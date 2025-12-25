Das staatlich zertifizierte KI-Online-Lernprogramm hebt die Preise ab 1.1.2026 um 400 € an

Seit Oktober diesen Jahres bietet die AI Competence Academy
- Trainern, Beratern und Coaches,
- Unternehmern und Führungskräften
- sowie Office-Mitarbeitern
- Positionierung als jemand, der nicht nur mit neuen Technologien Schritt hält, sondern sie bewusst gestaltet.
- Entwicklung eigener KI-Lösungen, die zum Arbeitsalltag, der Verantwortung und den eigenen Zielen passen.
- Man bewegst sich sicher im rechtlichen und ethischen Rahmen, ohne sich ständig fragen zu müssen, ob man was falsch macht.
- Man erkennt, wo der Einsatz von KI in seinen Beruf wirklich sinnvoll ist - und wo man besser darauf verzichtet.
Bis zum 31.12.2025 kann man sich den Einführungspreis sichern – ausschlaggebend ist ausschließlich das Anmeldedatum, nicht der spätere Starttermin. Die Rechnung folgt erst zum Programmstart.
Genauere Informationen über diese Ausbildung gibt es in einem KOSTENFREIEN 30-Min.-WEBINAR... zu folgenden Terminen:
- Sonntag, 28. Dezember 2025 - 10:00 Uhr
- Sonntag, 04. Januar 2026 - 10:00 Uhr
- Dienstag, 06. Januar 2026 - 10:00 Uhr
- Dienstag, 06. Januar 2026 - 18:00 Uhr
- Mittwoch, 07. Januar 2026 - 10:00 Uhr
- Mittwoch, 07. Januar 2026 - 18:00 Uhr
- Donnerstag, 08. Januar 2026 - 18:00 Uhr
In diesem kostenlosen 30-minütigen Impuls-Webinar erfährt man:
- Was verlangt der EU AI Act wirklich?
- Welche Qualifikation im Umgang mit KI ist tatsächlich erforderlich?
- Welche Chancen und Grenzen sollte ich kennen, um KI souverän zu nutzen?
- Was sollte ich wissen, um KI rechtssicher und verantwortungsvoll einzusetzen?
- Welche Vorteile bringt mir eine staatlich geprüfte und zugelassene Zertifizierung?
Alle Details finden sich in der 5-seitigen Info-PDF:
https://fql.de/Premium-Zertifikats-Lehrgang-AICA.pdf
Wer sich zunächst einen schnellen Überblick verschaffen möchte, nutzt das kostenfreie 30-Min.-ImpulsWebinar (mehrere Termine!):
Darin erfahren Teilnehmende:
• Was der EU AI Act wirklich verlangt
• Welche Qualifikationen im Umgang mit KI künftig unverzichtbar sind
• Welche Chancen und Grenzen moderne KI-Systeme haben – und wie man sie souverän nutzt
• Was man wissen muss, um KI rechtssicher und verantwortungsvoll einzusetzen
• Welche Vorteile eine staatlich geprüfte Zertifizierung bietet
Präsentiert wird das Webinar von Torsten Seelbach, geschäftsführendem Gesellschafter der TS Holding GmbH (AFNB GmbH, AON GmbH, AICA GmbH).
Seine Vision: Zukunftskompetenzen wissenschaftlich fundiert und praxisnah entwickeln. Als Wirtschafts- und Neurowissenschaftler sowie ausgewiesener KI-Experte arbeitet er an der Schnittstelle von Gehirnforschung und künstlicher Intelligenz. Seit vielen Jahren entwickelt er Lern- und Trainingskonzepte, die komplexe Technologien verständlich machen – und Menschen befähigen, sie sinnvoll, sicher und zukunftsorientiert einzusetzen.
Fazit:
KI ist keine Option mehr – sie ist ein Muss. Wer heute investiert, sichert morgen seine Wettbewerbsfähigkeit.
Jetzt zum GRATIS-Webina anmelden, Einführungspreis sichern und ein starkes Kompetenzsignal setzen.