Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1046887

FQL - Fröhlich Qualität Liefern Lannerstr. 5 80638 München, Deutschland http://www.FQL.de
Ansprechpartner:in Herr Stephan Ehlers +49 89 17117036
Logo der Firma FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Erfolg beginnt im Netzwerk: Die Jahreskarte 2026 der GSA Regionalgruppe München

Zehn hochkarätige Termine sind bereits fixiert – sichern Sie sich jetzt den Zugang zu Wissen, Austausch und Wachstum.

(lifePR) (München, )
Für Trainer:innen, Speaker:innen und alle, die sich beruflich weiterentwickeln wollen: Mit der neuen Jahreskarte der GSA Regionalgruppe München erhalten Interessierte einmalige Vorteile — ein Jahr lang volle Teilnahme an allen Workshops, Speaker- und Networking-Events zum attraktiven Paketpreis. Weitere Info + Bestellung: https://Jahreskarte.GSA-Regionalgruppe.de

Weitere Informationen zu den Workshops, Networking- und Speaker-Events der GSA Regionalgruppe München findet man hier: https://Termine-Muenchen.GSA-Regionalgruppe.de  

Ein Preis für alle (!) Termine (= mind. 40% Ersparnis) gibt es mit der Jahreskarte: https://Jahreskarte.GSA-Regionalgruppe.de

Was bietet die Jahreskarte?
  • Unbegrenzter Zugang: Die Karte berechtigt zur kostenfreien Teilnahme an allen Veranstaltungen der GSA Regionalgruppe München im Jahr 2026 — von praxisnahen Workshops über Networking-Abende bis hin zu Sommerfest und Speaker-Events.
  • Maximale Kosteneffizienz: Einzelne Termine kosten regulär zwischen 9 € und 29 €, je nach Veranstaltung und Mitgliedsstatus. Bereits ab dem Besuch von 4–5 Events pro Jahr amortisiert sich die Karte — mit Ersparnissen von mindestens 40–50 % im Vergleich zum Ticket-Einzelkauf.
  • Flexible Nutzung: Nach Bestellung erhalten Käufer:innen einen persönlichen Gutscheincode. Die Karte ist nicht übertragbar — damit sind Qualität und Verbindlichkeit garantiert.
Weitere Info + Bestellung: https://Jahreskarte.GSA-Regionalgruppe.de

Warum gerade jetzt einsteigen?
In einer Zeit, in der persönliche Weiterentwicklung, Sichtbarkeit und Netzwerken wichtiger denn je sind, bietet die GSA Regionalgruppe München des Berufsverbandes professioneller Redner mit diesem Angebot eine einzigartige Plattform: Hier treffen ambitionierte Trainer:innen, Speaker:innen, Coaches und Expert:innen aufeinander — um Wissen zu teilen, Erfahrungen auszutauschen und gemeinsam zu wachsen.

Mit der Jahreskarte setzen Sie ein klares Zeichen: Sie investieren nicht nur in Ihre Kompetenz, sondern auch in Ihr Netzwerk und in Zukunftschancen — zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis.

Preise der Jahreskarte 2026:
  • 69,00 € für GSA-Mitglieder
  • 99,00 € für Nicht-Mitglieder
Weitere Info + Bestellung: https://Jahreskarte.GSA-Regionalgruppe.de

Über die GSA Regionalgruppe München
Die GSA Regionalgruppe ist eine Plattform für Trainer:innen, Speaker:innen, Coaches und Expert:innen — mit dem Ziel, Wissen zu teilen, gemeinsame Ideen zu entwickeln und sich persönlich weiterzuentwickeln. Die GSA-Regionalgruppe München vereint engagierte Profis aus dem gesamten Großraum München, die durch regelmäßige Treffen, Workshops und Events ihre Kompetenzen vertiefen und wertvolle Kontakte knüpfen. https://Termine-Muenchen.GSA-Regionalgruppe.de

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Die GSA (German Speakers Association) ist der weltweit größte Berufsverband für professionelle Redner. Die GSA-Regionalgruppen für die Regionen München, Hamburg, Rhein-Main, Köln/Bonn, Südwest und Berlin verstehen sich als Plattform zum persönlichen Kennenlernen und für den Austausch von GSA-Mitgliedern und GSA-Freunden/Interessenten innerhalb einer Region. Sie fördern den Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer für die "sprechende Zunft" (Trainer, Redner, Vortragende, Speaker, Weiterbildungsprofis) und bieten die Möglichkeit, neue Ideen auszuprobieren. Weitere Ziele sind die gegenseitige Qualifizierung und persönliche Weiterentwicklung von Ideen und Kooperationen, die Präsenz in der Region und Sichtbarkeit für GSA-Interessierte und die Kooperation mit anderen regionalen Verbänden.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.