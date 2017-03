Ausbildung zum Jongliertrainer in Berlin in nur 2 Tagen

Stephan Ehlers ist seit knapp 20 Jahren jonglierend als Trainer, Speaker und Moderator unterwegs und hat 1999 ein Jonglier-Lernsystem entwickelt (REHORULI®), das insbesondere Anfängern in verblüffend kurzer Zeit das Werfen und Fangen von 3 Bällen ermöglicht. Aktuell gibt es 70 zertifizierte REHORULI®-Jongliertrainer und Berater, die das Jonglieren (Werfen und Fangen mit Bällen) mit den Themen Gesundheit, Balance, Motivation, Unsicherheit/Wandel, Psychologie, Burnout/Stressabbau u.v.m. erfolgreich verbinden. Alle haben den 2-Tages-Train-the-Trainer-Wochenend-Workshop besucht, der nächste findet amstatt. Frühbucher zahlen für den Wochenendworkshop. Hierzu muss man sich nur mindestens 14 Tage vorher anmelden.Hier alle bundesweit stattfindenden29.04. - 30.04.17 - Frankfurt24.06. - 25.06.17 - Stuttgart08.07. - 09.07.17 - München22.07. - 23.07.17 - Nürnberg05.08. - 06.08.17 - Graz16.09. - 17.09.17 - Karlsruhe07.10. - 08.10.17 - Köln21.10. - 22.10.17 - Weimar18.11. - 19.11.17 - Frankfurt25.11. - 26.11.17 - Düsseldorf02.12. - 03.12.17 - MünchenIm Mittelpunkt der Jongliertrainer-Ausbildung steht das praxiserprobte Jonglier-Lernsystem REHORULI®. Es ist weltweit die einzige Anleitung, die systematisch vorgeht und Schritt für Schritt insbesondere Anfängern das Werfen und Fangen mit drei Bällen ermöglicht. Alle 34 Wurf- und Fangübungen werden gezeigt, erklärt und intensiv geübt. Am Ende des Workshops sind die Teilnehmer in der Lage, anderen Menschen in verblüffend kurzer Zeit das Jonglieren mit drei Bällen beizubringen.Das Jonglieren bietet sowohl interesante Integrationsmöglichkeiten in den Hauptberuf als auch attraktive Zusatz- bzw. Nebeneinkünfte durch Jonglierkurse, Einzelcoaching sowie den Verkauf von Jonglierbällen und Jonglier-Anleitungen. Die REHORULI®-Jonglieranleitungen sind in verschiedenen Formaten und aktuell in zehn Sprachen lieferbar. Derzeit gibt es über 70 zertifizierte REHORULI®-Jongliertrainer in Deutschland, Österreich und Schweiz. Das REHORULI®- Jonglier-Lernsystem wurde beim Innovationspreis IT der Initiative Mittelstand in der Kategorie E-Health 2015 (Web) und 2016 (App) mit dem BEST OF-Zertifikat ausgezeichnet.Trainer, Coaches, Yoga-Lehrer, Heilpraktiker und andere Gesundheitsberufe, die an so einer Jongliertrainer-Ausbildung interessiert sind, können weitere Informationen abfragen bei der Jonglierschule München, Tel. (089) 17 11 70 36, www.rehoruli.de