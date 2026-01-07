Kontakt
FQL - Fröhlich Qualität Liefern Lannerstr. 5 80638 München, Deutschland http://www.FQL.de
Ansprechpartner:in Herr Stephan Ehlers +49 89 17117036
Frischluft statt Frontalbeschallung! Das "Grüne Arbeitszimmer" in München-Nymphenburg

Angenehm und professionell tagen - zentral und ruhig gelegen - Rechtzeitig für 2026 planen

Firmen, Führungskräfte und Chefs stecken dauernd in Meetings fest – entweder eingesperrt in digitalen Kacheln oder in stickigen Räumen. Die FQL-Akademie im Münchner Westen sagt: „Schluss damit!“ und bietet drei originelle Meeting-Optionen für alle, die mehr wollen als nur PowerPoint und Phrasen.

Ob intimes Kamingespräch (Coachingraum für 2–5 Leute), kreative Köpferunde (Tagungsraum für 6–14 Teilnehmer) oder lebendiger Ideenaustausch im „grünen Arbeitszimmer“ (Garten mit 150qm Terrasse) – hier findet jedes Brainstorming den passenden Rahmen. Interessierte Trainer und Firmen sollten rechtzeitig für 2026 planen.

Und weil die Natur als Turbo für Konzentration und Kreativität bekannt ist, lässt sich im Garten sogar noch ein bisschen Vitamin D tanken. „Das Tagen im Grünen verbindet das Nützliche mit dem Schönen“, bringt es Stephan Ehlers auf den Punkt. Kein Wunder, dass die Anfragen wieder sprießen!

Weitere Informationen: https://Tagungsraum-Muenchen.com

Wer doch eher klassisch in einem Raum tagen möchte, kann hier den Coaching- und Tagungsraum SOFORT online besichtigen (360-Grad):
https://360.tagungsraum-muenchen.com

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Tagungsraum-Muenchen.com bietet in den Räumlichkeiten der FQL Akademie drei verschiedene Räumlichkeiten für Meetings, Seminare und Workshops an.
> Tagungsraum für bis zu 14 Teilnehmer (35qm)
> Coachingraum für bis zu 5 Teilnehmer
> Das gründe Arbeitszimmer = großer Garten (150qm) für bis zu 20 Personen

15 Min. Tram-Fahrt (Linie 17) vom Münchener Hauptbahnhof entfernt (Nähe Schloss Nymphenburg) liegt die FQL Akademie. Ruhe genießen inmitten der Stadt, auch bei geöffneten Fenstern, denn die Räumlichkeiten befinden sich in einer ruhigen Sackgasse. Den Coaching- und Tagungsraum kann man jederzeit (24/7) online besichtigen bei https://360.Tagungsraum-Muenchen.com

