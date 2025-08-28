Jonglierkurs für Anfänger in München bei Deutschlands erfolgreichstem Jongliertrainer
Die nächsten Termine: Sa 30.08., Di 14.10.
Preis für Erwachsene: 29,00 € . Kinder (10-14 Jahre) zahlen nur 19,00 €
Die nächsten Termine:
Samstag, 30.8.2025 - 14:00 Uhr
Dienstag, 14.10.2025 - 18:00 Uhr
Samstag, 22.11.2025 - 14:00 Uhr jeweils 90 Minuten r
Ausreichend Übungsbälle sind vor Ort für alle Teilnehmer vorhanden. Wer eigene Jonglierbälle hat, kann bzw. sollte diese mitbringen, damit die Eignung geprüft werden kann. Vor Ort können auch neue Jonglierbälle gekauft werden.
Weitere Info + Anmeldung: https://einsteigerkurs.jonglierschule.de