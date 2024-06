Ein zehn Jahre alter Weltrekord soll von Bayern nach NRW geholt werden

Weltrekordversuch im Jonglieren: Lernen Sie in 30 Minuten das Jonglieren mit 3 Bällen – gleichzeitig zusammen mit mind. 1.000 (!) weiteren Teilnehmern, die nicht jonglieren können! . Der erfolgreiche Jongliertrainer Stephan Ehlers wird mit weiteren 100 Helfrn/Jongliertrainern vor Ort sein, um zu unterstützen.

Spiel und Spaß für Groß und Klein, kulinarische Köstlichkeiten, und abwechslungsreiche Bühnenshows. Kostenlose Teilnahme: Jeder Teilnehmer erhält drei Jonglierbälle geschenkt und die Teilnahme ist kostenfrei.

Sie sind mindestens 10 Jahre alt und können noch nicht mit drei Bällen jonglieren.

Oder: Sie können bereits 3 Bälle jonglieren und möchten als Helfer bei diesem tollen Ereignis dabei sein und unterstützen … dann schreiben Sie eine Mail an gymnasium-norf@jonglierschule.de.

Wer dasbei sein will, sollte bis spätestens 15:30 Uhr vor Ort sein und sich bis spätestens 16:00 Uhr eine der begehrten Startnummern abholen. Um 16:30 Uhr geht es dann los!

Das Gymnasium Norf lädt alle aus und rund umein, am Donnerstag, den, an seiner 50-Jahr-Feier (Eichenallee 8, 41469 Neuss) teilzunehmen. Feiern Sie mit dem Gymnasium und helfen Sie dabei, einen höchst originellenzu brechen!Infos + Videos siehe https://04-07.jonglierschule.de Mit Ihrer Teilnahme können wir den bestehenden Weltrekord von 445 gleichzeitigen Jongleuren aus Bayern übertreffen und ihn nach Neuss bzw. NRW holen.Wer sich seine Teilnahme vorab sichern möchte, schreibt eine Mail an gymnasium-norf@jonglierschule.de . Allerdings muss man sich die vorab per Mail gesicherte Startnummer dann am 4. Juli bis spätestens 16:00 Uhr am Stand „Jonglieren“ abholen. Nur bis dahin bleibt die Teilnahme garantiert. Nach 16:00 Uhr werden nicht abgeholte Startnummern an Interessenten vor Ort verteilt. Es werden 3.000-4.000 Besucher vor Ort sein!Wer dabei ist, wird mit allen anderen vor Ort Geschichte schreiben und einen zehn Jahre alten Weltrekord von Bayern nach NRW holen. Das wird für alle einNicht nur dervon Neuss,und der Landrat Petrauschke sind dabei; sondern auchund