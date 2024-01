Jonglieren ist wirksames Gehirntraining und kann am Sonntag, 14. Januar 2024 online kostenfrei ausprobiert werden

Warum, wo und wie Jonglieren im Gehirn wirkt und

und welche positiven Effekte konkret messbar sind.

, sagt Stephan Ehlers , der sich seit 30 Jahren hauptberuflich mit dem Jonglieren beschäftigt. Er war schon immer davon überzeugt, dass während des Jonglierens unbewusst Prozesse im Gehirn angestoßen werden, die jedes Mal – ohne Ausnahme - zu einer positiven Grundstimmung führen, wenn man jongliert. Dieses „gute Gefühl“ hält auch nach dem Jonglieren an. Aktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung aus den letzten zehn bis fünfzehn Jahren können genau das belegen:Diese Themen werden in den ersten drei Kapiteln des Buchs „“ behandelt. Weiterhin erfährt man in diesem Buch, für wen sich das Jonglieren eignet, warum Jonglieren wirksam in Unternehmen eingesetzt werden kann und welche Jonglier-Lernsysteme beim Jonglieren-Lernen unterstützen können. Am Schluss findet man eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und man kann das Jonglieren mit drei Bällen selbst ausprobieren. Die im Buch enthaltene Schritt-für-Schritt-Anleitung ist 1:1 übernommen von der Jonglier-Anleitung " Jonglieren lernen mit Jongloro ", Deutschlands meist verkaufte Jonglier-Anleitung ... von Autor Stephan Ehlers. Das Buch ist in der Buchreihe "Gehirn-Wissen Kompakt" erschienen, hat einen Umfang von 170 Seiten und kostet 9,90 €. Man kann es ab sofort online bestellen oder über den Buchhandel beziehen oder das eBook für 7,99 € anfordern Man kann am Sonntag, 14. Januar umverschiedene, originelle„live“ ausprobieren und so wirksame sein Gehirn trainieren. Stephan Ehlers macht die Übungen zum Mitmachen vor und erklärt was, wo wie im Gehirn wirkt.Die Teilnahme ist kostenfrei. >>Gleich danach - also auch am Sonntag, 14. Januar - um, bekommt man von Stephan Ehlers, Deutschlands erfolgreichstem Jongliertrainer eine Einweisung in die Kunst der Dreiball-Jonglage. Nach dem Kurs kann man allein weiterüben... dazu gibt es hinterher für alle Teilnehmer Hinweise und Links zu kostenfreien Video-Tools und Lern-Apps. Die Teilnahme an diesem Online-Workshop ist ebenfalls KOSTENFREI! >>Man kann Jonglierbälle selbst herstellen mit Luftballons und Leinsamen oder anderen Utensilien. Wie das "Jonglierbälle-selbst-herstellen" funktioniert, zeigt dieses Video: http://www.video-baelle-bauen.jonglierschule.de