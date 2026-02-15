GSA-Inspirationstour 2026 startet am Dienstag 14.4. in München: HR. Leadership. KI. Ziele.

Acht Abende, acht Städte, 48 Speaker – die Inspirationstour verbindet Menschen, die Zukunft gestalten wollen: Coaches, Trainer:innen, Unternehmer:innen, Führungskräfte und alle, die Lust auf Impulse mit Tiefgang und Leichtigkeit haben.
Alle Orte + Termine: https://Tour.GSA-Regionalgruppe.de
Übersicht der Redner:innen und Themen am 14. April in München
- Wenn Empathie auf Blaulicht trifft - Echtes Hinsehen ist oft die beste Erste Hilfe
Ute Herzog
- Stressprävention: Turbo fürs Team - Von Stillstand zu Fortschritt, von Stress zu Stärke
Claudia Sendlbeck-Schickor
- Warum KI uns überfordert - und wie sie plötzlich hilft
Stefan Brutscher
- Peak Perfomance - der Weg an die Spitze
Angela Barzen
- Wenn der Funke überspringt - von Null auf Lovebrand
Thomas Daamen
- KI als dritte Gehirnhälfte
Astrid Brüggemann
Das Format ist so kompakt wie kraftvoll: Sechs GSA-Mitglieder liefern jeweils einen pointierten 10-Minuten-Impuls – klar, inspirierend und manchmal auch augenzwinkernd. Ein Abend, der zum Nachdenken anregt, zum Schmunzeln verführt und Mut macht, neue Wege zu gehen.
Weitere Infos & Tickets gibt es hier. https://14-04.GSA-Regionalgruppe.de
Networking trifft Inspiration
Die Atmosphäre? Professionell, aber herrlich entspannt. Theaterbestuhlung trifft auf lockere Stehtische – perfekt für Austausch, Begegnung und neue Kontakte. Erwartet werden rund 30 bis 40 Teilnehmende, die nicht nur zuhören, sondern miteinander ins Gespräch kommen möchten.
Und das Beste: Der Eintritt kostet nur 12 Euro – inklusive Getränkepauschale!
Veranstaltungsort:
Hyperion Hotel München, Truderinger Str. 13, 81677 München
Einlass: 18:30 Uhr - Beginn: 19:30 Uhr - Ende: ca. 21:30 Uhr
Anreise:
- Tram 19 bis „Vogelweideplatz“ (200 m Fußweg)
- S-Bahn „Leuchtenbergring“ (ca. 800 m)
- Über 130 Parkplätze direkt am Hotel
Die Plätze sind begrenzt, Tickets gibt es ausschließlich online:
https://14-04.GSA-Regionalgruppe.de
Weitere Informationen zu den Speaker-Themen finden Interessierte im Programmheft.
Über die GSA-Inspirationstour
Die GSA-Inspirationstour ist ein bundesweites Veranstaltungsformat der German Speakers Association (GSA). In acht Städten bringt sie 2026 insgesamt 48 Speaker auf die Bühne – für Impulse rund um HR, Leadership, Zukunft und persönliches Wachstum.
- Alle Orte & Termine: https://Tour.GSA-Regionalgruppe.de –
- Wer als Redner:in dabei sein will, wählt: https://Tour-Bewerbung.GSA-Regionalgruppe.de