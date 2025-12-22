Kontakt
Last-Minute-Geschenk: Gutschein für Jonglierkurs in München

Einlösbar am 2. Weihnachtsfeiertag oder Termin-Auswahl für 2026

Für alle, die noch auf der Suche nach einem coolen Weihnachtsgeschenk sind: Verschenken Sie einen Gutschein für einen Jonglierkurs in München: "3 Bälle jonglieren für Anfänger". Einfach online bestellen ... und Sie erhalten wenige Minuten später den Geschenk-Gutschein zum selbst ausdrucken.

Preis für Erwachsene 29,00 € - für Kinder (10-14 Jahre) 19,00 €
Jetzt gleich bestellen: https://Gutschein.Jonglierschule.de

Jonglieren ist weit mehr als ein unterhaltsamer Zeitvertreib: Es ist eines der effektivsten Trainingsprogramme für Gehirn, Koordination und Konzentration – wissenschaftlich bestätigt und für jedes Alter geeignet. Nun haben Interessierte wieder die Möglichkeit, die Kunst des Jonglierens mit Stephan Ehlers, Deutschlands führendem Jongliertrainer und Bestsellerautor, zu erlernen.

Der beliebte Kurs „3 Bälle jonglieren lernen für Anfänger“ richtet sich sowohl an Erwachsene als auch an Kinder (ab 10 Jahre). Vorkenntnisse sind ausdrücklich nicht erforderlich. In nur 90 Minuten erleben die Teilnehmenden, wie leicht und motivierend der Einstieg in das Jonglieren sein kann – dank der vielfach erprobten und besonders anfängerfreundlichen Methode von Stephan Ehlers.

Was werden die Teilnehmer in diesem Kurs lernen
  • Man lernt Schritt für Schritt das Werfen und Fangen mit 3 Bällen.
  • Man erlebt, wie über das Jonglieren natürliche Energie frei wird für bessere Laune und mehr Motivation.
  • Jonglieren ist intensives und wirksames Gehirntraining für beide Gehirnhälften - das wird jeder Teilnehmer direkt erleben!
  • Man lernt Schwierigkeiten zu überwinden und gewinnt dadurch mehr Zutrauen in unsicheren Situationen.
  • Man wird über das Jonglieren mehr Mut und Selbstvertrauen aufbauen.
Warum Jonglieren? – Ein Training, das Körper und Gehirn aktiviert

Beim Jonglieren arbeiten beide Gehirnhälften optimal zusammen. Es stärkt:
  • die Konzentrationsfähigkeit
  • die Hand-Auge-Koordination
  • die Beweglichkeit und Körperbalance
  • die Reaktionsfähigkeit
  • Stressreduktion und mentale Fitness
Mit jeder gelungenen Wurfbewegung wächst nicht nur die Koordination, sondern auch das Selbstvertrauen. Das Jongliertraining von Stephan Ehlers verbindet Spaß, Bewegung und neurophysiologische Erkenntnisse – und ist damit ein ideales Gehirntraining für alle Generationen.

Kurstermine 2025/2026 – Jetzt Plätze sichern

Die nächsten Termine für den Jonglierkurs (3 Bälle) finden an folgenden Tagen statt:
  • Fr, 26.12.2025 – 16:00–17:30 Uhr
  • Di, 27.01.2026 – 18:00–19:30 Uhr
  • Sa, 14.03.2026 – 14:00–15:30 Uhr
  • Do, 21.05.2026 – 18:00–19:30 Uhr
  • Sa, 18.07.2026 – 14:00–15:30 Uhr
  • Do, 27.08.2026 – 11:00–12:30 Uhr
  • Mi, 16.09.2026 – 18:00–19:30 Uhr
  • Sa, 14.11.2026 – 14:00–15:30 Uhr
  • Sa, 26.12.2026 – 14:00–15:30 Uhr
Alle Informationen und Buchungsmöglichkeiten für den Geschenk-Gutschein finden Sie unter: https://Gutschein.Jonglierschule.de

Über Stephan Ehlers

Stephan Ehlers ist einer der renommiertesten Jongliertrainer im deutschsprachigen Raum. Er entwickelte unter anderem das erfolgreiche Lernsystem REHORULI® für das Jonglieren mit 3 Bällen und das JOKOKO®-Lernsystem für den Aufbau grundlegender motorischer Fähigkeiten. Seine Bücher und Konzepte werden in Schulen, Unternehmen, der Therapie, im Coaching sowie im Bereich Demenzprävention eingesetzt.

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Stephan Ehlers ist Inhaber der Jonglierschule München. Er hatte 1998 eine Idee für ein Jonglier-Lernsystem, das absoluten Anfängern in verblüffend kurzer Zeit das Werfen und Fangen mit drei Bällen ermöglichen sollte. Gemeinsam mit seiner Frau Gabriele entwickelte er REHORULI® zum mittlerweile erfolgreichsten und meist genutzten Jonglier-Lernsystem in Europa. Es ist aktuell in14 Sprachen erhältlich und umfasst 34 Wurf- und Fangübungen. Darüber hinaus bieten Gabriele und Stephan Ehlers das Jonglieren-Lernen überaus erfolgreich in verschiedenen Eventformaten an

- mit oder ohne Vortrag
- mit oder ohne Moderation
- für internationale Führungskräfte auch in englisch oder französisch
- als Teamevent
- oder um Motivation und Begeisterung erlebbar zu machen

Zahlreiche Unternehmen von A wie adidas bis Z wie Zurich Versicherungen gehören zu den Auftraggebern. 2021 wurde die Online-Akademie-Jonglieren.de eröffnet und ist Deutschlands größtes Lernportal für Jonglieranfänger und Fortgeschrittene. Seit 2010 bieten Gabriele und Stephan Ehlers Train-the-Trainer-Workshops an, um ihr Wissen an andere Trainer/Weiterbildner weiterzugeben. Zur Zeit gibt es 80 zertifizierte REHORULI®-Trainer in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Wichtiger Hinweis:

