Warum wirkt das?“ steht im Mittelpunkt:
Neuroplastizität, BDNF, kognitive Reserve und Selbstregulation werden praxisrelevant erläutert.
5. Praxisnah, motivierend, niedrigschwellig
Mit Übungsmodulen, Workshop-Konzepten und direkt umsetzbaren Impulsen eignet sich das eBook auch für Menschen ohne Vorerfahrung.
Für wen ist das eBook gedacht?
- Therapeut:innen (Psychomotorik, Ergotherapie, Physiotherapie, Neurorehabilitation)
- Fachkräfte in Prävention, Gesundheitsförderung und Pädagogik
- Trainer:innen und Kursleitende im Bereich Bewegung & Gehirngesundheit
- Betriebliche Gesundheitsmanager:innen
- Gesundheitsinteressierte Laien
- Angehörige mit Demenzsorge
- Senior:innen, die geistig fit bleiben möchten
Stephan Ehlers arbeitet seit vielen Jahren an der Schnittstelle von Psychomotorik, Gesundheitsförderung und neurobiologischer Prävention. Als Entwickler der Lernsysteme JOKOKO® und REHORULI® hat er Jonglieren zu einem therapeutisch strukturierten Bewegungs- und Lernkonzept weiterentwickelt, das heute in Präventionsprogrammen sowie in pädagogischen und klinischen Kontexten Anwendung findet.
Seine Arbeit basiert auf aktuellen Erkenntnissen zur Neuroplastizität, kognitiven Reserve und den positiven Effekten koordinativer Bewegung auf Gehirnprozesse. Im Mittelpunkt steht dabei stets die praktische Erfahrung: Prävention soll nicht abstrakt bleiben – sondern spielerisch, motivierend und im Alltag erlebbar werden.
Mit diesem eBook lädt Stephan Ehlers Fachkräfte und Gesundheitsinteressierte gleichermaßen dazu ein, Bewegung neu zu denken – als wirksamen, wissenschaftlich fundierten und zugleich freudvollen Zugang zu geistiger Fitness und Demenzprävention.
Umfang: 40 Seiten, DIN A4
Format: eBook (PDF)
Weitere Informationen und Bezugsmöglichkeiten:
