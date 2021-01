Gehirn-Wissen & Jonglieren für Gesundheitsberufe - Neuer 4 x 2 Std. Online-Workshop

Wie und warum das Jonglieren hoch wirksam für Gehirn und Gesundheit ist,

welche Studien dies bewiesen haben,

wo genau im Gehirn welche Effekte erzielt werden und

wie diese enorm positiven Effekte von verschiedenen Gesundheitsberufen genutzt werden können,

Grundlagen Gehirn-Wissen

Einweisung in die Kunst der Jonglage

Wie man mit dem Jonglier-Lernsystem REHORULI® seinen Patienten bzw. absoluten Jonglieranfängern in verblüffend kurzer Zeit das Jonglieren mit drei Bällen beibringen kann

Warum ist Jonglieren für Gesundheitsberufe hilfreich?

Was hat Jonglieren mit mentaler Stärke, Resilienz, Burnout-Prohylaxe zu tun?

Wie kann man das Jonglieren wirksam in der Praxis einsetzen?

Vorteile und Bedingungen für die Zertifizierung zum „zertifizierten REHORULI®-Jongliertrainer.

Alle im Workshop gezeigten Folien als PDF-Datei.

Broschüre "Demenz und Alzheimer vorbeugen mit Jonglieren" (32 Seiten )

Jonglier-Kurier Spezial: "Warum und wo wirkt Jonglieren im Gehirn" (6 Seiten DIN A5)

Die Akademie für Gehirn-Wissen in München bietetvier mal Mittwochs für jeweils 2 Stunden den Online-Workshop Gehirn-Wissen & Jonglieren für Gesundheitsberufe an.ist Ziel und Nutzen eines Online-Workshops und kostet eimalig 99 Euro.Dieser Workshop ist für Gesundheitsberufe, BGM-Beauftragte, Osteopathen, Heilpraktiker, Ergotherapeuthen, Pflegeberufe, Fitnesstrainer, Ernährungsberater, Erzieher, Logopäden, Trainer, Coaches, Berater.Die Anforderungen an die Leistungsfähigkeit des menschlichen Gehirns waren noch nie so hoch wie heute. Technologische Entwicklungen, die Auswirkungen der Globalisierung und ständige Veränderungsprozesse sind nur einige Faktoren, die unser berufliches und privates Leben stark beeinflussen und zuallererst von unserem Gehirn bewältigt werden müssen. Wie selten es uns gelingt, die Balance zu halten, belegen uns die rasant ansteigenden Zahlen an Zivilisationskrankheiten, wie z.B. Stress, Depressionen, Sucht, Burnout u.v.m.. Je mehr wir darüber wissen, wie unser Gehirn funktioniert, desto besser werden wir die Anforderungen des Lebens meistern. Das Jonglieren enorm auf unser Gehirn und die Gesundheit wirkt und wie Heilpraktiker, Logopäden, Osteopathen, Pfleger und andere Gesundheitsberufe dieses Wissen in der Praxis einsetzen können, wird in diesem Workshop gezeigt.Diesen Online-Kurs gibt es auch als(Live-Präsenz-Termine) in(21.04.21),(27.04.),(13.05.) und(27.07.).Lebendiger Vortrag: Informativ. Inspirierend und Interaktiv. Verschiedene praktische Übungen u.a. auch mit Jonglierbällen sorgen für viel Abwechslung und einige AHA-Effekte. Diskussion und Umsetzung von Anforderungen/praktischer Beispiele aus dem Teilnehmerkreis.Alle Teilnehmer erhalten ein Teilnahmezertifikat der Akademie Gehirn-Wissen sowie folgende Unterlagen:Viermit insgesamt 96 Seiten - nachfolgend die Zusammenfassungen: