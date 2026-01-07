Frischluft statt Frontalbeschallung! Das "Grüne Arbeitszimmer" in München-Nymphenburg
Angenehm und professionell tagen - zentral und ruhig gelegen - Rechtzeitig für 2026 planen
Ob intimes Kamingespräch (Coachingraum für 2–5 Leute), kreative Köpferunde (Tagungsraum für 6–14 Teilnehmer) oder lebendiger Ideenaustausch im „grünen Arbeitszimmer“ (Garten mit 150qm Terrasse) – hier findet jedes Brainstorming den passenden Rahmen. Interessierte Trainer und Firmen sollten rechtzeitig für 2026 planen.
Und weil die Natur als Turbo für Konzentration und Kreativität bekannt ist, lässt sich im Garten sogar noch ein bisschen Vitamin D tanken. „Das Tagen im Grünen verbindet das Nützliche mit dem Schönen“, bringt es Stephan Ehlers auf den Punkt. Kein Wunder, dass die Anfragen wieder sprießen!
Weitere Informationen: https://Tagungsraum-Muenchen.com
Wer doch eher klassisch in einem Raum tagen möchte, kann hier den Coaching- und Tagungsraum SOFORT online besichtigen (360-Grad):
https://360.tagungsraum-muenchen.com