Erfolg beginnt im Netzwerk: Die Jahreskarte 2026 der GSA Regionalgruppe München

Weitere Informationen zu den Workshops, Networking- und Speaker-Events der GSA Regionalgruppe München findet man hier: https://Termine-Muenchen.GSA-Regionalgruppe.de
Ein Preis für alle (!) Termine (= mind. 40% Ersparnis) gibt es mit der Jahreskarte: https://Jahreskarte.GSA-Regionalgruppe.de
Was bietet die Jahreskarte?
- Unbegrenzter Zugang: Die Karte berechtigt zur kostenfreien Teilnahme an allen Veranstaltungen der GSA Regionalgruppe München im Jahr 2026 — von praxisnahen Workshops über Networking-Abende bis hin zu Sommerfest und Speaker-Events.
- Maximale Kosteneffizienz: Einzelne Termine kosten regulär zwischen 9 € und 29 €, je nach Veranstaltung und Mitgliedsstatus. Bereits ab dem Besuch von 4–5 Events pro Jahr amortisiert sich die Karte — mit Ersparnissen von mindestens 40–50 % im Vergleich zum Ticket-Einzelkauf.
- Flexible Nutzung: Nach Bestellung erhalten Käufer:innen einen persönlichen Gutscheincode. Die Karte ist nicht übertragbar — damit sind Qualität und Verbindlichkeit garantiert.
Warum gerade jetzt einsteigen?
In einer Zeit, in der persönliche Weiterentwicklung, Sichtbarkeit und Netzwerken wichtiger denn je sind, bietet die GSA Regionalgruppe München des Berufsverbandes professioneller Redner mit diesem Angebot eine einzigartige Plattform: Hier treffen ambitionierte Trainer:innen, Speaker:innen, Coaches und Expert:innen aufeinander — um Wissen zu teilen, Erfahrungen auszutauschen und gemeinsam zu wachsen.
Mit der Jahreskarte setzen Sie ein klares Zeichen: Sie investieren nicht nur in Ihre Kompetenz, sondern auch in Ihr Netzwerk und in Zukunftschancen — zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis.
Preise der Jahreskarte 2026:
- 69,00 € für GSA-Mitglieder
- 99,00 € für Nicht-Mitglieder
Über die GSA Regionalgruppe München
Die GSA Regionalgruppe ist eine Plattform für Trainer:innen, Speaker:innen, Coaches und Expert:innen — mit dem Ziel, Wissen zu teilen, gemeinsame Ideen zu entwickeln und sich persönlich weiterzuentwickeln. Die GSA-Regionalgruppe München vereint engagierte Profis aus dem gesamten Großraum München, die durch regelmäßige Treffen, Workshops und Events ihre Kompetenzen vertiefen und wertvolle Kontakte knüpfen. https://Termine-Muenchen.GSA-Regionalgruppe.de