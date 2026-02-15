Kontakt
GSA-Inspirationstour 2026 startet am Dienstag 14.4. in München: HR. Leadership. KI. Ziele.

6 Speaker je 10 Minuten = 60 Minuten geballte Inspiration und jede Menge Austausch

München wird zum Startpunkt einer besonderen Tour: Am Dienstag, 14. April 2026, feiert die GSA-Inspirationstour 2026 ihren Auftakt in der bayerischen Landeshauptstadt. Unter dem Motto „HR. Leadership. Zukunft. Live.“ bringt die German Speakers Association (GSA) frische Ideen, starke Persönlichkeiten und neue Perspektiven auf die Bühne.

Acht Abende, acht Städte, 48 Speaker – die Inspirationstour verbindet Menschen, die Zukunft gestalten wollen: Coaches, Trainer:innen, Unternehmer:innen, Führungskräfte und alle, die Lust auf Impulse mit Tiefgang und Leichtigkeit haben.
Alle Orte + Termine: https://Tour.GSA-Regionalgruppe.de

Übersicht der Redner:innen und Themen am 14. April in München 
  • Wenn Empathie auf Blaulicht trifft - Echtes Hinsehen ist oft die beste Erste Hilfe
    Ute Herzog
  • Stressprävention: Turbo fürs Team - Von Stillstand zu Fortschritt, von Stress zu Stärke
    Claudia Sendlbeck-Schickor
  • Warum KI uns überfordert - und wie sie plötzlich hilft
    Stefan Brutscher
  • Peak Perfomance - der Weg an die Spitze
    Angela Barzen
  • Wenn der Funke überspringt - von Null auf Lovebrand
    Thomas Daamen
  • KI als dritte Gehirnhälfte
    Astrid Brüggemann
Kurz, knackig, wirkungsvoll: 6 Redner:innen je 10 Minuten  - Programmheft -

Das Format ist so kompakt wie kraftvoll: Sechs GSA-Mitglieder liefern jeweils einen pointierten 10-Minuten-Impuls – klar, inspirierend und manchmal auch augenzwinkernd. Ein Abend, der zum Nachdenken anregt, zum Schmunzeln verführt und Mut macht, neue Wege zu gehen.

Weitere Infos & Tickets gibt es hier. https://14-04.GSA-Regionalgruppe.de

Networking trifft Inspiration

Die Atmosphäre? Professionell, aber herrlich entspannt. Theaterbestuhlung trifft auf lockere Stehtische – perfekt für Austausch, Begegnung und neue Kontakte. Erwartet werden rund 30 bis 40 Teilnehmende, die nicht nur zuhören, sondern miteinander ins Gespräch kommen möchten.

Und das Beste: Der Eintritt kostet nur 12 Euro – inklusive Getränkepauschale!

Veranstaltungsort:
Hyperion Hotel München, Truderinger Str. 13, 81677 München
Einlass: 18:30 Uhr  -  Beginn: 19:30 Uhr  -  Ende: ca. 21:30 Uhr

Anreise:
  • Tram 19 bis „Vogelweideplatz“ (200 m Fußweg)
  • S-Bahn „Leuchtenbergring“ (ca. 800 m)
  • Über 130 Parkplätze direkt am Hotel
Tickets nur im Vorverkauf – keine Abendkasse

Die Plätze sind begrenzt, Tickets gibt es ausschließlich online:
https://14-04.GSA-Regionalgruppe.de

Weitere Informationen zu den Speaker-Themen finden Interessierte im Programmheft.

Über die GSA-Inspirationstour
Die GSA-Inspirationstour ist ein bundesweites Veranstaltungsformat der German Speakers Association (GSA). In acht Städten bringt sie 2026 insgesamt 48 Speaker auf die Bühne – für Impulse rund um HR, Leadership, Zukunft und persönliches Wachstum.

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Die GSA (German Speakers Association) ist der weltweit größte Berufsverband für professionelle Redner. Die GSA-Regionalgruppen für die Regionen München, Hamburg, Rhein-Main, Köln/Bonn, Südwest und Berlin verstehen sich als Plattform zum persönlichen Kennenlernen und für den Austausch von GSA-Mitgliedern und GSA-Freunden/Interessenten innerhalb einer Region. Sie fördern den Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer für die "sprechende Zunft" (Trainer, Redner, Vortragende, Speaker, Weiterbildungsprofis) und bieten die Möglichkeit, neue Ideen auszuprobieren. Weitere Ziele sind die gegenseitige Qualifizierung und persönliche Weiterentwicklung von Ideen und Kooperationen, die Präsenz in der Region und Sichtbarkeit für GSA-Interessierte und die Kooperation mit anderen regionalen Verbänden.

