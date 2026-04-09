Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1056765

Bundesverband der Fernstudienanbieter e. V. Rosenstr. 2 10178 Berlin, Deutschland http://www.fernstudienanbieter.de
Ansprechpartner:in Frau Daniela Lobitz +49 30 767586975
Logo der Firma Bundesverband der Fernstudienanbieter e. V.

Studienpreis 2026: Verband zeichnet wegweisende Fernstudienprojekte aus

(lifePR) (Berlin, )
Mit seinem Studienpreis 2026 würdigt der Bundesverband der Fernstudienanbieter erneut herausragende Projekte, die die Zukunft des Fernstudiums prägen. Die Jury hat in diesem Jahr sechs Initiativen ausgezeichnet, die beispielhaft zeigen, wie innovativ, gesellschaftlich relevant und praxisnah zeitgemäße Bildungsangebote gestaltet sein können.

„Die diesjährigen Preisträger stehen für eine neue Generation des Lernens – flexibel, digital, integrativ und nah an den realen Herausforderungen unserer Zeit“, so Verbandspräsident und Juryvorsitzender Andreas Vollmer. Ziel des Studienpreises ist es, genau diesen Ideen Sichtbarkeit zu geben und Impulse für die kontinuierliche Weiterentwicklung der gesamten Branche zu setzen.

Die ausgezeichneten Projekte im Überblick

Die Bandbreite der prämierten Angebote verdeutlicht eindrucksvoll die Innovationskraft im Fernstudienbereich:
  • Der Titel „Akademisches Studienangebot des Jahres 2026“ geht an die DIPLOMA Hochschule für den Bachelorstudiengang Prozess- und Produktdesign (B.A.). Mit dem Konzept eines virtuellen Designateliers gelingt es, die klassische Atelierkultur in den digitalen Raum zu übertragen – inklusive VR-gestützter Entwurfsprozesse und realer Prototypenentwicklung. Mehr erfahren ...

  • Mit dem Titel „Studienangebot des Jahres 2026“ zeichnet der Verband die HÖHER Management GmbH & Co. KG für den Fernlehrgang Gerontopsychiatrische Pflege & Betreuung aus. Das Angebot macht eine hochspezialisierte Qualifizierung erstmals vollständig digital zugänglich und stärkt damit nachhaltig die Versorgung einer wachsenden Patientengruppe. Mehr erfahren ...
  • Die Auszeichnung „Fernstudienprojekt des Jahres 2026 – Integration durch Bildung“ geht an die Deutsche Hotelakademie für das Programm Food Service Assistance. Das Projekt verbindet Qualifizierung mit gesellschaftlicher Teilhabe und eröffnet geflüchteten Frauen konkrete berufliche Perspektiven in der Gastronomie. Mehr erfahren ...
  • Als „Fernstudienprojekt des Jahres 2026 – Studierendenkultur & Vernetzung“ prämiert der Verband die GrandEdu GmbH für ihr Projekt NextGen IHK Professionals. Eine eigens entwickelte LearningSuite verknüpft Lernen, Betreuung und Austausch zu einem integrierten Studienerlebnis – und schafft so eine neue Qualität digitaler Studierendenkultur. Mehr erfahren ...
  • Die Prämierung „Fernstudienprojekt des Jahres 2026 – KI im Fernstudium“ geht an die AKAD University für ihr Lehrforschungsprojekt rund um den KI-Gastprofessor „Valters“. Das wissenschaftlich begleitete Modell zeigt, wie Künstliche Intelligenz didaktisch fundiert und verantwortungsvoll in die Hochschullehre integriert werden kann – als echte Unterstützung im Lernprozess, nicht als Ersatz. Mehr erfahren ...
  • Mit dem „Sonderpreis Corporate Learning“ zeichnet die Jury die APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft für den Masterstudiengang Corporate Health Management & Leadership (M. Sc.) aus. Der Studiengang adressiert eine zentrale Herausforderung moderner Arbeitswelten: die nachhaltige Verankerung von Gesundheit in Unternehmen. Indem er Führung, Personalmanagement und betriebliches Gesundheitsmanagement strategisch zusammenführt, qualifiziert er Führungskräfte dazu, gesunde Unternehmenskulturen aktiv zu gestalten – und damit Leistungsfähigkeit und Mitarbeiterbindung langfristig zu sichern.

    Der Sonderpreis würdigt gezielt Programme, die zeigen, wie stark Unternehmen heute selbst zu Lernorten werden und wie entscheidend Weiterbildung für ihre Zukunftsfähigkeit ist. Mehr erfahren ...
Fernstudium als Innovationstreiber

Der Studienpreis des Verbandes versteht sich bewusst nicht nur als Auszeichnung, sondern als Plattform: Prämiert werden Projekte, die neue Wege gehen – sei es technologisch, didaktisch oder gesellschaftlich. Indem diese Ansätze öffentlich sichtbar gemacht werden, sollen sie als Inspiration für Hochschulen, Bildungsanbieter und Unternehmen dienen.

Gerade in Zeiten tiefgreifender Veränderungen am Arbeitsmarkt komme dem Fernstudium eine Schlüsselrolle zu, betont Vollmer: „Lebenslanges Lernen braucht flexible, zugängliche und qualitativ hochwertige Angebote. Die ausgezeichneten Projekte liefern dafür überzeugende Antworten.“

Preisverleihung in Berlin

Die feierliche Verleihung des Studienpreises 2026 findet im September in Berlin statt. Dort werden die Preisträger ihre Projekte persönlich vorstellen und mit Vertreterinnen und Vertretern aus Bildung, Politik und Wirtschaft in den Austausch treten.

Mit dem Studienpreis setzt der Verband damit ein klares Zeichen: Exzellente Ideen im Fernstudium verdienen Aufmerksamkeit – und eine Bühne, die ihre Strahlkraft weit über die Branche hinaus entfaltet.

Bundesverband der Fernstudienanbieter e. V.

Der Bundesverband der Fernstudienanbieter e.V. (vormals Forum DistancE-Learning e.V.) ist im November 2020 aus dem seit 1969 bestehenden Deutschen Fernschulverband e. V. (DFV) hervorgegangen. Der namensbegleitende Claim BILDUNG. DIGITAL. VERNETZT. steht für das Schaffen und Wirken des Experten-Netzwerks für Fernunterricht, Fernstudium und E-Learning. Seine zurzeit über 100 Mitglieder sind Experten des mediengestützten und tutoriell betreuten Lernens – seien es Unternehmen, Institutionen oder Privatpersonen. Damit bietet der Verband eine gemeinsame Gesprächs- und Aktionsplattform für die DistancE-Learning-Branche.

Insgesamt beträgt der Marktanteil der im Fachverband organisierten Fernlehrinstitute über 80 Prozent, das heißt: Mehr als acht von zehn Fernlerner/-innen in Deutschland profitieren vom verbandsinternen Informationsaustausch ihres Anbieters. Der Verband versteht sich als erster Ansprechpartner für Politik, Forschung, Wirtschaft und Öffentlichkeit. Durch wissenschaftliche und bildungspolitische Aktionen sollen die öffentliche Diskussion angeregt und Impulse für Innovationen gesetzt werden.

Der Bundesverband der Fernstudienanbieter engagiert sich für die Etablierung von innovativen Lernkonzepten, die den Anforderungen des Arbeitsmarktes gerecht werden.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.