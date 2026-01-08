MEDIZIN-THERAPRO 2026 in Stuttgart: Wenn Bewegung Denken verändert

Praxiswissen für den Therapiealltag
„Spielen & Bewegen in der Therapie“ – Broschüre (40 Seiten)
Kompakt, anwendungsnah und voller Ideen: Die DIN-A5-Broschüre (40 Seiten) stellt einfache, aber hochwirksame Spiele und Übungen für Koordination und Kognition vor – darunter wenig bekannte Tools wie Astrojax, Rotonda-Hut, KlappAcht sowie innovative Bälle wie XaXa-Ball, DX-Power-Ball oder Grab-NBall. Ergänzt durch QR-Codes und Videos wird die Broschüre zu einem sofort einsetzbaren Praxisbegleiter.
Leseprobe ansehen
- Printausgabe: 7,90 € (versandkostenfrei in Deutschland)
- eBook (PDF): 4,99 €
30.01. – 01.02.2026 | Stuttgart | Halle 4 / Stand D21
Auf dem Messestand Gehirn-Wissen & Jonglieren zeigt Stephan Ehlers live, warum bereits Wurf- und Fangübungen mit nur einem Ball intensive Effekte im Gehirn auslösen. Besucher:innen erleben selbst, wie Koordination und Kognition verbessert werden – und wie DX-Power-Bälle gezielt in Reha und Therapie eingesetzt werden können.
WORKSHOPS & FORTBILDUNGEN 2026
Neuro-Jonglage – Mit 3 Bällen zur mentalen Fitness
München | Di, 10.02.2026 | 18:30–20:30 Uhr
Ein intensiver 2-Std.-Workshop mit fundiertem Gehirn-Wissen, Studienüberblick und konkreten Therapieanwendungen.
Inklusive eBook „JONGLIEREN – Das Mehrzweck-Tool für unser Gehirn“ (160 Seiten).
Info & Anmeldung: https://Neurokurs.Jonglierschule.de
LIVE · ONLINE · GRATIS am 24.02.2026 | 18:30–19:30 Uhr
Jonglieren für Physio- und Ergotherapeut:innen
Warum Jonglieren wirkt, was die Wissenschaft sagt und wie die Effekte direkt in der Therapie genutzt werden können.
Inklusive der gezeigten Folien (PDF) + 4 eBooks im Wert von 22 €
Anmeldung: https://fql.smile2.de/jonglieren-fuer-physio-ergo-24-02-26
Gehirn-Wissen & Jonglieren für Gesundheitsberufe
München | Do, 05.03.2026 | 10–17 Uhr | oder jederzeit Online
Tagesworkshop mit Tiefgang: Gehirnareale, Wirkmechanismen, Praxisanwendung – inklusive Möglichkeit zur Zertifizierung als REHORULI®-Jongliertrainer:in.
Alternativ komplett online als Video-Live-Mitschnitt (7,3 Std.) mit 180 Tagen Zugriff.
Weitere Infos & Anmeldung: https://workshop-gesundheit.jonglierschule.de
Therapie-Sets für Koordination & Kognition
Speziell für Physio-, Ergo- und Logotherapeut:innen entwickelte Therapie-Sets (Standard & Premium) kombinieren ausgewählte Geräte, Spiele und Anleitungen für einen strukturierten, sicheren und motivierenden Therapieeinsatz.
Überblick: https://Therapie-Set.Jonglierschule.de
Fazit:
Ob Broschüre, Messe, Workshop oder Therapie-Set – Gehirn-Wissen & Jonglieren aus München liefert Gesundheitsberufen 2026 konkrete Werkzeuge, um Bewegung, Gehirn und Therapie wirksam zu verbinden. Praxisnah. Wissenschaftlich fundiert. Direkt umsetzbar. Weitere Informationen findet man bei https://physio.jonglierschule.de