Kostenfreie Online-Info-Abende zum Thema Gehirn-Wissen & Jonglieren in der ersten März-Woche

Training für die linke und rechte Gehirnhälfte

Jonglieren hilft beim Lernen

Über das Jonglieren wird der Hippocampus aktiv

und unterstützt u.a. Konzentration und Gedächtnis.

In der ersten März-Woche gibt Stephan Ehlers , Experte für Gehirn-Wissen und Jonglieren in max. 1-stündigen Online-Info-Abenden einen kleinen Überblick,(mit Bällen) für verschiedene Zielgruppen hochinteressant ist. Die Teilnahme an diesen Online-Info-Abenden istKostenfreier Online-Info-Abend für Schulen & Sportvereine bzw. Lehrer & Übungsleiter/TrainerfürKostenfreier Online-Info-Abend für Führungskräfte, Personalverantwortliche und ChefsfürKostenfreier Online-Info-Abend für Trainer, Coaches und alle anderen WeiterbildungsprofisfürKostenfreier Online-Info-Abend für Pfleger, Physio- und Ergo-therapeuten sowie Fitness-BerufeDeutschlands namhafteste Gehirnforscher, d.h.sowiekonnten bei Stephan Ehlers nicht nur das Jonglieren ausprobieren. Alle drei bestätigten ihm auch die positive Wirkung des Jonglierens für das Gehirn:Stephan Ehlers ist seit der Gründung im Jahr 2009 Mitglied der AFNB ) sowie Mitglied der Akademie für Potenzialentfaltung (Gerald Hüther) sowie Mitglied des Vorstands der Dt. Gesellschaft für angewandte Neurodidaktik.Er ist Herausgeber der Buchreihe “ GEHIRN-WISSEN KOMPAKT ” und wurde von der Fachjury des INNOVATIONSPREISES IT für seinen kostenfreien Neuro-Newsletterdienst Gehirn-Tipps.de 2017 und 2018 in der Kategorie Wissensmanagement mit demausgezeichnet.