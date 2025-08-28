Kontakt
Jonglierkurs für Anfänger in München bei Deutschlands erfolgreichstem Jongliertrainer

Die nächsten Termine: Sa 30.08., Di 14.10.

Stephan Ehlers ist seit 30 Jahren Jongliertrainer und bietet Jonglierkurse für Anfänger an. Bei ihm haben viele Promis (Politiker und Persönlichkeiten aus TV/Theater und Wirtschaft) das Jonglieren mit 3 Bällen gelernt. In diesem Jonglierkurs werden absolute Anfänger in verblüffend kurzer Zeit das Grundmuster der Dreiball-Jonglage erlernen. Hierzu sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich. Das Mindestalter sollte 10 Jahre sein. Der Kurs ist für Kinder und Erwachsene und findet im kleinen Kreis mit max. 7 Teilnehmern statt in der Jonglierschule in München-Nymphenburg statt.

Preis für Erwachsene: 29,00 € . Kinder (10-14 Jahre) zahlen nur 19,00 €

Die nächsten Termine:
Samstag, 30.8.2025 - 14:00 Uhr
Dienstag, 14.10.2025 - 18:00 Uhr
Samstag, 22.11.2025 - 14:00 Uhr    jeweils 90 Minuten r

Ausreichend Übungsbälle sind vor Ort für alle Teilnehmer vorhanden. Wer eigene Jonglierbälle hat, kann bzw. sollte diese mitbringen, damit die Eignung geprüft werden kann. Vor Ort können auch neue Jonglierbälle gekauft werden.

Weitere Info + Anmeldung: https://einsteigerkurs.jonglierschule.de

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Stephan Ehlers ist Inhaber der Jonglierschule München. Er hatte 1998 eine Idee für ein Jonglier-Lernsystem, das absoluten Anfängern in verblüffend kurzer Zeit das Werfen und Fangen mit drei Bällen ermöglichen sollte. Gemeinsam mit seiner Frau Gabriele entwickelte er REHORULI® zum mittlerweile erfolgreichsten und meist genutzten Jonglier-Lernsystem in Europa. Es ist aktuell in14 Sprachen erhältlich und umfasst 34 Wurf- und Fangübungen. Darüber hinaus bieten Gabriele und Stephan Ehlers das Jonglieren-Lernen überaus erfolgreich in verschiedenen Eventformaten an

- mit oder ohne Vortrag
- mit oder ohne Moderation
- für internationale Führungskräfte auch in englisch oder französisch
- als Teamevent
- oder um Motivation und Begeisterung erlebbar zu machen

Zahlreiche Unternehmen von A wie adidas bis Z wie Zurich Versicherungen gehören zu den Auftraggebern. 2021 wurde die Online-Akademie-Jonglieren.de eröffnet und ist Deutschlands größtes Lernportal für Jonglieranfänger und Fortgeschrittene. Seit 2010 bieten Gabriele und Stephan Ehlers Train-the-Trainer-Workshops an, um ihr Wissen an andere Trainer/Weiterbildner weiterzugeben. Zur Zeit gibt es 80 zertifizierte REHORULI®-Trainer in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Wichtiger Hinweis:

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.