Jonglierkurs in München am 24.12. verschenken und am 26.12. um 16 Uhr zum Kurs kommen

Der beliebte Kurs „3 Bälle jonglieren lernen für Anfänger“ richtet sich sowohl an Erwachsene als auch an Kinder (ab 10 Jahre). Vorkenntnisse sind ausdrücklich nicht erforderlich. In nur 90 Minuten erleben die Teilnehmenden, wie leicht und motivierend der Einstieg in das Jonglieren sein kann – dank der vielfach erprobten und besonders anfängerfreundlichen Methode von Stephan Ehlers.
Warum Jonglieren? – Ein Training, das Körper und Gehirn aktiviert
Beim Jonglieren arbeiten beide Gehirnhälften optimal zusammen. Es stärkt:
- die Konzentrationsfähigkeit
- die Hand-Auge-Koordination
- die Beweglichkeit und Körperbalance
- die Reaktionsfähigkeit
- Stressreduktion und mentale Fitness
Kurstermine 2025/2026 – Jetzt Plätze sichern
Die nächsten Termine für den Jonglierkurs (3 Bälle) finden an folgenden Tagen statt:
- Fr, 26.12.2025 – 16:00–17:30 Uhr
- Di, 27.01.2026 – 18:00–19:30 Uhr
- Sa, 14.03.2026 – 14:00–15:30 Uhr
- Do, 21.05.2026 – 18:00–19:30 Uhr
- Sa, 18.07.2026 – 14:00–15:30 Uhr
- Do, 27.08.2026 – 11:00–12:30 Uhr
- Mi, 16.09.2026 – 18:00–19:30 Uhr
- Sa, 14.11.2026 – 14:00–15:30 Uhr
- Sa, 26.12.2026 – 14:00–15:30 Uhr
Über Stephan Ehlers
Stephan Ehlers ist einer der renommiertesten Jongliertrainer im deutschsprachigen Raum. Er entwickelte unter anderem das erfolgreiche Lernsystem REHORULI® für das Jonglieren mit 3 Bällen und das JOKOKO®-System für den Aufbau grundlegender motorischer Fähigkeiten. Seine Bücher und Konzepte werden in Schulen, Unternehmen, der Therapie, im Coaching sowie im Bereich Demenzprävention eingesetzt.
