Gesucht: Das Studienangebot und die Fernstudienprojekte des Jahres

Die Nachfrage nach digitalen Weiterbildungsangeboten ist hoch, denn zahlreiche Berufstätige in Deutschland suchen oft eine Weiterbildungsmöglichkeit, die sich flexibel an ihre Lebensrealität anpasst: Und genau das kann ein Fernstudium bieten. „Denn digitale Bildung – pädagogisch durchdacht und richtig angewendet - ist leistungsfähig und lässt sich extrem gut mit Beruf & Familie vereinbaren", weiß Mirco Fretter, Präsident des Bundesverbandes der Fernstudienanbieter, zu berichten. Zeitgleich werden Unternehmen nicht müde, immer wieder neue Serviceprojekte zu entwickeln und umzusetzen, um Fernstudierenden die bestmögliche Weiterbildung und Betreuung während dieser häufig herausfordernden Lebensphase zu bieten. „Die nachhaltigsten und zukunftsorientiertesten Ideen suchen wir nun, um sie mit unserem Studienpreis auszuzeichnen“, so Fretter.Eingereicht werden können Best-Practice-Projekte in der Kategorie „Fernstudienprojekt des Jahres“. Grundlage für die Bewerbung: Die Projekte und Konzepte sollten eine besondere Serviceorientierung für DistancE-Learning-Angebote für verschiedene Zielgruppen aufweisen, einen deutlichen Schritt über die gesetzlichen Mindestvorgaben hinausgehen und einen innovativen Charakter aufweisen.Auch das „Studienangebot des Jahres“ wird gesucht! In dieser Kategorie können Fernstudienangebote eingereicht werden, die entweder einzigartig im Hinblick auf die Zielgruppe oder innovativ im Sinne der Didaktik oder Methodik sind oder andere besondere Alleinstellungsmerkmale aufweisen.Zudem vergibt der Bundesverband der Fernstudienanbieter in diesem Jahr auch einen Sonderpreis. Anlässlich des Verbandsjahres 2024 unter dem Titel „Digital denken: Für eine barrierefreie Bildungsgesellschaft“ möchte der Verband Bildungsinitiativen in Fernunterricht und Fernstudium würdigen, die sich nicht nur durch ihre Qualität und zeitgemäße Gestaltung auszeichnen, sondern auch Maßstäbe setzen, wenn es darum geht, Chancengleichheit und Barrierefreiheit in der Bildungslandschaft zu schaffen. Die Begriffe Barrierefreiheit und Chancengleichheit sind hierbei breit gefasst zu verstehen und beziehen sich sowohl auf das Überwinden von körperlichen, finanziellen, migrations-, geschlechts- und/oder geografisch bedingten Barrieren. Für den Sonderpreis können sowohl Projekte als auch Studienangebote eingereicht werden.Bewerbungen für den Studienpreis 2024 sind ausschließlich online möglich! Einsendeschluss ist der 15. März 2024. Über die Vergabe der Preise entscheidet eine Fachjury.Alle Informationen zum Studienpreis, die Bewerbungsformulare und die Teilnahmebedingungen finden Sie auf: www.studienpreis.org