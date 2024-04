Kostenfreie Live-Online-Jonglierkurse am Sonntag, 14. April um 14:30 Uhr und 16:00 Uhr

Das 3 Monats-Abo kostet 14,50 € statt 29,00 € = 4,83 € pro Monat,

kostet statt 29,00 € = 4,83 € pro Monat, Das 6 Monats-Abo nur 24,50 € statt 49,00 € = 4,08 € pro Monat,

nur statt 49,00 € = 4,08 € pro Monat, Das Jahres-Abo kostet 39,50 € statt 79,00 € = 3,29 € pro Monat.

Es gibt handfeste Gründe sowie wissenschaftlich- undzwar für alle: Kinder, Erwachsene sowie Senioren.Das Jonglieren steigert nicht nur Reaktionsschnelligkeit sondern auch die Konzentrations- und Lernfähigkeit, das Gefühl für Rhythmus, Balance und Gleichgewicht. Wissenschaftliche Studien haben ergeben, dass das Jonglieren über den Hippocampus im Gehirn sogar neue Gehirnzellen produziert - auch im Alter. Somit ist das Jonglieren auch wirksame Vorbeugung vor Demenz- und Alzheimerkrankheiten. Die Online-Akademie Jonglieren ist Deutschlands größtes Lernportal für Jonglier-Anfänger und Fortgeschrittene und bietet aus Anlass des internationalen Tages der Jongleure (18. April) u.a. verschiedene kostenfreie LIVE-Online-Kurse an. Alle Angebote findet man beiKeinerlei Vorkenntnisse erforderlich - Mindestalter 10 JahreLernen Sie in verblüffend kurzer Zeit das Jonglieren mit 3 Bällen ... bei Deutschlands erfolgreichstem Jongliertrainer. Nach dem Kurs kann man allein weiterüben... dazu gibt es hinterher für alle Teilnehmer Hinweise und Links zu kostenfreien Video-Tools und Lern-Apps.Ein weiterer Onlinekurs mit Stephan Ehlers , Deutschlands erfolgreichstem Jongliertrainer, bei dem Sie Schritt für Schritt das Werfen und Fangen mit 3 Bällen lernen. Nach dem Kurs kann man allein weiterüben... dazu gibt es Hinweise und Links zu kostenfreien Video-Tools und Lern-Apps.Wenn man bereits 3 Bälle sicher jonglieren kann, wird man bei diesem LIVE-Online-Workshop bei Stephan Ehlers die Grundlagen für die 4-Ball-Jonglage erlernen. Auch dieser Workshop ist kostenfrei.Die Online Akademie Jonglieren bietet neben den o.g. kostenfreien Online-Kursen ab sofort folgende Sonderangebote für Jonglier-Anfänger und Fortgeschrittene an. So gibt es u.a.auf dieDiese Abo-Angebote mit mehr als 100 Video-Tutorials und jede Menge eBooks kann man bestellen bei. Es gibt Abo-Varianten sowohl für Anfänger (grün) als auch für Fortgeschrittene (rot). Wichtig: Diese Vorzugspreise gelten- allerdings nur bis zum 18. April 2024, 23:59 Uhr.Alle Angebote zum Tag der Jongleure findet man hier: