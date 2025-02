Erkenntnisse der Neurowissenschaft im Bereich Motivation: Jonglieren wirkt im Gehirn

Belohnung durch Fortschritt

Wenn wir mit dem Jonglier-Lernsystem REHORULI® in 34 Übungen Schritt für Schritt neue Wurf- und Fangtechniken meistern, aktiviert das unser dopaminerges Belohnungssystem . Jeder erfolgreiche Wurf erzeugt eine kleine Erfolgserfahrung, die unser Gehirn dazu motiviert, weiterzumachen.

Beim Jonglieren erleben viele Menschen einen Flow-Zustand , in dem sie völlig in der Aktivität aufgehen. Eine aktuelle Studie zeigt, dass großflächige neuronale Netzwerke wie das Salienznetzwerk und das Standardmodusnetzwerk genau dabei eine Rolle spielen – sie helfen, Relevanz zu bewerten und die Aufmerksamkeit gezielt zu steuern.

Neugier ist ein zentraler Motor der intrinsischen Motivation. Beim Jonglieren lernen wir nicht nur eine neue Fähigkeit, sondern erweitern auch unser motorisches Gedächtnis und unsere kognitive Flexibilität. Das fördert Kreativität und Problemlösungskompetenzen – Fähigkeiten, die über das Jonglieren hinausgehen.

Bedeutung für die Praxis

Diese neurowissenschaftlichen Erkenntnisse liefern wichtige Einsichten für Bildung und persönliche Entwicklung. Wenn Lehrmethoden in der SCHULE, im STUDIUM oder der BERUFSAUSBILDUNG intrinsische Motivation ansprechen – konkret also Wurf- und Fangübungen mit 1, 2 oder 3 Bällen gelernt werden - können sie nachhaltigeres Lernen und eine tiefere Begeisterung für das Thema fördern. Auch in der ARBEITSWELT könnten diese Erkenntnisse helfen, Umgebungen zu schaffen, die Neugier und Kreativität fördern. Schließlich könnte das Jonglieren-Lernen eine wirksame Therapie für Menschen sein, die unter einem Mangel an Motivation leiden, etwa bei Depressionen.

Das Jonglieren mit 3 Bällen ist ein perfektes Beispiel für eine intrinsisch motivierte Aktivität, die tief in unseren neurobiologischen Mechanismen verankert ist. Verschiedene neurowissenschaftliche Studien über Motivation zeigen, dass unser Gehirn auf Fortschritt und Entdeckung mit der Ausschüttung von Dopamin reagiert – dem „Glückshormon", das für Belohnung und Lernen verantwortlich ist.

Das Erlernen des Jonglierens ist eine spielerische Möglichkeit, unser Gehirn zu trainieren, Motivation zu steigern und Freude an Fortschritt zu erleben.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). The emerging neuroscience of intrinsic motivation: A new frontier in self-determination research. Frontiers in Human Neuroscience, 11, 145. sowie Ehlers; Stephan, Jonglieren – das Mehrzweck-Tool für unser Gehirn, ISBN 978-3-98854-009-6