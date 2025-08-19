Balance statt Burnout - LIVE - ONLINE - GRATIS am Mittwoch 20. August 2025 um 19:00 Uhr

Mit überraschenden Impulsen, praxisnahen Übungen und Jonglage als Mindset-Training entdeckst Du als Freiberufler, Selbständiger oder Führungskraft neue Perspektiven für Dich – für mehr Fokus, mehr Mut und eine bessere innere Balance.
Wissen ist wertvoll – doch die wahre Veränderung passiert erst, wenn wir dieses Wissen in die Praxis umsetzen. In diesem Online-Workshop geht es darum, wie Du Deine Erkenntnisse aktiv anwendest und so Deine Selbstwirksamkeit steigerst, um mehr Kontrolle und Zufriedenheit in Deinem beruflichen und privaten Leben zu erlangen.
Das erwartet Dich:
- Aktuelle Fakten und Entwicklungen aus der Wirtschaft – klar, kompakt, relevant
- Neurobiologische Erkenntnisse zu Motivation, Mut, Stress & Teamgeist
- Spielerisches Lernen mit Jonglier- und Wurfübungen – direkt am Bildschirm
- Ein praxiserprobter Mix aus Wissen, Bewegung und Aha-Erlebnissen