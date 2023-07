Hochmotiviert gute Leistungen bringen und möglichst lange gesund bleiben - wie soll das gehen?

Statt langer, ermüdender Vorträge, kurze Impulse, d.h. ein kurzer Bericht (max. 15 Min.) eines Unternehmensvertreters zu einem Fokusthema.

Anschließend diskutieren die Teilnehmer in 2-3 Gruppen über das Fokusthema und ….

...präsentieren hinterher ihre Ergebnisse.

Nach der Ergebnis-Präsentation gibt es noch Raum für Diskussionen.

Ohne STRATEGIE kein wirksames BGM! - Es gibt aber keine Patentrezepte - Was tun?

10 Jahre Gefährdungsbeurteilung “Psychische Belastungen“ … wie ist der Stand?

GESUNDE FÜHRUNG: Mehr als nur Zahlen im Blick

GESUNDE FÜHRUNG: Mehr als nur Zahlen im Blick

Arbeit, Leistungsfähigkeit sowie mentale und physische Gesundheit hängen eng zusammen. Gesunde Führung thematisiert das Zusammenspiel und die Förderung von Gesundheit, Mitarbeiterzufriedenheit und arbeitsbezogener Leistung durch die Führungskräfte. Die Mitarbeitergesundheit dient dabei als Basis für nachhaltig gute Leistungen der Mitarbeitenden in ihrer Arbeitstätigkeit. Gesunde Führung soll also dazu beitragen, dass Beschäftigte möglichst lange gesund und motiviert ihrer Arbeitstätigkeit nachgehen können und dabei gute Leistungen erbringen. Das aktuelle Umfeld macht es nicht gerade leicht „gesund" zu führen:Erste Teams sind unterbesetzt. Auf den Schultern weniger lasten viele Aufgaben. Die Anspannung nimmt bei euch allen zu, gleichzeitig werden Pausen kürzer.Mitarbeiter:innen formulieren veränderte Erwartungen an ihre:n Arbeitgeber:in, Sozialverantwortung, moderne Arbeitsweisen oder auch Mitgestaltung werden wichtiger.Aktuelle Problemstellungen lassen oft keine eindeutigen Lösungen mehr zu und unbewusst erhöht sich die Zeit am Schreibtisch. Der mentale und körperliche Ausgleich kommt oft zu kurz.ist das Thema des Workshops der BBGM-Regionalgruppe Südbayern am 10. Oktober 2023 im München.