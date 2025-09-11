Tutorin des Jahres 2026 gekürt: Evelyn Forster-Swaihel überzeugt Studierende auf ganzer Linie

Auf Platz zwei folgt Karina Michaelis, ebenfalls Tutorin an der DIPLOMA Hochschule. Den dritten Platz sicherte sich Dr. Simone Borkenhagen von der IU Internationalen Hochschule.
Neben den Top 3 wurden auch in drei neuen Sonderkategorien besondere Leistungen gewürdigt:
- Wissensnavigator 2026: Benjamin Neul (DIPLOMA Hochschule)
- Supportheld 2026: Dr. Florian Morsbach (DIPLOMA Hochschule)
- Motivatorin 2026: Katharina Bähner (Cranio Schule Bähner)
Andreas Vollmer, Präsident des Bundesverbandes der Fernstudienanbieter, erklärt:
„Der Wettbewerb Tutor:in des Jahres zeigt eindrucksvoll, wie wichtig die Rolle von Tutor:innen für den Erfolg im Fernstudium ist. Sie sind weit mehr als reine Wissensvermittler:innen: Sie begleiten, motivieren und geben Studierenden Halt auf ihrem Lernweg. Alle Nominierten und vor allem die heute Ausgezeichneten stehen für Exzellenz in der Lehre – und wir sind stolz, ihnen mit diesem Preis eine Bühne zu geben.“
Mehr als 150 Tutor:innen wurden für das Voting nominiert. Mit mehreren tausend abgegebenen Stimmen zeigt der Wettbewerb einmal mehr, welch hohe Wertschätzung Tutor:innen bei ihren Studierenden genießen.
Über die Auszeichnung „Tutor:in des Jahres“
Der Titel wird jährlich im Rahmen des Studienpreises Bildung. Digital. Vernetzt. vom Bundesverband der Fernstudienanbieter in einer Kooperation mit Fernstudium Direkt, dem Vergleichsportal für Weiterbildung und Studium, vergeben. Er würdigt die herausragende Arbeit von Tutor:innen, die in staatlich zugelassenen bzw. akkreditierten Fernlehrgängen und Fernstudiengängen tätig sind.