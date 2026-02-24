EduConnect 2026
Digitales Veranstaltungsformat schafft Raum für Austausch, Impulse und Vernetzung
Der Bundesverband der Fernstudienanbieter erweitert sein Engagement für Qualität, Innovation und Vernetzung in der Distance-Learning-Branche um ein neues digitales Format: EduConnect. Die Online-Veranstaltung findet am 25. März 2026 von 8:45 bis 12:15 Uhr statt und richtet sich an Bildungsanbieter, Hochschulen, EdTech-Unternehmen sowie Entscheiderinnen und Entscheider aus Politik und Wirtschaft. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Mit EduConnect schafft der Verband eine expertengestützte Plattform für fachlichen Austausch und strategische Vernetzung. Im Fokus stehen zentrale Zukunftsthemen der Branche: Lernmotivation im Erwachsenenalter, wirksames Bildungsmarketing sowie neue Zugänge zur Generation Z.
„Digitale Bildung braucht nicht nur technologische Innovation, sondern vor allem Austausch, Orientierung und strategische Allianzen. Mit EduConnect bündeln wir Expertise und bringen relevante Akteure in den Dialog“, so Prof. Dr. Frauke Kempner, Vizepräsidentin des Verbandes und Host der Veranstaltung.
Impulse für nachhaltige Bildungswirkung
Den Auftakt macht Dr. Kai Karin Baum, Wirtschaftspsychologin und Expertin für Lernmotivation im Erwachsenenalter. In ihrem Vortrag „Lernmotivation Erwachsener: Die Black-Box entschlüsseln“ zeigt sie, welche psychologischen Hebel Motivation beeinflussen und wie Bildungsanbieter mit gezielten Stellschrauben Abbruchquoten senken und Lernerfolg messbar steigern können.
Anschließend präsentieren Patricia Hennings und Julia Henning von MANDARIN EDU drei praxisnahe Case Studies aus dem Bildungsmarketing. Sie analysieren, warum Standardlösungen häufig scheitern und welche Kanäle – von Google Ads über LinkedIn bis Spotify und Snapchat – insbesondere für die Generation Z entscheidend sind.
Zum Abschluss stellt Julian Risse, Gründer der Berufsorientierungs-App StickTo, die provokante Frage: „Brauchen wir das Studium noch?“ Er beleuchtet, wie die Gen Z Bildungswege neu bewertet, welche Rolle digitale Orientierung spielt und wie Bildungsanbieter zur echten Entscheidungshilfe werden können.
Dialog statt Einbahnstraße
EduConnect versteht sich bewusst nicht als klassische Vortragsreihe, sondern als Plattform für Vernetzung und strategischen Austausch. Durch das Programm führt Prof. Dr. Frauke Kempner als Lead Connector.
Sie hat das Format inhaltlich konzipiert und sorgt dafür, dass Impulse, Diskussion und Networking ineinandergreifen.
Mit EduConnect positioniert sich der Bundesverband der Fernstudienanbieter e.V. einmal mehr als Impulsgeber für zukunftsorientiertes Lernen und als zentrale Stimme der Branche.
Termin: 25. März 2026
Uhrzeit: 8:45 – 12:15 Uhr
Format: Online
Teilnahme: kostenfrei
Interessierte können sich ab sofort anmelden: Teilnahme registrieren