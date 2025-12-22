Kontakt
Ein Geschenk, das bewegt: Gutschein für Anfänger-Jonglierkurs München

Einlösbar am 2. Weihnachtsfeiertag oder frei wählbar in 2026

(lifePR) (München, )
Für alle, die noch auf der Suche nach einem coolen Weihnachtsgeschenk sind: Verschenken Sie einen Gutschein für einen Jonglierkurs in München: "3 Bälle jonglieren für Anfänger". Einfach online bestellen ... und Sie erhalten wenige Minuten später den Geschenk-Gutschein zum selbst ausdrucken.

Preis für Erwachsene 29,00 € - für Kinder (10-14 Jahre) 19,00 €
Ort: Jonglierschule München, München-Nymphenburg
Jetzt gleich bestellen: https://Gutschein.Jonglierschule.de

Jonglieren ist weit mehr als ein unterhaltsamer Zeitvertreib: Es ist eines der effektivsten Trainingsprogramme für Gehirn, Koordination und Konzentration – wissenschaftlich bestätigt und für jedes Alter geeignet. Nun haben Interessierte wieder die Möglichkeit, die Kunst des Jonglierens mit Stephan Ehlers, Deutschlands führendem Jongliertrainer und Bestsellerautor, zu erlernen.

Der beliebte Kurs „3 Bälle jonglieren lernen für Anfänger“ richtet sich sowohl an Erwachsene als auch an Kinder (ab 10 Jahre). Vorkenntnisse sind ausdrücklich nicht erforderlich. In nur 90 Minuten erleben die Teilnehmenden, wie leicht und motivierend der Einstieg in das Jonglieren sein kann – dank der vielfach erprobten und besonders anfängerfreundlichen Methode von Stephan Ehlers.

Was werden die Teilnehmer in diesem Kurs lernen
  • Man lernt Schritt für Schritt das Werfen und Fangen mit 3 Bällen.
  • Man erlebt, wie über das Jonglieren natürliche Energie frei wird für bessere Laune und mehr Motivation.
  • Jonglieren ist intensives und wirksames Gehirntraining für beide Gehirnhälften - das wird jeder Teilnehmer direkt erleben!
  • Man lernt Schwierigkeiten zu überwinden und gewinnt dadurch mehr Zutrauen in unsicheren Situationen.
  • Man wird über das Jonglieren mehr Mut und Selbstvertrauen aufbauen.
Warum Jonglieren? – Ein Training, das Körper und Gehirn aktiviert

Beim Jonglieren arbeiten beide Gehirnhälften optimal zusammen. Es stärkt:
  • die Konzentrationsfähigkeit
  • die Hand-Auge-Koordination
  • die Beweglichkeit und Körperbalance
  • die Reaktionsfähigkeit
  • Stressreduktion und mentale Fitness
Mit jeder gelungenen Wurfbewegung wächst nicht nur die Koordination, sondern auch das Selbstvertrauen. Das Jongliertraining von Stephan Ehlers verbindet Spaß, Bewegung und neurophysiologische Erkenntnisse – und ist damit ein ideales Gehirntraining für alle Generationen.

Kurstermine 2025/2026 – Jetzt Plätze sichern

Die nächsten Termine für den Jonglierkurs (3 Bälle) finden an folgenden Tagen statt:
  • Fr, 26.12.2025 – 16:00–17:30 Uhr
  • Di, 27.01.2026 – 18:00–19:30 Uhr
  • Sa, 14.03.2026 – 14:00–15:30 Uhr
  • Do, 21.05.2026 – 18:00–19:30 Uhr
  • Sa, 18.07.2026 – 14:00–15:30 Uhr
  • Do, 27.08.2026 – 11:00–12:30 Uhr
  • Mi, 16.09.2026 – 18:00–19:30 Uhr
  • Sa, 14.11.2026 – 14:00–15:30 Uhr
  • Sa, 26.12.2026 – 14:00–15:30 Uhr
Alle Informationen und Buchungsmöglichkeiten für den Geschenk-Gutschein finden Sie unter: https://Gutschein.Jonglierschule.de

Über Stephan Ehlers

Stephan Ehlers ist einer der renommiertesten Jongliertrainer im deutschsprachigen Raum. Er entwickelte unter anderem das erfolgreiche Lernsystem REHORULI® für das Jonglieren mit 3 Bällen und das JOKOKO®-System für den Aufbau grundlegender motorischer Fähigkeiten. Seine Bücher und Konzepte werden in Schulen, Unternehmen, der Therapie, im Coaching sowie im Bereich Demenzprävention eingesetzt.

Ob als Geschenk, persönliche Herausforderung oder nachhaltige Investition in die eigene Gesundheit – ein Jonglierkurs bei Stephan Ehlers ist ein Erlebnis, das bewegt, begeistert und messbar gut tut. Alle Informationen für den Geschenk-Gutschein finden Sie unter: https://Gutschein.Jonglierschule.de

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

FQL steht für F röhlich Q ualität L iefern, F indet Q uerdenken L ukrativ und F orciert Q uerfeldein L ernen. FQL ist seit 1995 in vier Dienstlestungsfeldern aktiv:

Werbekaufmann Stephan Ehlers gründete die Firma FQL 1995 in Berlin. Im Sommer 2003 erfolgte der Umzug nach München. Seitdem führt er gemeinsam mit seiner Frau Gabriele die Geschicke von FQL. Beide verstehen sich als Berater und Begleiter für Motivation, Begeisterung und Erfolg und bieten dies in vier Geschäftsbereichen an:
> Vortrag & Training
> Moderation & Infotainment
> Originelle Eventformate
> Busienss-Jonglage & Jonglier-Events

Gabriele & Stephan Ehlers gründeten 2008 den Verlag FQL-Publishing und 2012 die FQL Akademie. Mit dem Verlag und der Akademie geben Gabriele und Stephan Ehlers Autoren und Referenten eine Plattform für Themen, die entweder zu Findet Querdenken Lukrativ oder zu Forciert Querfeldein-Lernen passen. Beide sind Mitglied der auf "gehirngerechtes Lernen" spezialisierten Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement (AFNB) und entwickeln fortlaufend aktuelle, praxisnahe Vorträge und Workshops für Unternehmer und Entscheider.

Die FQL Akademie bietet Infoabende, Vorträge, Workshops und Seminare an, die dem FQL-Credo entsprechen: FQL steht für Findet Querdenken Lukrativ und Forciert Querfeldein-Lernen. Das Themenspektrum ist sehr unterschiedlich und reicht von der Karriere- und Persönlichkeitsentwicklung, über Management- und Kreativitätsseminare bis hin zu speziellen Themen wie Energie-Fragen und Train-the-Trainer-Workshops.

