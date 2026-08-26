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Gerrit Stephan ist „Tutor des Jahres 2027“

(lifePR) (Berlin, )
Bundesverband der Fernstudienanbieter und Fernstudium Direkt zeichnen herausragende Lernbegleitung aus – auch die TOP 10 und drei Sondertitel stehen fest.

Die Entscheidung ist gefallen: Gerrit Stephan von der ATN (Akademie für angewandte Tierpsycho­logie und Tierverhaltens­training) ist „Tutor des Jahres 2027“. Im Rahmen einer digitalen Live-Veranstaltung haben der Bundesverband der Fernstudienanbieter e. V. und Fernstudium Direkt heute die Ergebnisse der diesjährigen Wahl bekannt gegeben.

Auf Platz 2 folgt Petra Reuter von der IHK-Akademie Koblenz. Den 3. Platz belegt Dr. Florian Perst von der IU Internationalen Hochschule.

Damit stehen die drei Erstplatzierten eines Wettbewerbs fest, dessen besondere Bedeutung bereits mit der Nominierung beginnt: Denn vorgeschlagen werden die Tutor:innen von ihren Studierenden und Alumni selbst. Sie würdigen damit Lehrende, die sie fachlich überzeugen, persönlich unterstützen und auf ihrem individuellen Lernweg besonders motivieren.

Die TOP 10 des Jahres 2027

Insgesamt 58 Tutor aus 31 Bildungsanbietern haben sich in diesem Jahr dem öffentlichen Voting gestellt. Die zehn Bestplatzierten sind:
  1. Gerrit Stephan – ATN Akademie
  2. Petra Reuter – IHK-Akademie Koblenz
  3. Dr. Florian Perst – IU Internationale Hochschule
  4. Franziska Potrykus – OnlineBildung Deutschland
  5. Monika Huppertz – IP for IP
  6. Dr. Iris Osswald-Rinner – AKAD University
  7. Juliane Herzberg – Herzberg Akademie
  8. Prof. Dr. Anja Lepach-Engelhardt – PFH Göttingen
  9. Dr. Maike Schulz – APOLLON Hochschule
  10. Benjamin Neul – DIPLOMA Hochschule
Drei weitere Titel für besondere Stärken in der Lernbegleitung

Gute Lernbegleitung hat viele Facetten. Deshalb würdigt die Wahl neben der Gesamtplatzierung besondere Leistungen in den drei Bewertungskategorien. Die Sondertitel 2027 gehen an:
  • Wissensnavigatorin 2027: Monika Huppertz, IP for IP
    für ein herausragendes Ergebnis in der Kategorie „Fachliche Kompetenz & Verständlichkeit“.
  • Support-Heldin 2027: Franziska Potrykus, OnlineBildung Deutschland
    für ein herausragendes Ergebnis in der Kategorie „Unterstützung & Erreichbarkeit“.
  • Motivatorin 2027: Juliane Herzberg, Herzberg Akademie
    für ein herausragendes Ergebnis in der Kategorie „Motivation & Engagement“.
Die Sonderauszeichnungen rücken damit unterschiedliche Qualitäten exzellenter Betreuung ins Rampenlicht – von der verständlichen Vermittlung komplexer Inhalte über die verlässliche persönliche Unterstützung bis zur Fähigkeit, Lernende zu motivieren und auch in herausfordernden Phasen auf ihrem Bildungsweg zu begleiten.

Anerkennung kommt direkt von den Studierenden

Der Wahl zum bzw. zur „Tutor:in des Jahres“ geht eine offene Nominierungsphase voraus. Studierende und Alumni können dabei diejenigen Tutor:innen vorschlagen, deren Begleitung sie als besonders wertvoll erlebt haben.

Im anschließenden öffentlichen Voting wurden die nominierten Tutor:innen in drei Kategorien bewertet: Fachliche Kompetenz & Verständlichkeit, Unterstützung & Erreichbarkeit sowie Motivation & Engagement. Für eine aussagekräftige Wertung mussten mindestens 75 gültige Bewertungen für eine Tutor vorliegen.

Insgesamt haben sich in diesem Jahr rund 2.500 Studierende am Voting beteiligt.

Zusätzlich zur Bewertung hatten Studierende und Alumni die Möglichkeit, persönliche Nachrichten für ihre Tutor:innen zu hinterlassen. Die zahlreichen individuellen Rückmeldungen machen sichtbar, was sich mit Punktwerten allein kaum ausdrücken lässt: welchen persönlichen Unterschied engagierte Lernbegleitung für den individuellen Bildungserfolg machen kann.

Von der Online-Wahl auf die Bühne des Studienpreises

Für Gerrit Stephan folgt auf die heutige Bekanntgabe ein weiterer besonderer Moment: Als „Tutor des Jahres 2027“ wird er am 9. September 2026 in Berlin im Rahmen der feierlichen Verleihung des Studienpreises BILDUNG. DIGITAL. VERNETZT. ausgezeichnet.

Der Bundesverband der Fernstudienanbieter und Fernstudium Direkt gratulieren allen Preisträger:innen und TOP-10-Platzierten herzlich. Zugleich gilt der Dank allen 58 Tutor:innen, die ihre Nominierung angenommen und sich dem diesjährigen Voting gestellt haben. Ihre Nominierung durch Studierende und Alumni ist bereits ein besonderes Zeichen der Anerkennung für die Qualität ihrer Arbeit.

Über die Auszeichnung „Tutor des Jahres“

Der Titel „Tutor:in des Jahres“ wird jährlich im Rahmen des Studienpreises BILDUNG. DIGITAL. VERNETZT. vom Bundesverband der Fernstudienanbieter e. V. gemeinsam mit Fernstudium Direkt, dem Vergleichsportal für Weiterbildung und Studium, vergeben.

Ausgezeichnet werden Tutor:innen, die in staatlich zugelassenen Fernlehrgängen bzw. akkreditierten Fernstudiengängen tätig sind. Die Wahl macht die besondere Bedeutung professioneller Lernbegleitung im Fernunterricht und Fernstudium sichtbar und gibt denjenigen eine Bühne, die Lernende fachlich, persönlich und motivierend auf ihrem Bildungsweg begleiten.

Bundesverband der Fernstudienanbieter e. V.

Der Bundesverband der Fernstudienanbieter e.V. (vormals Forum DistancE-Learning e.V.) ist im November 2020 aus dem seit 1969 bestehenden Deutschen Fernschulverband e. V. (DFV) hervorgegangen. Der namensbegleitende Claim BILDUNG. DIGITAL. VERNETZT. steht für das Schaffen und Wirken des Experten-Netzwerks für Fernunterricht, Fernstudium und E-Learning. Seine zurzeit über 100 Mitglieder sind Experten des mediengestützten und tutoriell betreuten Lernens – seien es Unternehmen, Institutionen oder Privatpersonen. Damit bietet der Verband eine gemeinsame Gesprächs- und Aktionsplattform für die DistancE-Learning-Branche.

Insgesamt beträgt der Marktanteil der im Fachverband organisierten Fernlehrinstitute über 80 Prozent, das heißt: Mehr als acht von zehn Fernlerner/-innen in Deutschland profitieren vom verbandsinternen Informationsaustausch ihres Anbieters. Der Verband versteht sich als erster Ansprechpartner für Politik, Forschung, Wirtschaft und Öffentlichkeit. Durch wissenschaftliche und bildungspolitische Aktionen sollen die öffentliche Diskussion angeregt und Impulse für Innovationen gesetzt werden.

Der Bundesverband der Fernstudienanbieter engagiert sich für die Etablierung von innovativen Lernkonzepten, die den Anforderungen des Arbeitsmarktes gerecht werden.

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