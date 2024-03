Chronische Schmerzen können von Patienten selbst im Heimbereich mit physikalischer Gefäßtherapie behandelt werden

gepulstes Elektromagnetfeld bringt die Anwendung

die patentierte Signalkonfiguration in den Körper

und kann dort die Durchblutung der kleinen und kleinsten Gefäße verbessern.

Schmerzen am Rücken, in den Gelenken oder den Muskeln können das Leben zur Qual machen. Oftmals sind sie die Folgen einer eingeschränkten Mikrozirkulation. BEMER setzt genau dort an: Durch die Verbesserung einer eingeschränkten Durchblutung der kleinen und kleinsten Gefäße kann die Anwendung bei der Regeneration und die Selbstheilungskräfte unterstützen. Wissenschaftliche Studien legen nahe, dass BEMER als komplementäre Anwendung Kreuzschmerzen / Schmerzen im unteren Rücken lindern und die Ergebnisse bestimmter Therapieformen verbessern kann.Zum 25-jährigen Jubiläum hat die liechtensteinische BEMER Int. AG im letzten Jahr eine neue Produktserie entwickelt. Seit der Unternehmensgründung 1998 investiert BEMER intensiv in die Forschung auf dem Gebiet der Mikrozirkulation. Die Wirkung der BEMER-Geräte zur physikalischen Gefäßtherapie wurde wissenschaftlich untersucht. BEMER Evo ist nun bereits die vierte Geräte-Generation und basiert auf dem gleichen erfolgreichen Konzept:Über einDie BEMER-Geräte sindder Klasse IIa in Europa und ein von der FDA (Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelbehörde der USA) freigegebenes Medizinprodukt in den USA. Es gibt mehrere 100.000 zufriedene Nutzer weltweit, dank 25 Jahre Erfahrung, Forschung und Entwicklung in der Mikrozirkulation. BEMER Evo ist vor allem in Sachen Handhabung und Komfort eine Weiterentwicklung. Das neue Steuergerät B.Box Evo ist noch bedienfreundlicher – dank dem hochauflösenden, 7-Zoll-. Über die neuen Magnetstecker können zwei Applikatoren verbunden werden. Die neue Ganzkörperapplikation B.Body Evo ist dank gestickter und flexibler Spulen besonders angenehm. Die Applikatoren B.Pad Evo und B.Spot Evo für punktgenaue Behandlung sind ebenfalls leicht überarbeitet worden. Ganz neu imProgramm ist B.Bed Evo , eine 190 cm lange Matte speziell für die Anwendung im Bett. Ebenfalls neu sind die Applikatoren B.Light Clear Evo und B.Light Restore Evo , mit denen die Haut schonend und sehr effektiv gepflegt werden kann.Weitere Informationen und viele Videos gibt's bei