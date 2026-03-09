Kontakt
Krisen – Kriege – Kollaps: Wie kann man Zutrauen und Zuversicht für die Zukunft gewinnen?

Großes Interesse für das neue Vortragsthema von Stephan Ehlers

In einer Welt, die von Krisen, Kriegen und systemischen Zusammenbrüchen dominiert wird, stehen Entscheidungsträger und Führungskräfte vor beispiellosen Herausforderungen. Stephan Ehlers präsentiert informativ und mitreißend sein neues Vortragsthema. Er lädt sein Publikum dazu ein, das aktuelle Umfeld besser verstehen zu lernen und erklärt, wie das Gehirn darauf reagiert bzw. welche Einflüsse das auf unser Verhalten hat. Zum Abschluss gibt er konkrete praktische Tipps, um Optimismus und Fokus zu bewahren, Vertrauen zu stärken und auch in schwierigen Zeiten zuversichtlich und selbstbewusst zu bleiben.

Die zentralen Themen sind:

1. Das aktuelle Umfeld verstehen
Analysieren Sie globale Krisen wie wirtschaftliche Instabilität, Klimakollaps und gesellschaftspolitische Verschiebungen und deren tiefgreifenden psychologischen Auswirkungen.
2. Einblicke in die Neurowissenschaft
Verstehen Sie, wie Krisen wo und warum die Gehirnaktivität beeinflussen und unsere Reaktionen, Entscheidungen und Resilienz prägen.
3. Praktische Werkzeuge für Positivität
Zum Abschluss gibt er konkrete praktische Tipps, um Optimismus und Fokus zu bewahren, Vertrauen zu stärken und auch in schwierigen Zeiten zuversichtlich und selbstbewusst zu bleiben.

Ehlers kombiniert auf einzigartige Weise modernste Wissenschaft mit motivierenden Ansätzen, was diesen Vortrag ideal macht für
  • Führungskräfte-Events,
  • Kongresse,
  • Teambildungsveranstaltungen und
  • Tagungen rund um Unternehmensveränderungen
Seine dynamische, unterhaltsame Vortragsweise sowie die Praxis-Tipps befähigen Führungskräfte, ihre Teams zu inspirieren und mit neuer Zuversicht durch unsichere Zeiten zu navigieren.

Während des Vortrages wird das Publikum immer wieder mal mit verschiedenen Mitmach-Aktionen einbezogen. Diese Erlebnisse sowie ein paar unbequeme Wahrheiten sorgen für eine emotionale Beteiligung und „berührt“ festgefahrene Denkmuster beim Publikum.
  • Ohne Emotionen keine Begeisterung.
  • Ohne Begeisterung keine nachhaltige Wirkung.
Ein Vortrag, der wirkt: Informativ. Interaktiv. Inspirierend.

Vortragsdauer: 60-90 Min.

Weitere Informationen: https://Stephan-Ehlers.de

Anfragen: https://Stephan-Ehlers.de/Kontakt

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Stephan Ehlers ist der Jongleur unter den Top-Speakern und versteht es mit Ballzauberei und Wortwitz aktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung informativ und unterhaltsam mit konkreten Tipps für die Umsetzung zu verbinden. Er arbeitet seit 1995 als Speaker, Profijongleur und Trainer und hat in den letzten Jahren viele namhafte Firmen um Kreativität, Know-how und Ergebnisse bereichert. Stephan Ehlers ist Inhaber von FQL (Fröhlich Qualität Liefern) der FQL Akademie (Findet Querdenken Lukrativ), Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement, Top100-Entertainer bei Speakers Excellence, Regionalbotschafter der GSA German Speakers Association sowie Autor mehrerer Bücher.

In einer zunehmend von Krisen und Veränderung geprägten Berufswelt fordert Ehlers dazu auf, selbst aktiv zu werden und gibt dazu wertvolle Tipps und Anregungen für die konkrete Umsetzung. Er ist fest davon überzeugt, dass die Veränderungsintensität und das Tempo sowohl in der Welt als auch in den Märkten eher zunehmen als abnehmen wird. In dieser Welt voller Unsicherheit und Veränderung hilft Stephan Ehlers Mut und Selbstvertrauen sowie Stärkung der eigenen Verantwortung aufzubauen. Dies hilft Mitarbeitern und Führungskräften Zuversicht und Zutrauen für die Zukunft zu gewinnen.

Stephan Ehlers ist ...

... Speaker >> https://stephan-ehlers.de/...
... Moderator >> https://stephan-ehlers.de/...
... Jonglator >> https://stephan-ehlers.de/...

Weitere Infos zur Person: https://stephan-ehlers.de/...

