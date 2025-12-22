Ein Geschenk, das bewegt: Gutschin für Anfänger-Jonglierkurs München

Preis für Erwachsene 29,00 € - für Kinder (10-14 Jahre) 19,00 €
Ort: Jonglierschule München, München-Nymphenburg
Jetzt gleich bestellen: https://Gutschein.Jonglierschule.de
Jonglieren ist weit mehr als ein unterhaltsamer Zeitvertreib: Es ist eines der effektivsten Trainingsprogramme für Gehirn, Koordination und Konzentration – wissenschaftlich bestätigt und für jedes Alter geeignet. Nun haben Interessierte wieder die Möglichkeit, die Kunst des Jonglierens mit Stephan Ehlers, Deutschlands führendem Jongliertrainer und Bestsellerautor, zu erlernen.
Der beliebte Kurs „3 Bälle jonglieren lernen für Anfänger“ richtet sich sowohl an Erwachsene als auch an Kinder (ab 10 Jahre). Vorkenntnisse sind ausdrücklich nicht erforderlich. In nur 90 Minuten erleben die Teilnehmenden, wie leicht und motivierend der Einstieg in das Jonglieren sein kann – dank der vielfach erprobten und besonders anfängerfreundlichen Methode von Stephan Ehlers.
Was werden die Teilnehmer in diesem Kurs lernen
- Man lernt Schritt für Schritt das Werfen und Fangen mit 3 Bällen.
- Man erlebt, wie über das Jonglieren natürliche Energie frei wird für bessere Laune und mehr Motivation.
- Jonglieren ist intensives und wirksames Gehirntraining für beide Gehirnhälften - das wird jeder Teilnehmer direkt erleben!
- Man lernt Schwierigkeiten zu überwinden und gewinnt dadurch mehr Zutrauen in unsicheren Situationen.
- Man wird über das Jonglieren mehr Mut und Selbstvertrauen aufbauen.
Beim Jonglieren arbeiten beide Gehirnhälften optimal zusammen. Es stärkt:
- die Konzentrationsfähigkeit
- die Hand-Auge-Koordination
- die Beweglichkeit und Körperbalance
- die Reaktionsfähigkeit
- Stressreduktion und mentale Fitness
Kurstermine 2025/2026 – Jetzt Plätze sichern
Die nächsten Termine für den Jonglierkurs (3 Bälle) finden an folgenden Tagen statt:
- Fr, 26.12.2025 – 16:00–17:30 Uhr
- Di, 27.01.2026 – 18:00–19:30 Uhr
- Sa, 14.03.2026 – 14:00–15:30 Uhr
- Do, 21.05.2026 – 18:00–19:30 Uhr
- Sa, 18.07.2026 – 14:00–15:30 Uhr
- Do, 27.08.2026 – 11:00–12:30 Uhr
- Mi, 16.09.2026 – 18:00–19:30 Uhr
- Sa, 14.11.2026 – 14:00–15:30 Uhr
- Sa, 26.12.2026 – 14:00–15:30 Uhr
Über Stephan Ehlers
Stephan Ehlers ist einer der renommiertesten Jongliertrainer im deutschsprachigen Raum. Er entwickelte unter anderem das erfolgreiche Lernsystem REHORULI® für das Jonglieren mit 3 Bällen und das JOKOKO®-System für den Aufbau grundlegender motorischer Fähigkeiten. Seine Bücher und Konzepte werden in Schulen, Unternehmen, der Therapie, im Coaching sowie im Bereich Demenzprävention eingesetzt.
Auswahl seiner Veröffentlichungen im Buchhandel:
JONGLIEREN – das Mehrzweck-Tool für unser Gehirn
Jonglieren lernen mit Erfolgsgarantie
JOKOKO® – 77 Wurf- und Fangübungen mit 1 und 2 Bällen
Jonglieren in Schulen – Praxis-Handbuch für Lehrerinnen und Schulleiterinnen
Jonglieren lernen mit Jongloro (14 Sprachen, verschiedene Formate)
Jonglieren & Führung – Geheimnisse & Gemeinsamkeiten
Demenz und Alzheimer vorbeugen mit Jonglieren
Jonglieren für den Rücken – Beweglichkeit und Balance im Alltag
Spielen & Bewegen in der Therapie
Business BallaBalla – Wer im Business jongliert, sollte „richtig“ jonglieren lernen
Ob als Geschenk, persönliche Herausforderung oder nachhaltige Investition in die eigene Gesundheit – ein Jonglierkurs bei Stephan Ehlers ist ein Erlebnis, das bewegt, begeistert und messbar gut tut. Alle Informationen für den Geschenk-Gutschein finden Sie unter: https://Gutschein.Jonglierschule.de