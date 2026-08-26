Gerrit Stephan ist „Tutor des Jahres 2027“

Gerrit Stephan – ATN Akademie Petra Reuter – IHK-Akademie Koblenz Dr. Florian Perst – IU Internationale Hochschule Franziska Potrykus – OnlineBildung Deutschland Monika Huppertz – IP for IP Dr. Iris Osswald-Rinner – AKAD University Juliane Herzberg – Herzberg Akademie Prof. Dr. Anja Lepach-Engelhardt – PFH Göttingen Dr. Maike Schulz – APOLLON Hochschule Benjamin Neul – DIPLOMA Hochschule

Wissensnavigatorin 2027: Monika Huppertz, IP for IP

für ein herausragendes Ergebnis in der Kategorie „Fachliche Kompetenz & Verständlichkeit“.

Monika Huppertz, IP for IP für ein herausragendes Ergebnis in der Kategorie „Fachliche Kompetenz & Verständlichkeit“. Support-Heldin 2027: Franziska Potrykus, OnlineBildung Deutschland

für ein herausragendes Ergebnis in der Kategorie „Unterstützung & Erreichbarkeit“.

Franziska Potrykus, OnlineBildung Deutschland für ein herausragendes Ergebnis in der Kategorie „Unterstützung & Erreichbarkeit“. Motivatorin 2027: Juliane Herzberg, Herzberg Akademie

für ein herausragendes Ergebnis in der Kategorie „Motivation & Engagement“.

Die Entscheidung ist gefallen: Gerrit Stephan von der ATN (Akademie für angewandte Tierpsycho­logie und Tierverhaltens­training) ist „Tutor des Jahres 2027“. Im Rahmen einer digitalen Live-Veranstaltung haben der Bundesverband der Fernstudienanbieter e. V. und Fernstudium Direkt heute die Ergebnisse der diesjährigen Wahl bekannt gegeben.Auf Platz 2 folgt Petra Reuter von der IHK-Akademie Koblenz. Den 3. Platz belegt Dr. Florian Perst von der IU Internationalen Hochschule.Damit stehen die drei Erstplatzierten eines Wettbewerbs fest, dessen besondere Bedeutung bereits mit der Nominierung beginnt: Denn vorgeschlagen werden die Tutor:innen von ihren Studierenden und Alumni selbst. Sie würdigen damit Lehrende, die sie fachlich überzeugen, persönlich unterstützen und auf ihrem individuellen Lernweg besonders motivieren.Insgesamt 58 Tutor aus 31 Bildungsanbietern haben sich in diesem Jahr dem öffentlichen Voting gestellt. Die zehn Bestplatzierten sind:Gute Lernbegleitung hat viele Facetten. Deshalb würdigt die Wahl neben der Gesamtplatzierung besondere Leistungen in den drei Bewertungskategorien. Die Sondertitel 2027 gehen an:Die Sonderauszeichnungen rücken damit unterschiedliche Qualitäten exzellenter Betreuung ins Rampenlicht – von der verständlichen Vermittlung komplexer Inhalte über die verlässliche persönliche Unterstützung bis zur Fähigkeit, Lernende zu motivieren und auch in herausfordernden Phasen auf ihrem Bildungsweg zu begleiten.Der Wahl zum bzw. zur „Tutor:in des Jahres“ geht eine offene Nominierungsphase voraus. Studierende und Alumni können dabei diejenigen Tutor:innen vorschlagen, deren Begleitung sie als besonders wertvoll erlebt haben.Im anschließenden öffentlichen Voting wurden die nominierten Tutor:innen in drei Kategorien bewertet: Fachliche Kompetenz & Verständlichkeit, Unterstützung & Erreichbarkeit sowie Motivation & Engagement. Für eine aussagekräftige Wertung mussten mindestens 75 gültige Bewertungen für eine Tutor vorliegen.Insgesamt haben sich in diesem Jahr rund 2.500 Studierende am Voting beteiligt.Zusätzlich zur Bewertung hatten Studierende und Alumni die Möglichkeit, persönliche Nachrichten für ihre Tutor:innen zu hinterlassen. Die zahlreichen individuellen Rückmeldungen machen sichtbar, was sich mit Punktwerten allein kaum ausdrücken lässt: welchen persönlichen Unterschied engagierte Lernbegleitung für den individuellen Bildungserfolg machen kann.Für Gerrit Stephan folgt auf die heutige Bekanntgabe ein weiterer besonderer Moment: Als „Tutor des Jahres 2027“ wird er am 9. September 2026 in Berlin im Rahmen der feierlichen Verleihung des Studienpreises BILDUNG. DIGITAL. VERNETZT. ausgezeichnet.Der Bundesverband der Fernstudienanbieter und Fernstudium Direkt gratulieren allen Preisträger:innen und TOP-10-Platzierten herzlich. Zugleich gilt der Dank allen 58 Tutor:innen, die ihre Nominierung angenommen und sich dem diesjährigen Voting gestellt haben. Ihre Nominierung durch Studierende und Alumni ist bereits ein besonderes Zeichen der Anerkennung für die Qualität ihrer Arbeit.Der Titel „Tutor:in des Jahres“ wird jährlich im Rahmen des Studienpreises BILDUNG. DIGITAL. VERNETZT. vom Bundesverband der Fernstudienanbieter e. V. gemeinsam mit Fernstudium Direkt, dem Vergleichsportal für Weiterbildung und Studium, vergeben.Ausgezeichnet werden Tutor:innen, die in staatlich zugelassenen Fernlehrgängen bzw. akkreditierten Fernstudiengängen tätig sind. Die Wahl macht die besondere Bedeutung professioneller Lernbegleitung im Fernunterricht und Fernstudium sichtbar und gibt denjenigen eine Bühne, die Lernende fachlich, persönlich und motivierend auf ihrem Bildungsweg begleiten.