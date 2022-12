BGM-Interessierte gesucht, für aktive Mitarbeit in der Regionalgruppe München des Bundesverbandes BGM (BBGM)

Welche Themen sollen/müssen in München angeboten werden? Impulsvortrag Best-Practice-Beispiele aus dem Bereich BGM Workshops Diskussionsrunde(n) Zeit zum gegenseitigen Austausch

Wer kann/möchte welche (BGM-)Themen (Vortrag/Workshop) übernehmen?

Für den Herbst 2023 ist ein „BGM-Tag“ geplant, wenn genügend Helfer und geeignete Mitveranstalter aktiv mitmachen.

Im nächsten Jahr startet die Regionalgruppe München des Bundesverbandes für Betriebliches Gesundheitsmanagement (BBGM). Hierzu findet am Donnerstag, 8. Dezember 2022 um 18:00 Uhr einvia Zoom-Meeting statt. Neue Teilnehmer sind herzlich willkommen. Die Teilnahme ist kostenfrei möglich. Hier kann man sich anmelden: https://fql.smile2.de/Online-Treffen-BBGM-Regionalgruppe-Muenchen-08-12-22-18-Uhr Für die BBGM-Regionalgruppe München steht in München-Nymphenburg ein Tagungsraum für Workshops zur Verfügung (max. 12-14 Tln.). Außerdem wären dort Netzwerk-Treffen bis max. 25 Teilnehmern (inkl. Imbiss + Getränke) möglich (Stehtische).Für das Jahr 2023 sind dort 2-3 Präsenztreffen der BBGM-Regionalgruppe München vorgesehen inkl. Sommerfest im Juli. Weiterhin ist geplant jeweils im Herbst eine größere BGM-Veranstaltung (Mehrere Vorträge/Workshops, ggfs. mit Ausstellern) durchzuführen. Hierzu suchen wir passende Mitveranstalter und aktive Helfer. Stephan Ehlers , Leiter BBGM-Regionalgruppe München würde sich sehr freuen, BGM und BGF-Interessierte am Donnerstag, 8.12.2022 um 18 Uhr begrüßen zu dürfen, um Erfahrungen auszutauschen, sich zu vernetzen und gemeinsam den Aufbau betrieblicher Gesundheitsangebote in Unternehmen der Region München ab 2023 zu fördern.