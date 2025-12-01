Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1044317

FQL - Fröhlich Qualität Liefern Lannerstr. 5 80638 München, Deutschland http://www.FQL.de
Ansprechpartner:in Herr Stephan Ehlers +49 89 17117036
Logo der Firma FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Geschenkidee: 3 Bälle & Buch inkl. Jonglier-Anleitung – Preis 29,90 €

Der leichteste Weg, Kopf und Körper in Bewegung zu bringen – und ein Funken Magie für die grauen Zellen.

(lifePR) (München, )
Dieses Set ist die perfekte Einstiegsdroge in die Welt des Jonglierens und der mentalen Fitness. Es enthält nicht nur drei hochwertige Jonglierbälle, sondern auch das Buch „JONGLIEREN – das Mehrzweck-Tool für unser Gehirn“ (170 Seiten) mit einer klar strukturierten Anleitung. Jonglieren fördert nicht nur die Koordination und Konzentration, sondern ist ein effektives Trainingsprogramm für das Gehirn. Ideal für alle, die sich gerne herausfordern und gleichzeitig Bewegung in ihren Alltag integrieren möchten. Bestellen Sie jetzt und bringen Sie Koordination und Konzentration unter den Weihnachtsbaum! Mehr erfahren und bestellen

Eine Reihe kreativer und gleichzeitig funktionaler Weihnachtsgeschenkideen, die sowohl das Körpergefühl als auch die geistige Fitness auf ein neues Level heben, gibt es bei https://Geschenkideen.Jonglierschule.de. Ob für Therapeuten, Coaches, sportlich Aktive oder einfach alle, die neue Herausforderungen lieben – man findet dort  perfekte Geschenke, die nicht nur die Hände, sondern auch den Kopf in Schwung bringen.

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Stephan Ehlers ist Inhaber der Jonglierschule München. Er hatte 1998 eine Idee für ein Jonglier-Lernsystem, das absoluten Anfängern in verblüffend kurzer Zeit das Werfen und Fangen mit drei Bällen ermöglichen sollte. Gemeinsam mit seiner Frau Gabriele entwickelte er REHORULI® zum mittlerweile erfolgreichsten und meist genutzten Jonglier-Lernsystem in Europa. Es ist aktuell in14 Sprachen erhältlich und umfasst 34 Wurf- und Fangübungen. Darüber hinaus bieten Gabriele und Stephan Ehlers das Jonglieren-Lernen überaus erfolgreich in verschiedenen Eventformaten an

- mit oder ohne Vortrag
- mit oder ohne Moderation
- für internationale Führungskräfte auch in englisch oder französisch
- als Teamevent
- oder um Motivation und Begeisterung erlebbar zu machen

Zahlreiche Unternehmen von A wie adidas bis Z wie Zurich Versicherungen gehören zu den Auftraggebern. 2021 wurde die Online-Akademie-Jonglieren.de eröffnet und ist Deutschlands größtes Lernportal für Jonglieranfänger und Fortgeschrittene. Seit 2010 bieten Gabriele und Stephan Ehlers Train-the-Trainer-Workshops an, um ihr Wissen an andere Trainer/Weiterbildner weiterzugeben. Zur Zeit gibt es 80 zertifizierte REHORULI®-Trainer in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.