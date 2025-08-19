Kontakt
Balance statt Burnout - LIVE - ONLINE - GRATIS am Mittwoch 20. August 2025 um 19:00 Uhr

Interessant für Freiberufler, Selbständige oder Führungskräfte

LIVE, online und GRATIS gibt es am Mittwoch 20. August 2025 um 19:00 Uhr den Online-Workshop „Vom Wissen zum Tun – Selbstwirksamkeit erleben“ von und mit Stephan Ehlers. Er verbindet aktuelle Wirtschaftsthemen und Gehirnforschung mit Bewegung, Motivation und jeder Menge Zuversicht.

Mit überraschenden Impulsen, praxisnahen Übungen und Jonglage als Mindset-Training entdeckst Du als Freiberufler, Selbständiger oder Führungskraft neue Perspektiven für Dich – für mehr Fokus, mehr Mut und eine bessere innere Balance.

Wissen ist wertvoll – doch die wahre Veränderung passiert erst, wenn wir dieses Wissen in die Praxis umsetzen. In diesem Online-Workshop geht es darum, wie Du Deine Erkenntnisse aktiv anwendest und so Deine Selbstwirksamkeit steigerst, um mehr Kontrolle und Zufriedenheit in Deinem beruflichen und privaten Leben zu erlangen.

Das erwartet Dich:
  • Aktuelle Fakten und Entwicklungen aus der Wirtschaft – klar, kompakt, relevant
  • Neurobiologische Erkenntnisse zu Motivation, Mut, Stress & Teamgeist
  • Spielerisches Lernen mit Jonglier- und Wurfübungen – direkt am Bildschirm
  • Ein praxiserprobter Mix aus Wissen, Bewegung und Aha-Erlebnissen
Hier für die kostenfreie Teilnahme anmelden: https://20-08.stephan-ehlers.de

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Stephan Ehlers ist der Jongleur unter den Top-Speakern und versteht es mit Ballzauberei und Wortwitz aktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung informativ und unterhaltsam mit konkreten Tipps für die Umsetzung zu verbinden. Er arbeitet seit 1995 als Speaker, Profijongleur und Trainer und hat in den letzten Jahren viele namhafte Firmen um Kreativität, Know-how und Ergebnisse bereichert. Stephan Ehlers ist Inhaber von FQL (Fröhlich Qualität Liefern) der FQL Akademie (Findet Querdenken Lukrativ), Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement, Top100-Entertainer bei Speakers Excellence, Regionalbotschafter der GSA German Speakers Association sowie Autor mehrerer Bücher.

In einer zunehmend von Krisen und Veränderung geprägten Berufswelt fordert Ehlers dazu auf, selbst aktiv zu werden und gibt dazu wertvolle Tipps und Anregungen für die konkrete Umsetzung. Er ist fest davon überzeugt, dass die Veränderungsintensität und das Tempo sowohl in der Welt als auch in den Märkten eher zunehmen als abnehmen wird. In dieser Welt voller Unsicherheit und Veränderung hilft Stephan Ehlers Mut und Selbstvertrauen sowie Stärkung der eigenen Verantwortung aufzubauen. Dies hilft Mitarbeitern und Führungskräften Zuversicht und Zutrauen für die Zukunft zu gewinnen.

