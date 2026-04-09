Studienpreis 2026: Verband zeichnet wegweisende Fernstudienprojekte aus

Der Titel „Akademisches Studienangebot des Jahres 2026“ geht an die DIPLOMA Hochschule für den Bachelorstudiengang Prozess- und Produktdesign (B.A.) . Mit dem Konzept eines virtuellen Designateliers gelingt es, die klassische Atelierkultur in den digitalen Raum zu übertragen – inklusive VR-gestützter Entwurfsprozesse und realer Prototypenentwicklung. Mehr erfahren ...





geht an die für den Bachelorstudiengang . Mit dem Konzept eines virtuellen Designateliers gelingt es, die klassische Atelierkultur in den digitalen Raum zu übertragen – inklusive VR-gestützter Entwurfsprozesse und realer Prototypenentwicklung. Mehr erfahren ... Mit dem Titel „Studienangebot des Jahres 2026“ zeichnet der Verband die HÖHER Management GmbH & Co. KG für den Fernlehrgang Gerontopsychiatrische Pflege & Betreuung aus. Das Angebot macht eine hochspezialisierte Qualifizierung erstmals vollständig digital zugänglich und stärkt damit nachhaltig die Versorgung einer wachsenden Patientengruppe. Mehr erfahren ...



zeichnet der Verband die für den Fernlehrgang aus. Das Angebot macht eine hochspezialisierte Qualifizierung erstmals vollständig digital zugänglich und stärkt damit nachhaltig die Versorgung einer wachsenden Patientengruppe. Mehr erfahren ... Die Auszeichnung „Fernstudienprojekt des Jahres 2026 – Integration durch Bildung“ geht an die Deutsche Hotelakademie für das Programm Food Service Assistance. Das Projekt verbindet Qualifizierung mit gesellschaftlicher Teilhabe und eröffnet geflüchteten Frauen konkrete berufliche Perspektiven in der Gastronomie. Mehr erfahren ...

Als „Fernstudienprojekt des Jahres 2026 – Studierendenkultur & Vernetzung“ prämiert der Verband die GrandEdu GmbH für ihr Projekt NextGen IHK Professionals. Eine eigens entwickelte LearningSuite verknüpft Lernen, Betreuung und Austausch zu einem integrierten Studienerlebnis – und schafft so eine neue Qualität digitaler Studierendenkultur. Mehr erfahren ...

Die Prämierung „Fernstudienprojekt des Jahres 2026 – KI im Fernstudium“ geht an die AKAD University für ihr Lehrforschungsprojekt rund um den KI-Gastprofessor „Valters“ . Das wissenschaftlich begleitete Modell zeigt, wie Künstliche Intelligenz didaktisch fundiert und verantwortungsvoll in die Hochschullehre integriert werden kann – als echte Unterstützung im Lernprozess, nicht als Ersatz. Mehr erfahren ...



geht an die für ihr Lehrforschungsprojekt rund um den KI-Gastprofessor . Das wissenschaftlich begleitete Modell zeigt, wie Künstliche Intelligenz didaktisch fundiert und verantwortungsvoll in die Hochschullehre integriert werden kann – als echte Unterstützung im Lernprozess, nicht als Ersatz. Mehr erfahren ... Mit dem „Sonderpreis Corporate Learning“ zeichnet die Jury die APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft für den Masterstudiengang Corporate Health Management & Leadership (M. Sc.) aus. Der Studiengang adressiert eine zentrale Herausforderung moderner Arbeitswelten: die nachhaltige Verankerung von Gesundheit in Unternehmen. Indem er Führung, Personalmanagement und betriebliches Gesundheitsmanagement strategisch zusammenführt, qualifiziert er Führungskräfte dazu, gesunde Unternehmenskulturen aktiv zu gestalten – und damit Leistungsfähigkeit und Mitarbeiterbindung langfristig zu sichern.



Der Sonderpreis würdigt gezielt Programme, die zeigen, wie stark Unternehmen heute selbst zu Lernorten werden und wie entscheidend Weiterbildung für ihre Zukunftsfähigkeit ist. Mehr erfahren ...

Mit seinem Studienpreis 2026 würdigt der Bundesverband der Fernstudienanbieter erneut herausragende Projekte, die die Zukunft des Fernstudiums prägen. Die Jury hat in diesem Jahr sechs Initiativen ausgezeichnet, die beispielhaft zeigen, wie innovativ, gesellschaftlich relevant und praxisnah zeitgemäße Bildungsangebote gestaltet sein können.„Die diesjährigen Preisträger stehen für eine neue Generation des Lernens – flexibel, digital, integrativ und nah an den realen Herausforderungen unserer Zeit“, so Verbandspräsident und Juryvorsitzender Andreas Vollmer. Ziel des Studienpreises ist es, genau diesen Ideen Sichtbarkeit zu geben und Impulse für die kontinuierliche Weiterentwicklung der gesamten Branche zu setzen.Die Bandbreite der prämierten Angebote verdeutlicht eindrucksvoll die Innovationskraft im Fernstudienbereich:Der Studienpreis des Verbandes versteht sich bewusst nicht nur als Auszeichnung, sondern als Plattform: Prämiert werden Projekte, die neue Wege gehen – sei es technologisch, didaktisch oder gesellschaftlich. Indem diese Ansätze öffentlich sichtbar gemacht werden, sollen sie als Inspiration für Hochschulen, Bildungsanbieter und Unternehmen dienen.Gerade in Zeiten tiefgreifender Veränderungen am Arbeitsmarkt komme dem Fernstudium eine Schlüsselrolle zu, betont Vollmer: „Lebenslanges Lernen braucht flexible, zugängliche und qualitativ hochwertige Angebote. Die ausgezeichneten Projekte liefern dafür überzeugende Antworten.“Die feierliche Verleihung des Studienpreises 2026 findet im September in Berlin statt. Dort werden die Preisträger ihre Projekte persönlich vorstellen und mit Vertreterinnen und Vertretern aus Bildung, Politik und Wirtschaft in den Austausch treten.Mit dem Studienpreis setzt der Verband damit ein klares Zeichen: Exzellente Ideen im Fernstudium verdienen Aufmerksamkeit – und eine Bühne, die ihre Strahlkraft weit über die Branche hinaus entfaltet.