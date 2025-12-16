Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1046002

FQL - Fröhlich Qualität Liefern Lannerstr. 5 80638 München, Deutschland http://www.FQL.de
Ansprechpartner:in Herr Stephan Ehlers +49 89 17117036
Logo der Firma FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Die Buchreihe „Gehirn-Wissen Kompakt“ – das ideale Weihnachtsgeschenk für Kopf und Herz

Viel Wissen für kleines Geld verschenken (9,90 €)

(lifePR) (München, )
Was wäre Weihnachten ohne Geschenke mit Bedeutung? Bücher gehören seit jeher zu den wertvollsten Präsenten – und die Buchreihe Gehirn-Wissen Kompakt bringt dieses Geschenk auf den Punkt: verständlich, inspirierend und nachhaltig.

Bücher fördern Wissen und Fantasie, erweitern den Horizont und laden dazu ein, die Welt – und sich selbst – neu zu entdecken. Die Reihe „Gehirn-Wissen Kompakt“ verbindet aktuelles Gehirn-Wissen mit alltagsnahen Impulsen und macht komplexe Zusammenhänge leicht zugänglich. Ein Mehrwert für Geist und Seele – kompakt, klar und praxisnah.

Ein Buch zu verschenken heißt auch, Wertschätzung zu zeigen. Es ist ein Geschenk mit emotionaler Tiefe, das Interesse an den Gedanken, Fragen und Interessen des Beschenkten ausdrückt. Bücher können inspirieren, trösten, motivieren – und begleiten oft weit über den Moment des Auspackens hinaus.

„Bücher sind nur dickere Briefe an Freunde.“
Jean Paul

Gerade deshalb sind Bücher nachhaltige Geschenke: langlebig, persönlich und bewusst ausgewählt. Sie bleiben, werden weitergegeben, erneut gelesen – und gewinnen mit der Zeit an Bedeutung.

„Ein Raum ohne Bücher ist wie ein Körper ohne Seele.“
Cicero

„Gehirn-Wissen Kompakt“ steht für Wissen mit Substanz, verpackt in handlichen Bänden – jedes Buch zum attraktiven Preis von 9,90 Euro. Ideal für alle, die neugierig sind, gerne dazulernen oder anderen eine echte Freude machen möchten.

Fazit:
Bücher zu verschenken bedeutet, etwas Bleibendes zu schenken. Mit „Gehirn-Wissen Kompakt“ wird Wissen zum Weihnachtsgeschenk – inspirierend, persönlich und zeitlos.
Die Taschenbücher sind für 9,90 € erhältlich, die eBooks kosten 7,99 €. Wer bis zum 19.12., bestellt, kann die Lieferung noch vor Weihnachten erhalten. Weitere Informationen findet man bei www.KOMPAKT.GEHIRN-WISSEN.de.

Alle Titel der Buchreihe „Gehirn-Wissen Kompakt“ in der Übersicht:

Adipositas im neurowissenschaftlichen Licht
Chancen für erfolgreiche Therapien in der Gewichtsreduktion
Dörge, Ulrike
Info + Bestellung: https://adipositas.gehirn-wissen.de

Aufblühen statt Ausglühen
raus aus dem Stress & rein in den Flow
Herbstrith-Lappe, Monika
Info + Bestellung: https://flow.gehirn.wissen.de

Better Feedback
Nutzen neurowissenschaftlicher Forschung für effektivere Führungserfolge
Lürzer, Paul
Info + Bestellung: https://better-feedback.gehirn-wissen.de

Chronobiologie als Erfolgsfaktor
Die innere Uhr zur Optimierung der Leistungsfähigkeit
Lange, Alexander
Info + Bestellung: https://chronobiologie.gehirn-wissen.de

JONGLIEREN – das Mehrzweck-Tool für unser Gehirn 
Wie, wo und warum Jonglieren im Gehirn wirksam ist
Ehlers, Stephan
Info + Bestellung: https://jonglieren.gehirn-wissen.de

Das Gehirn als sprachliche Goldwaage
Was Worte in unserem Kopf bewirken
Hornung, Markus
Info + Bestellung: https://worte-sprache.gehirn-wissen.de

Der Aha!-Moment
Neurowissenschaft in der Coachingpraxis
Stockdreher, Margit
Info + Bestellung: https://aha-moment.gehirn-wissen.de

Der Einfluss pränataler Erfahrungen auf Gehirn und Psyche
Schwangerschaft aus neurowissenschaftlicher Sicht
Reiter-Horngacher, Maria
Info + Bestellung: https://schwangerschaft.gehirn-wissen.de

Der Placebo Effekt - Kann Glaube Berge versetzen?
Über die Macht unserer Erwartungen und deren Einfluss auf unsere Gesundheit und Lebensqualität
Carin Partl
Info + Bestellung: https://placebo-effect.gehirn-wissen.de   

Führungskräfte beurteilen – aber wie? - Teil I
Evidenzbasierte Persönlichkeitsdiagnostik – Neurobiologische Aspekte
Knaack, Jörg
Info + Bestellung:https://persoenlichkeitsdiagnostik-01.gehirn-wissen.de

Führungskräfte beurteilen – aber wie? - Teil II
Evidenzbasierte Persönlichkeitsdiagnostik – Kompetenzen und Potenziale von Führungskräften
Knaack, Jörg
Info + Bestellung: https://persoenlichkeitsdiagnostik-02.gehirn-wissen.de

Gehirn, Kultur und Motivation
Die Zusammenhänge und ihre Bedeutung für den Führungsalltag
Kienzle, Verena
Info + Bestellung: https://interkulturelle-zusammenarbeit.gehirn-wissen.de  

Gehirnforschung und Justiz
Wie arbeitet das Gehirn beim Verhandeln und Entscheiden in Gerichtsverhandlungen?
Goslar, Jeanette
Info + Bestellung: https://justiz.gehirn.wissen.de

Gehirngerechte Teamtrainings
Wirkungsvoll Mitarbeiterpotenziale nutzen
Witzleben, Volker
Info + Bestellung: https://teamtrainings.gehirn-wissen.de

Geld und Gehirn
Die besondere Rolle von Geld für Deine Motivation und Dein Handeln
Matern, Michael
Info + Bestellung: https://geld.gehirn-wissen.de

Innovation beginnt im Gehirn
Der Innovationsprozess im betrieblichen Kontext Eine Betrachtung aus neurowissenschaftlicher Perspektive
Flemke, Cordula / Kunz, Julia
Info + Bestellung: https://innovation.gehirn-wissen.de

Lebenslanges Lernen
Aktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung zur Unterstützung der Lernfähigkeit im mittleren Alter
Düttmann, Julia
Info + Bestellung: https://lebenslanges-lernen.gehirn-wissen.de

Mythos der rationalen Entscheidung
Neurowissenschaftliche Erkenntnisse zu Intuition und Rationalität
>> Info + Bestellung <<


neuro:selling
Mit Neurokompetenz zum Verkaufserfolg
Kühl-Lenjer, Michael
Info + Bestellung: https://neuroselling.gehirn-wissen.de

Neuro-LOGISCH Führen in Veränderungsprozessen
Wissenschaftliche Erkenntnisse kombiniert mit praktischen Tipps
Meyer, Kathrin
Info + Bestellung: https://neuro-logisch-fuehren.gehirn-wissen.de

Neuroleading
Praktische Tipps zum gehirngerechten Führen von Teams und Menschen
Horngacher, Hannes
Info + Bestellung: https://neuroleading.gehirn-wissen.de  

Neuronale Steuerung
Das Gehirn zwischen Glaube und Selbststeuerung
Dr. Burkhardt, Martin
https://neuronale-Steuerung.gehirn-wissen.de

Selbstbestimmt und effizient lernen
Wie die Neurowissenschaften uns dabei helfen können
Kuntermann, Magdalena
Info + Bestellung: https://selbstbestimmt-lernen.gehirn-wissen.de  

Stark, körperbewusst und kreativ durch Rhythmik
Rhythmik im Spiegel neurowissenschaftlicher Erkenntnisse
Küttner-Funke, Ida
Info + Bestellung: https://rhythmik.gehirn-wissen.de

Die Taschenbücher der Buchreihe „Gehirn-Wissen kompakt“ kosten 9,90 €, eBooks 7,99 €. Weitere Alle Bücher und eBooks findet man hier: www.KOMPAKT.GEHIRN-WISSEN.de.

 

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

FQL steht für F röhlich Q ualität L iefern, F indet Q uerdenken L ukrativ und F orciert Q uerfeldein L ernen. FQL ist seit 1995 in vier Dienstlestungsfeldern aktiv:

Werbekaufmann Stephan Ehlers gründete die Firma FQL 1995 in Berlin. Im Sommer 2003 erfolgte der Umzug nach München. Seitdem führt er gemeinsam mit seiner Frau Gabriele die Geschicke von FQL. Beide verstehen sich als Berater und Begleiter für Motivation, Begeisterung und Erfolg und bieten dies in vier Geschäftsbereichen an:
> Vortrag & Training
> Moderation & Infotainment
> Originelle Eventformate
> Busienss-Jonglage & Jonglier-Events

Gabriele & Stephan Ehlers gründeten 2008 den Verlag FQL-Publishing und 2012 die FQL Akademie. Mit dem Verlag und der Akademie geben Gabriele und Stephan Ehlers Autoren und Referenten eine Plattform für Themen, die entweder zu Findet Querdenken Lukrativ oder zu Forciert Querfeldein-Lernen passen. Beide sind Mitglied der auf "gehirngerechtes Lernen" spezialisierten Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement (AFNB) und entwickeln fortlaufend aktuelle, praxisnahe Vorträge und Workshops für Unternehmer und Entscheider.

Die FQL Akademie bietet Infoabende, Vorträge, Workshops und Seminare an, die dem FQL-Credo entsprechen: FQL steht für Findet Querdenken Lukrativ und Forciert Querfeldein-Lernen. Das Themenspektrum ist sehr unterschiedlich und reicht von der Karriere- und Persönlichkeitsentwicklung, über Management- und Kreativitätsseminare bis hin zu speziellen Themen wie Energie-Fragen und Train-the-Trainer-Workshops.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.