Jonglieren lernen – Gehirn stärken – Gesundheit fördern - 5. März in München

Sie lernen, warum Jonglieren:
- Stress abbaut & die mentale Stärke steigert
- Konzentration, Koordination und Resilienz fördert
- wirksam in Therapie, Prävention, REHA und Pflege eingesetzt werden kann
- ein ideales Instrument zur Burnout-Prophylaxe ist
Termin:
Donnerstag, 5. März 2026 – 10:00-17:00 Uhr
Ort:
FQL Akademie, Lannerstr. 5, 80638 München-Nymphenburg
Preis:
199,00 € statt 249,00 €
Inhalt & Ablauf
✔ Grundlagen Gehirn-Wissen
✔ Einweisung in die Kunst der Jonglage
✔ Jonglieren lernen & lehren mit REHORULI®
✔ Jonglieren als Gesundheits-Tool in Praxis & Therapie
✔ Zertifizierungschancen zum REHORULI®-Jongliertrainer
Der Workshop ist auch Online zu jederzeit von jedem Ort aus buchbar.
Preis: 189,00 € - Weitere Infos: https://workshop-gesundheit.jonglierschule.de
Ihr Trainer: Stephan Ehlers
- Mitglied der Akademie für neurowissenschaftlicxhes Bildungsmanagement (AFNB)
- Mitglied der Akademie für Potenzialentfaltung (Gerald Hüther)
- Erfinder des Jonglier-Lernsystems REHORULI® (14 Sprachen)
- Autor zahlreicher Fachbücher, DVDs & eBooks
- Entwickler von JOKOKO® – Jonglieren für bessere Koordination & Kognition
Alle Teilnehmer erhalten:
- Teilnahmezertifikat der Akademie Gehirn-Wissen
- Alle Workshop-Folien (PDF)
- 7 eBooks (über 240 Seiten) mit exklusiven Übungen & Gehirn-Wissen
Für Gesundheits- und Therapieberufe: Physiotherapeuten, Osteopathen, Heilpraktiker, Ergotherapeuten, Pflegekräfte, Fitnesstrainer, Ernährungsberater, Logopäden, Coaches, Pädagogen u.v.m.
Kurz gesagt: Sie erfahren, wie und warum Jonglieren Ihr Gehirn stärkt, Ihre Patienten begeistert – und wie Sie dieses Wissen sofort in der Praxis anwenden können.
Jetzt alle Details ansehen & Platz sichern:
https://workshop-gesundheit.jonglierschule.de