Die Arbeitswelt 2026 braucht KI-Profis
Bis 31.12.2025 für staatlich zertifizierte KI-Ausbildung anmelden und Preissteigerung vermeiden
Deshalb lohnt sich jetzt ein genauer Blick auf das Zertifikats-KI-Online-Lernprogramm „Certified AI Transformation Expert“.
Zum 1. Januar 2026 steigt der reguläre Preis des staatlich geprüften und zugelassenen Zertifikatsprogramms von 990 € auf 1.390 €.
Bis zum 31.12.2025 kann man sich den Einführungspreis sichern – ausschlaggebend ist ausschließlich das Anmeldedatum, nicht der spätere Starttermin. Die Rechnung folgt erst zum Programmstart.
Alle Details finden sich in der 5-seitigen Info-PDF:
https://fql.de/Premium-Zertifikats-Lehrgang-AICA.pdf
Wer sich zunächst einen schnellen Überblick verschaffen möchte, nutzt das kostenfreie ImpulsWebinar (30 Min.):
Darin erfahren Teilnehmende:
• Was der EU AI Act wirklich verlangt
• Welche Qualifikationen im Umgang mit KI künftig unverzichtbar sind
• Welche Chancen und Grenzen moderne KI-Systeme haben – und wie man sie souverän nutzt
• Was man wissen muss, um KI rechtssicher und verantwortungsvoll einzusetzen
• Welche Vorteile eine staatlich geprüfte Zertifizierung bietet
Präsentiert wird das Webinar von Torsten Seelbach, geschäftsführendem Gesellschafter der TS Holding GmbH (AFNB GmbH, AON GmbH, AICA GmbH).
Seine Vision: Zukunftskompetenzen wissenschaftlich fundiert und praxisnah entwickeln.
Als Wirtschafts- und Neurowissenschaftler sowie ausgewiesener KI-Experte arbeitet er an der Schnittstelle von Gehirnforschung und künstlicher Intelligenz. Seit vielen Jahren entwickelt er Lern- und Trainingskonzepte, die komplexe Technologien verständlich machen – und Menschen befähigen, sie sinnvoll, sicher und zukunftsorientiert einzusetzen.
Fazit:
KI ist keine Option mehr – sie ist ein Muss. Wer heute investiert, sichert morgen seine Wettbewerbsfähigkeit.
Jetzt anmelden, Einführungspreis sichern und ein starkes Kompetenzsignal setzen.