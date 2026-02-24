Kontakt
EduConnect 2026

Digitales Veranstaltungsformat schafft Raum für Austausch, Impulse und Vernetzung

Der Bundesverband der Fernstudienanbieter e.V. bringt die Branche in den Dialog über die Zukunft des digitalen Lernens. Zum Auftakt stehen praxisnahe Einblicke zu den Themen Lernmotivation, Bildungsmarketing und der Generation Z auf der Veranstaltungsagenda.

Der Bundesverband der Fernstudienanbieter erweitert sein Engagement für Qualität, Innovation und Vernetzung in der Distance-Learning-Branche um ein neues digitales Format: EduConnect. Die Online-Veranstaltung findet am 25. März 2026 von 8:45 bis 12:15 Uhr statt und richtet sich an Bildungsanbieter, Hochschulen, EdTech-Unternehmen sowie Entscheiderinnen und Entscheider aus Politik und Wirtschaft. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Mit EduConnect schafft der Verband eine expertengestützte Plattform für fachlichen Austausch und strategische Vernetzung. Im Fokus stehen zentrale Zukunftsthemen der Branche: Lernmotivation im Erwachsenenalter, wirksames Bildungsmarketing sowie neue Zugänge zur Generation Z.

„Digitale Bildung braucht nicht nur technologische Innovation, sondern vor allem Austausch, Orientierung und strategische Allianzen. Mit EduConnect bündeln wir Expertise und bringen relevante Akteure in den Dialog“, so Prof. Dr. Frauke Kempner, Vizepräsidentin des Verbandes und Host der Veranstaltung.

Impulse für nachhaltige Bildungswirkung

Den Auftakt macht Dr. Kai Karin Baum, Wirtschaftspsychologin und Expertin für Lernmotivation im Erwachsenenalter. In ihrem Vortrag „Lernmotivation Erwachsener: Die Black-Box entschlüsseln“ zeigt sie, welche psychologischen Hebel Motivation beeinflussen und wie Bildungsanbieter mit gezielten Stellschrauben Abbruchquoten senken und Lernerfolg messbar steigern können.

Anschließend präsentieren Patricia Hennings und Julia Henning von MANDARIN EDU drei praxisnahe Case Studies aus dem Bildungsmarketing. Sie analysieren, warum Standardlösungen häufig scheitern und welche Kanäle – von Google Ads über LinkedIn bis Spotify und Snapchat – insbesondere für die Generation Z entscheidend sind.

Zum Abschluss stellt Julian Risse, Gründer der Berufsorientierungs-App StickTo, die provokante Frage: „Brauchen wir das Studium noch?“ Er beleuchtet, wie die Gen Z Bildungswege neu bewertet, welche Rolle digitale Orientierung spielt und wie Bildungsanbieter zur echten Entscheidungshilfe werden können.

Dialog statt Einbahnstraße

EduConnect versteht sich bewusst nicht als klassische Vortragsreihe, sondern als Plattform für Vernetzung und strategischen Austausch. Durch das Programm führt Prof. Dr. Frauke Kempner als Lead Connector.

Sie hat das Format inhaltlich konzipiert und sorgt dafür, dass Impulse, Diskussion und Networking ineinandergreifen.

Mit EduConnect positioniert sich der Bundesverband der Fernstudienanbieter e.V. einmal mehr als Impulsgeber für zukunftsorientiertes Lernen und als zentrale Stimme der Branche.

Termin: 25. März 2026
Uhrzeit: 8:45 – 12:15 Uhr
Format: Online
Teilnahme: kostenfrei

Interessierte können sich ab sofort anmelden: Teilnahme registrieren

Der Bundesverband der Fernstudienanbieter e.V. ist im November 2020 aus dem seit 1969 bestehenden Deutschen Fernschulverband e. V. (DFV) hervorgegangen. Der namensbegleitende Claim BILDUNG. DIGITAL. VERNETZT. steht für das Schaffen und Wirken des Experten-Netzwerks für Fernunterricht, Fernstudium und E-Learning. Seine zurzeit über 100 Mitglieder sind Experten des mediengestützten und tutoriell betreuten Lernens – seien es Unternehmen, Institutionen oder Privatpersonen. Damit bietet der Verband eine gemeinsame Gesprächs- und Aktionsplattform für die DistancE-Learning-Branche.

Insgesamt beträgt der Marktanteil der im Fachverband organisierten Fernlehrinstitute über 80 Prozent, das heißt: Mehr als acht von zehn Fernlerner/-innen in Deutschland profitieren vom verbandsinternen Informationsaustausch ihres Anbieters. Der Verband versteht sich als erster Ansprechpartner für Politik, Forschung, Wirtschaft und Öffentlichkeit. Durch wissenschaftliche und bildungspolitische Aktionen sollen die öffentliche Diskussion angeregt und Impulse für Innovationen gesetzt werden.

Der Bundesverband der Fernstudienanbieter engagiert sich für die Etablierung von innovativen Lernkonzepten, die den Anforderungen des Arbeitsmarktes gerecht werden.

