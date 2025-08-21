Body & Mind-Wochenende von Freitag 22.8. bis Sonntag 24.8. beim Sommerfestival im Olympiapark

An dem Wochenende vom 22.8. - 24.8. steht das Sommerfestival ganz im Zeichen von Gesundheit und Bewegung. Ob Zumba, Mobility, HIIT oder Bootcamp – Die Mitmach-Stage ist offen für alle und bietet den ganzen Tag über kostenlose Kurse. Auf der Halbinsel erwarten Besucher:innen außerdem entspannende Einheiten wie Yoga, Pilates oder Recovery mit BLACKROLL®, begleitet von erfahrenen Trainer:innen.
Ein besonderes Highlight ist der Jonglier-Stand von der Jonglierschule München an dem Neulinge sowie Fortgeschrittene täglich an verschiedenen GRATIS-Jonglier-Workshop teilnehmen können. Hier kann man sich für die kostenfreie Teilnahme anmelden: https://olympiapark.jonglierschule.de
3 Bälle jonglieren lernen für Anfänger
- Teilnahmeberechtigt sind alle, die mind. 10 Jahre alt sind und NICHT 3 Bälle jonglieren können.
- Schritt-für-Schritt – beginnend mit 1 und 2 Bällen, lernen die Teilnehmer mit dem REHORULI®-Jonglier-Lernsystem das Jonglieren mit 3 Bällen.
- Zwischen den Wurf- und Fangübungen gibt’s Informationen, wie, wo und warum das Jonglieren im Gehirn wirkt.
- Teilnahmeberechtigt sind alle, die drei Bälle sicher jonglieren können.
- Es werden einfache, mittelschwere und schwere Tricks mit drei Bällen gezeigt und erklärt.
- Die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade werden an die jeweiligen Teilnehmer angepasst.
- Schritt für Schritt werden bei den Teilnehmern die Grundlagen gelegt, um 4 Bälle jonglieren zu können.