10 Jahre „Pflicht zur psychischen Gefährdungsbeurteilung“ … und nun?

Statt langer, ermüdender Vorträge gibt es kurze Impulse, d.h. ein kurzer Bericht (max. 15 Min.) eines Unternehmensvertreters zu einem Fokusthema.

Anschließend diskutieren die Teilnehmer in 2-3 Gruppen über das Fokusthema und ….

...präsentieren hinterher ihre Ergebnisse.

Nach der Ergebnis-Präsentation gibt es noch Raum für Diskussionen.

Ohne STRATEGIE kein wirksames BGM! - Es gibt aber keine Patentrezepte - Was tun?

10 Jahre Gefährdungsbeurteilung “Psychische Belastungen“ … wie ist der Stand?

GESUNDE FÜHRUNG: Mehr als nur Zahlen im Blick

Seit 2013 fordert das Arbeitsschutzgesetz ausdrücklich, dass Arbeitgeber auch solche Gefährdungen für ihre Beschäftigten ermitteln müssen, die sich aus der psychischen Belastung bei der Arbeit ergeben (§ 5 Abs. 3 ArbSchG). Die Gefährdungsbeurteilung ist dabei das zentrale Element im Arbeitsschutz. Nachist der, die Arbeitsbedingungen zu beurteilen und die für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungsfaktoren zu ermitteln. § 5 Abs. 3 Arbeitsschutzgesetz listet exemplarisch Risiken für eine Gefährdung auf. 2013 wurde mit der Nr. 6 auch dieaufgenommen.Es ist nicht die Aufgabe des Arbeitgebers, die mentale Gesundheit der Beschäftigten zu beurteilen. Vielmehr gilt es bei der Gefährdungsbeurteilung der psychischen Belastung, die Arbeitsbedingungen im Unternehmen zu untersuchen, um so Gefährdungen durch psychische Belastung zu verhindern oder zu minimieren. Der Blick muss hier insbesondere auf die Arbeitsanforderungen, die Arbeitsinhalte, die Arbeitsorganisation, die sozialen Beziehungen bei der Arbeit und die Arbeitsumgebung gerichtet werden.ist das Thema des Workshops der BBGM-Regionalgruppe Südbayern am 10. Oktober 2023 in München. Dabei ist das Veranstaltungskonzept anders als bei „üblichen“ Tagungen:Die Fokusthemen sind:Weitere Informationen und Anmeldung beiDer Frühbucherpreis beträgt bis 07.08.2023 für BBGM-Mitgliederund für Nicht-Mitglieder. Ticket-Bestellungen ab 08.08.2023 kosten für BBGM-Mitglieder 129,00 € und für Nicht-Mitglieder 169,00 €. Alle Preise verstehen sich zzgl. 19% MwSt. inkl. Verpflegung Kaffee, Tee, Getränke, Mittagessen).Weitere Infos: