Jonglieren in der Weiterbildung - Kostenfreie Info-Veranstaltungen für Trainer und Coaches

Kostenfreie Info-Veranstaltungen Ende Januar 2018 in 8 Städten



Ende Januar 2018 tourt Ehlers quer durch Deutschland und zeigt HR-Managern und Trainern in 2-stündigen Infoveranstaltungen, wie und warum das Jonglieren für die Weiterbildung hilfreich und für Führungskräfte/Change-Projekte hochwirksam ist.



Orte + Termine



MÜNCHEN - 21.01.2018 – 13 Uhr - weitere Veranstaltung um 17 Uhr

NÜRNBERG – 22.01.2018 - 13 Uhr - weitere Veranstaltung um 17 Uhr

STUTTGART – 23.01.2018 - 13 Uhr - weitere Veranstaltung um 17 Uhr

FRANKFURT – 24.01.2018 - 13 Uhr - weitere Veranstaltung um 17 Uhr

KÖLN – 25.01.2018 –17 Uhr

HAMBURG – 26.01.2018 - 13 Uhr - weitere Veranstaltung um 17 Uhr

BERLIN – 27.01.2018 - 13 Uhr - weitere Veranstaltung um 17 Uhr

LEIPZIG – 28.01.2018 - 17 Uhr



Die Teilnahme ist KOSTENFREI

FQL - Kommunikationsmanagement für Motivation, Begeisterung & Erfolg

FQL steht für F röhlich Q ualität L iefern, F indet Q uerdenken L ukrativ und F orciert Q uerfeldein L ernen. FQL ist seit 1995 in vier Dienstlestungsfeldern aktiv:



Werbekaufmann Stephan Ehlers gründete die Firma FQL 1995 in Berlin. Im Sommer 2003 erfolgte der Umzug nach München. Seitdem führt er gemeinsam mit seiner Frau Gabriele die Geschicke von FQL. Beide verstehen sich als Berater und Begleiter für Motivation, Begeisterung und Erfolg und bieten dies in vier Geschäftsbereichen an:

- Vortrag & Training

- Moderation & Infotainment

- Originelle Eventformate

- Busienss-Jonglage & Jonglier-Events



Gabriele & Stephan Ehlers gründeten 2008 den Verlag FQL-Publishing und 2012 die FQL Akademie. Mit dem Verlag und der Akademie geben Gabriele und Stephan Ehlers Autoren und Referenten eine Plattform für Themen, die entweder zu Findet Querdenken Lukrativ oder zu Forciert Querfeldein-Lernen passen. Beide sind Mitglied der auf "gehirngerechtes Lernen" spezialisierten Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement (AFNB) und entwickeln fortlaufend aktuelle, praxisnahe Vorträge und Workshops für Unternehmer und Entscheider.



Die FQL Akademie bietet Infoabende, Vorträge, Workshops und Seminare an, die dem FQL-Credo entsprechen: FQL steht für Findet Querdenken Lukrativ und Forciert Querfeldein-Lernen. Das Themenspektrum ist sehr unterschiedlich und reicht von der Karriere- und Persönlichkeitsentwicklung, über Management- und Kreativitätsseminare bis hin zu speziellen Themen wie Energie-Fragen und Train-the-Trainer-Workshops.

