Mehr als nur drei Bälle – das Geschenk, das in Bewegung bringt

Eine originelle Geschenkidee: 3 Bälle & Buch inkl. Jonglieranleitung

Bewegung, Gehirntraining, Freude – und ein Geschenk, das im wahrsten Sinne des Wortes in der Luft liegt. Mit 3 Bälle & Jonglier-Anleitung präsentiert der Profijongleur und Trainings-Experte Stephan Ehlers ein Geschenkformat, das weit über das klassische Spielzeug hinausgeht.

Das Set enthält drei hochwertige Jonglierbälle – perfekt für Einsteiger*innen – sowie eine klar strukturierte Anleitung, mit der innerhalb kürzester Zeit das Jonglieren mit drei Bällen möglich wird. Diese Kombination macht es zur idealen Geschenkidee für Alle, die Bewegung, Koordination und mentale Fitness in den Alltag integrieren möchten – von Therapeuten über Coaches bis hin zu gesundheitsorientierten Privatpersonen.

„Jonglieren ist kein reiner Unterhaltungstrick“, erklärt Stephan Ehlers. „Es ist ein bewährtes Tool zur Aktivierung beider Gehirnhälften, zur Förderung von Konzentration und Motorik und zur tiefenwirksamen Integration in Therapie, Training oder Personal Coaching.“ Seine von ihm entwickelte Lernmethode REHORULI® hat bereits Tausenden Menschen geholfen, schnell und mit Freude den Einstieg ins Jonglieren zu finden.
Hier gleich online bestellen (29,90 € + Versandkosten) :

Warum dieses Set ideal als Geschenk fungiert:
  • Einsetzbar in Praxen, Weiterbildungen, Workshops oder einfach zu Hause – das Set spricht Erwachsene genauso an wie Bewegungs- und Gesundheitsprofis.
  • Es verbindet Lernen mit Leichtigkeit: Der Nutzer erhält ein greifbares Erlebnis (die Bälle) und eine visuelle, didaktisch durchdachte Anleitung – ideal zum Verschenken.
  • Es stärkt die persönliche Kompetenz: Wer Jonglieren kann, zeigt nicht nur motorisches Geschick, sondern steht symbolisch für Balance-, Koordinations- und Konzentrationsfähigkeit.
  • In Zeiten, in denen die Nachfrage nach Bewegungs- und Gehirntrainingsangeboten steigt, wird dieses Set zum innovativen Geschenk mit echtem Mehrwert.
Zielgruppen:
Geschenkideen für Coaches, Trainer, Therapeuten und Gesundheitsfachkräfte, die ihren Klient:innen etwas Besonderes bieten möchten; oder für Privatpersonen mit Interesse an Bewegung, Achtsamkeit und motorischer Herausforderung.

Verfügbarkeit:
Das Set ist über den Buch- und Fachhandel erhältlich. Es eignet sich ideal für Geburtstage, Jahreswechsel, Firmenpräsente oder als persönliches Motivationsgeschenk.

Kontakt:
Für Rückfragen, Rezensionsexemplare oder Bildmaterial steht Ihnen Stephan Ehlers gerne zur Verfügung:
E-Mail: info@Jonglierschule.de
Web: https://Neu.Jonglierschule.de 

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

FQL-Publishing wurde 2008 von Gabriele und Stephan Ehlers gegründet. FQL publiziert kleine und große, dicke und dünne Bücher, CD-ROMs, DVDs und eBooks, die mindestens einem der drei FQL-Kriterien entsprechen: Fröhlich Qualität Liefern, Findet Querdenken Lukrativ und/oder Forciert Querfeldein-Lernen. FQL-Pùblishing ist u.a. Herausgeber der erfolgreichen Buchreihe GEHIRN-WISSEN KOMPAKT - eine Taschenbuch und eBook-Serie, in der jährlich mehrere neue Titel erscheinen. www.KOMPAKT.GEHIRN-WISSEN.de

Das Credo von FQL Publishing sind 7 I’s:

Information
ist das tragende Element eines Verlages. Sieben weitere I's zeichnen unsere Verlagsprodukte aus:

Ideen
sind entscheidender als Informationen. Die Ideen unserer Autoren, unserer Geschäftspartner, und/oder unseres Comiczeichners machen das Verlagsprodukt erst rund.

Intelligenz
ist hilfreich und auch angebracht bei Themen- und Autorenauswahl. Gleiches gilt für Aufwandsabschätzung sowie Kosten- und Erlösplanung. Da sind wir eher konservativ.

Individualität
der Themen oder der Autoren spielen bei FQL-Publishing eine wichtige Rolle.

Identifikation & Idealismus
sind unabdingbar, wenn man kleine aber feine Verlagsprodukte herausgibt. Bei uns können Sie fest mit Identifikation & Idealismus rechnen.

Identität
ist wichtig. Die Identität unserer Verlagsprodukte ist relativ einfach, da sie immer in mindestens eine von drei Kategorien passt: "Fröhlich Qualität Liefern", "Findet Querdenken Lukrativ" oder "Forciert Querfeld-Lernen".

Initiative
bei FQL-Publishing geht entweder von den Verlegern oder von den Autoren aus. Das macht die Arbeit so spannend. Zwingende Voraussetzung ist, dass es in das FQL-Schema passen muss (siehe "Identität").

Wichtiger Hinweis:

