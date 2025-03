Jonglieren in Schulen - Vortrag am Samstag, 29.03.2025 um 15:30 in Halle 2, Trendforum Bildung auf der Leipziger Buchmesse

Am Donnerstag sprach Speaker & Jongleur Stephan Ehlers auf der Leipziger Buchmesse überbzw. wie Lesen, Lernen und Bewegung eigentlich wunderbar zusammenpassen.In seinem Vortrag ging’s nicht nur um Bildschirmzeit, Lesekompetenz und digitale Ablenkung, sondern auch ums Mitmachen: Jede*r im Publikum hatte einen Ball in der Hand.Warum? Weil unser Gehirn Bewegung liebt – und besser lernt, wenn der Körper mitspielt.Siehe das in diesem LinkedIN-Post . Hier ein kurzer Video -Ausschnitt (1 Min.) aus dem Vortrag.ist das Thema des zweiten Vortrages von Stephan Ehlers amumbeimin. Stephan Ehlers sagt "Keine Angst vor Jonglierbällen im Klassenzimmer! Es fördert Konzentration, Gedächtnis und macht Spaß! Jonglieren bietet positive Impulse für Schüler:innen und Lehrkräfte - warum das so ist, erklärt dieser Vortrag!Das Buch zum Vortrag gibt es hier:Stephan Ehlers finden Sie vor und nach seinem Vortrag am Stand "Gehirn-Wissen & Jonglieren" in Halle 2, Stand D101.