Kostenfreie Info-Veranstaltung am Freitag, 21.09.2018 in Frankfurt für Trainer, Coaches und Gesundheitsberufe

Er startete bereits 1998 mit seinem Jonglier-Lernsystem REHORULI®, mit dessen Hilfe insbesondere Anfänger in verblüffend kurzer Zeit mit drei Bällen jonglieren lernen können. Mittlerweile ist REHORULI® Marktführer im Bereich Jonglier-Lernmedien. Es ist aktuell in zehn Sprachen verfügbar und wurde mehrfach ausgezeichnet („Best-of-Prädikat“ der Initiative Mittelstand 2015, 2016, 2017 und 2018, BCB Business Award 2017). Derzeit gibt es 80 zertifizierte REHORULI® -Trainer, die das Jonglieren u.a. mit den Themen Gesundheit, Balance, Motivation, Führung/Change, Stress/Burnout erfolgreich verbinden.

Jedes Jahr tourt Ehlers quer durch Deutschland und zeigt Trainern, Coaches und Weiterbildungsexperten in 2-stündigen Informationsveranstaltungen, wie und warum das Jonglieren für die Weiterbildung hilfreich und u.a. auch für Führungskräfte/Change-Projekte hochwirksam ist.



Aktuelle Orte + Termine für 2018



Fr 31.08. FQL-Akademie München 15 Min. vom HBF

Fr 21.09. a&o Hotel Frankfurt 10 Min. vom HBF

Fr 28.09. a&o Hotel Köln 10 Min. vom HBF

Di 27.11. a&o Hotel Berlin 10 Min. vom HBF



Uhrzeit: Jeweils 18:00 - 20:30 Uhr



Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung allerdings zwingende Voraussetzung. Anmelden kann man sich online über www.Roadshow.FQL.de

oder Telefon (089) 17 11 70 36



Informationsmaterial für die Teilnehmer



Jeder Teilnehmer erhält kostenfrei folgendes Info-Material:

• Broschüre "Jonglieren - Vitamine für das Gehirn" (32 Seiten)

• Broschüre "Demenz und Alzheimer vorbeugen mit Jonglieren"

• Die Vortragsfolien als PDF Datei per Mail

• eBook-Datei (inkl. Video) „Die Zukunft des Lernens“

• eBook-Datei (inkl. Video) „Neurobiologische Didaktik“



Stephan Ehlers verknüpft aktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung informativ und unterhaltsam mit konkreten Tipps für die Umsetzung. Er ist Mitglied der GSA German Speakers Association und gehört zu den Top100-Entertainern bei Speakers Excellence. Weiterhin ist er Mitglied der auf „Gehirn-Wissen“ spezialisierten Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagment (AFNB), Premium-Experte bei brainguide.de, Betreiber der Webseiten gehirn-wissen.de, gehirn-tipps.de, gehirn-vital-shop.de sowie Autor mehrerer Bücher. Seine aktuelle Buch-Neuerscheinung: Jonglieren & Führung - Geheimnisse und Gemeinsamkeiten, Taschenbuch, 60 Seiten, ISBN 978-3-940965-79-0, Preis 7,90 €,

Leseprobe:



VIDEOS > Jonglieren lernen in Rekordzeit



445 Anfänger lernen in 30 Min. das Jonglieren mit 3 Bällen

www.ingolstadt.jonglierschule.de



162 Anfänger lernen in 20 Min. das Jonglieren mit 3 Bällen

www.weltkindertag.jonglierschule.de



119 Anfänger lernen in 10 Min. das Jonglieren mit 3 Bällen

FQL - Kommunikationsmanagement für Motivation, Begeisterung & Erfolg

Stephan Ehlers hatte 1998 eine Idee für ein Jonglier-Lernsystem, das absoluten Anfängern in verblüffend kurzer Zeit das Werfen und Fangen mit drei Bällen ermöglichen sollte. Gemeinsam mit seiner Frau Gabriele entwickelte er REHORULI® zum mittlerweile erfolgreichsten und meist genutzten Jonglier-Lernsystem in Deutschland. 2003 lernten beim ersten öffentlichen REHORULI®-Weltrekordversuch 54 Anfänger in 60 Minuten gleichzeitig das Jonglieren mit drei Bällen. Die aktuelle Bestmarke liegt zur Zeit bei 445 Anfängern, die in nur 30 Minuten (!) mit REHORULI® das Werfen und Fangen mit drei Bällen gelernt haben.



2005 erschien die erste Ausgabe des Buches "REHORULI® - Jonglieren lernen mit Erfolgsgarantie" (auch in engl. und ital. erhältlich), das eine 100% Geld-zurück-Garantie anbietet, wenn man mit diesem Buch nicht das Jonglieren mit 3 Bällen schafft. Die REHORULI®-Jonglier-Anleitung mit allen 34 Wurf- und Fangübungen des Jonglier-Lernsystems REHORULI® sind aktuell in acht Sprachen verfügbar. Auch im Internet können unter www.jonglier-fix.de kostenfrei alle Wurf- und Fangübungen abgerufen werden. Die Jonglier-Fix-App ist ebenfalls kostenfrei bei Google-Play und AppStore erhältlich.



Darüber hinaus bieten Gabriele und Stephan Ehlers das Jonglieren-Lernen überaus erfolgreich in verschiedenen Eventformaten an (mit oder ohne Vortrag - mit oder ohne Moderation - für internationale Führungskräfte in englisch oder französisch - als Teamevent oder um Motivation und Begeisterung erlebbar zu machen). Zahlreiche Unternehmen von A wie adidas bis Z wie Zurich Versicherungen gehören zu den Auftraggebern. Seit 2006 bieten Gabriele und Stephan Ehlers Train-the-Trainer-Workshops an, um ihr Wissen an andere Trainer/Weiterbildner weiterzugeben. Zur Zeit gibt es 80 zertifizierte REHORULI®-Trainer in Deutschland, Österreich, Schweiz.

