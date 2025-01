Coaching- und Tagungsraum in München-Nymphenburg sowie ein grünes Arbeitszimmer

Firmen, Führungskräfte und Chefs befinden sich laufend in Meetings - entweder digital oder in geschlossenen Räumen. Die im Münchner Westen angesiedelte FQL-Akademie bietet drei Meeting-Möglichkeiten für Firmen, Behörden sowie Trainer und Coaches an. Einen Coachingraum für 2-5 Teilnehmer (20qm), einen Tagungsraum für 6-14 Teilnehmer (35qm) sowie einen großen Garten (150qm) für Workshops und Seminare unter freiem Himmel bzw. Sonnen- und Windgeschützt unter Pavillons.Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass das Lernen und die Konzentration in der Natur besser als in geschlossenen Räumen funktioniert. Ein Locationwechsel in die Natur bringt sowohl die Gehirne auf Touren und sorgt außerdem für bessere Lerneffekte.„Das Tagen im Grünen verbindet das Nützliche mit dem Schönen“, sagt Stephan Ehlers und freut sich, dass es wieder verstärkt Anfragen für Meetings gibt.Weitere Informationen: https://Tagungsraum-Muenchen.com Den Coaching- und Tagungsraum kann mir hier online begehen (360-Grad):