Nick Lexington veröffentlicht neuen Song über Trends und Geschlechterdiktat

Modediktat und Authentizität fordert Nick Lexington in seinem neuen Song heraus. In unverkennbarer Art wird seine persönliche Sicht auf Trends, Emanzipation und Geschlechteridentität deutlich.Er plädiert mit eingängig, fast roboterhaftem Gesang dafür, sich selbst treu zu sein. So hinterfragt Nick Lexington beispielhaft die Praktik, den männlichen Körper fast vollständig zu enthaaren, nur, weil es „angesagt“ sei. Das zugehörige Musikvideo lockert humorvoll dieses vielerorts ernsthaft und im Zuge der gesellschaftlichen Toleranz regelmäßig diskutierte Thema auf.Verzerrte Gitarrenriffs, maschinenhaft gespielte Bass Drums und fette Synthies komplementieren den Song 'WhooMan‘. Am Ende drängt sich die Frage auf: Glänzt die Komposition aufgrund der Einfachheit oder Komplexität?Hompage von Nick Lexington: www.nicklexington.com