Tutorin des Jahres 2026 gekürt: Evelyn Forster-Swaihel überzeugt Studierende auf ganzer Linie

Die Gewinner:innen des Wettbewerbsstehen fest:wurde heute im Rahmen einer gemeinsamen Live-Veranstaltung des Bundesverbandes der Fernstudienanbieter und Fernstudium Direkt zurgekürt.Auf Platz zwei folgtDen dritten Platz sicherte sichNeben den Top 3 wurden auch in drei neuen Sonderkategorien besondere Leistungen gewürdigt:Die Auszeichnungen basieren auf dem Feedback von Studierenden: In einer offenen Nominierungsphase wurden Tutor:innen für das Online-Voting von ihren Studierenden vorgeschlagen, anschließend konnten Fernstudierende und Alumni in der Abstimmung ihre Stimmen vergeben. Bewertet wurde in den Kategoriensowie„Der Wettbewerbzeigt eindrucksvoll, wie wichtig die Rolle von Tutor:innen für den Erfolg im Fernstudium ist. Sie sind weit mehr als reine Wissensvermittler:innen: Sie begleiten, motivieren und geben Studierenden Halt auf ihrem Lernweg. Alle Nominierten und vor allem die heute Ausgezeichneten stehen für Exzellenz in der Lehre – und wir sind stolz, ihnen mit diesem Preis eine Bühne zu geben.“Mehr als 150 Tutor:innen wurden für das Voting nominiert. Mit mehreren tausend abgegebenen Stimmen zeigt der Wettbewerb einmal mehr, welch hohe Wertschätzung Tutor:innen bei ihren Studierenden genießen.Der Titel wird jährlich im Rahmen des Studienpreisesvom Bundesverband der Fernstudienanbieter in einer Kooperation mit Fernstudium Direkt, dem Vergleichsportal für Weiterbildung und Studium, vergeben. Er würdigt die herausragende Arbeit von Tutor:innen, die in staatlich zugelassenen bzw. akkreditierten Fernlehrgängen und Fernstudiengängen tätig sind.