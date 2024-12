Geschenkidee: Jonglierkurs für Anfänger in München-Nymphenburg am Do 26.12. oder Sa 28.12.

Verbesserung der Konzentration: Fördert die Fokussierungsfähigkeit, was sich positiv auf das Lernen auswirkt. Koordination: Stärkt die Hand-Auge-Koordination und unterstützt die motorische Entwicklung. Stressabbau: Reduziert Prüfungsstress durch eine entspannende Tätigkeit. Selbstbewusstsein: Erfolgserlebnisse durch das Erlernen neuer Fähigkeiten fördern das Selbstvertrauen. Kognitive Flexibilität: Fördert das Multitasking und Problemlösen.

Steigerung der Konzentration: Unterstützt die mentale Leistungsfähigkeit im Beruf. Stressreduktion: Bietet eine Pause vom Alltag und wirkt entspannend. Gehirntraining: Hält den Geist aktiv und fördert das Lernen. Koordination: Hilft bei der Verbesserung der Körperbeherrschung und Beweglichkeit. Soziale Vorteile: Kann in Gruppen geübt werden und fördert soziale Interaktionen.

Demenzprävention: Fördert die Neuroplastizität und verringert das Risiko von kognitivem Abbau. Gleichgewicht und Beweglichkeit: Hilft, die motorischen Fähigkeiten und Balance zu erhalten. Soziale Aktivität: Gruppentrainings können Isolation entgegenwirken. Stressabbau: Eine entspannte Aktivität, die den Geist beruhigt. Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten: Unterstützt das Lernen (Konzentration, gedächtnis).

Stephan Ehlers ist seit 30 Jahren Jongliertrainer und bietet zwischen den Jahren Jonglierkurse für Anfänbger an. Bei ihm haben viele Promis (Politiker und Persönlichkeiten aus TV/Theater und Wirtschaft) das Jonglieren mit 3 Bällen gelernt. In diesem JonglierKurs werden absolute Anfänger in verblüffend kurzer Zeit das Grundmuster der Dreiball-Jonglage erlernen. Hierzu sind. Das Mindestalter sollte 10 Jahre sein. Der Kurs ist für Kinder und Erwachsene und findet im kleinen Kreis mit max. 7 Teilnehmern statt in der Jonglierschule instatt.Preis für(10-14 Jahre) zahlen nurDie nächsten Termine:jeweils 14:00-15:30 UhrAusreichend Übungsbälle sind vor Ort für alle Teilnehmer vorhanden. Wer eigene Jonglierbälle hat, kann bzw. sollte diese mitbringen, damit die Eignung geprüft werden kann. Vor Ort können auch neue Jonglierbälle gekauft werden.Weitere Informationen und Termine findet man beiJonglieren mit drei Bällen bietet zahlreiche Vorteile für das Gehirn, die sich auf verschiedene Zielgruppen unterschiedlich auswirken:Ganz Eilige können sich auf der Seite www.Gutschein.Jonglierschule.de auch bequem einen „Geschenk-Gutschein“ für diesen Jonglierkurs sofort herunterladen.Stephan Ehlers erfand 1999 das REHORULI®-Jonglier-Lernsystem das im Buchhandel in vierzehn Sprachen erhältlich ist und insgesamt 34 Wurf- und Fangübungen umfasst.Dass das REHORULI®-Jonglier-Lernsystem wirklich funktioniert, beweist Stephan Ehlers seit 2003 in öffentlichen Weltrekordversuchen. Bei ihm lernten in München 119 Jonglieranfänger gleichzeitig in 10 Min. das Werfen und Fangen mit 3 Bällen und in Neuss haben am im Sommer diesen Jahres 196 Jonglieranfänger in 20 Min. bzw. 466 in 30 Minuten das Werfen und Fangen mit 3 Bällen gelernt. Alle Weltrekorde wurden notariell beglaubigt. Weitere Infos siehe: www.Weltrekord.Jonglierschule.de