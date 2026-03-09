Krisen – Kriege – Kollaps: Wie kann man Zutrauen und Zuversicht für die Zukunft gewinnen?

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Stephan Ehlers ist der Jongleur unter den Top-Speakern und versteht es mit Ballzauberei und Wortwitz aktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung informativ und unterhaltsam mit konkreten Tipps für die Umsetzung zu verbinden. Er arbeitet seit 1995 als Speaker, Profijongleur und Trainer und hat in den letzten Jahren viele namhafte Firmen um Kreativität, Know-how und Ergebnisse bereichert. Stephan Ehlers ist Inhaber von FQL (Fröhlich Qualität Liefern) der FQL Akademie (Findet Querdenken Lukrativ), Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement, Top100-Entertainer bei Speakers Excellence, Regionalbotschafter der GSA German Speakers Association sowie Autor mehrerer Bücher.



In einer zunehmend von Krisen und Veränderung geprägten Berufswelt fordert Ehlers dazu auf, selbst aktiv zu werden und gibt dazu wertvolle Tipps und Anregungen für die konkrete Umsetzung. Er ist fest davon überzeugt, dass die Veränderungsintensität und das Tempo sowohl in der Welt als auch in den Märkten eher zunehmen als abnehmen wird. In dieser Welt voller Unsicherheit und Veränderung hilft Stephan Ehlers Mut und Selbstvertrauen sowie Stärkung der eigenen Verantwortung aufzubauen. Dies hilft Mitarbeitern und Führungskräften Zuversicht und Zutrauen für die Zukunft zu gewinnen.



