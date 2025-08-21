GRATIS-Jonglierkurse im Olympiapark München für Anfänger und Fortgeschrittene

3 Bälle jonglieren lernen für Anfänger
- Fr 22.08. - 15:00 Uhr
- Sa 23.08. - 12:30 Uhr
- Sa 23.08. - 17:30 Uhr
- So 24.08. - 13:00 Uhr
- So 24.08. - 17:30 Uhr
- Teilnahmeberechtigt sind alle, die mind. 10 Jahre alt sind und NICHT 3 Bälle jonglieren können.
- Schritt-für-Schritt – beginnend mit 1 und 2 Bällen, lernen die Teilnehmer mit dem REHORULI®-Jonglier-Lernsystem das Jonglieren mit 3 Bällen.
- Zwischen den Wurf- und Fangübungen gibt’s Informationen, wie, wo und warum das Jonglieren im Gehirn wirkt.
- Fr 22.08 - 17:00 Uhr
- Sa 23.08. - 14:00 Uhr
- So 24.08. - 14:30 Uhr
- Teilnahmeberechtigt sind alle, die drei Bälle sicher jonglieren können.
- Es werden einfache, mittelschwere und schwere Tricks mit drei Bällen gezeigt und erklärt.
- Die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade werden an die jeweiligen Teilnehmer angepasst.
- Fr 22.08. - 19:00 Uhr
- Sa 23.08. - 16:00 Uhr
- So 24.08. - 16:00 Uhr
- Teilnahmeberechtigt sind alle, die drei Bälle sicher jonglieren können.
- Schritt für Schritt werden bei den Teilnehmern die Grundlagen gelegt, um 4 Bälle jonglieren zu können.