Mehr als nur drei Bälle – das Geschenk, das in Bewegung bringt

Das Set enthält drei hochwertige Jonglierbälle – perfekt für Einsteiger*innen – sowie eine klar strukturierte Anleitung, mit der innerhalb kürzester Zeit das Jonglieren mit drei Bällen möglich wird. Diese Kombination macht es zur idealen Geschenkidee für Alle, die Bewegung, Koordination und mentale Fitness in den Alltag integrieren möchten – von Therapeuten über Coaches bis hin zu gesundheitsorientierten Privatpersonen.
„Jonglieren ist kein reiner Unterhaltungstrick“, erklärt Stephan Ehlers. „Es ist ein bewährtes Tool zur Aktivierung beider Gehirnhälften, zur Förderung von Konzentration und Motorik und zur tiefenwirksamen Integration in Therapie, Training oder Personal Coaching.“ Seine von ihm entwickelte Lernmethode REHORULI® hat bereits Tausenden Menschen geholfen, schnell und mit Freude den Einstieg ins Jonglieren zu finden.
Warum dieses Set ideal als Geschenk fungiert:
- Einsetzbar in Praxen, Weiterbildungen, Workshops oder einfach zu Hause – das Set spricht Erwachsene genauso an wie Bewegungs- und Gesundheitsprofis.
- Es verbindet Lernen mit Leichtigkeit: Der Nutzer erhält ein greifbares Erlebnis (die Bälle) und eine visuelle, didaktisch durchdachte Anleitung – ideal zum Verschenken.
- Es stärkt die persönliche Kompetenz: Wer Jonglieren kann, zeigt nicht nur motorisches Geschick, sondern steht symbolisch für Balance-, Koordinations- und Konzentrationsfähigkeit.
- In Zeiten, in denen die Nachfrage nach Bewegungs- und Gehirntrainingsangeboten steigt, wird dieses Set zum innovativen Geschenk mit echtem Mehrwert.
Geschenkideen für Coaches, Trainer, Therapeuten und Gesundheitsfachkräfte, die ihren Klient:innen etwas Besonderes bieten möchten; oder für Privatpersonen mit Interesse an Bewegung, Achtsamkeit und motorischer Herausforderung.
Verfügbarkeit:
Das Set ist über den Buch- und Fachhandel erhältlich. Es eignet sich ideal für Geburtstage, Jahreswechsel, Firmenpräsente oder als persönliches Motivationsgeschenk.
