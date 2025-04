Deutschlands ältester Bildungspreis feiert Jubiläum – und sucht die Fernstudienerfolgsgeschichten 2025

Beruf & Karriere – Wenn der Fernstudienabschluss neue Jobchancen eröffnet oder den Sprung in die Selbstständigkeit ermöglicht hat.

Vier Jahrzehnte – unzählige inspirierende Bildungswege: 2025 feiert der Bundesverband der Fernstudienanbieter den 40. Geburtstag seines Studienpreises – und damit einen der bedeutendsten und zugleich den ältesten Bildungspreis Deutschlands. Seit 1985 ehrt der Verband Menschen, die mit einem Fernstudium nicht nur einen Abschluss, sondern einen ganz persönlichen Wendepunkt im Leben erreicht haben.Auch zum Jubiläum bleibt der Studienpreis seiner Mission treu:Gesucht werden daher wieder Absolvent:innen, die in den letzten zwölf Monaten ihren Fernlehrgang oder ihr Fernstudium erfolgreich abgeschlossen haben – und deren Geschichte zeigt, wie viel Bildung bewirken kann.In einer Zeit, in der lebenslanges Lernen und flexible Bildungswege mehr denn je gefragt sind, hat der Studienpreis nichts an Relevanz verloren – im Gegenteil: „Seit 40 Jahren zeichnen wir Menschen aus, die durch ihre Weiterbildung etwas verändert haben – in ihrem Leben, in ihrem Beruf oder in der Gesellschaft“, erklärt Andreas Vollmer, Präsident des Bundesverbandes. „Gerade das Fernstudium bietet einzigartige Chancen, wenn Weiterbildung sich zeitflexibel aktuellen Berufs- und Lebensrealitäten anpassen muss.“ Über 400.000 Menschen entscheiden sich jährlich in Deutschland für ein Fernstudium – oft mit dem Ziel, Familie, Beruf und Weiterbildung miteinander zu vereinbaren. Dass dies nicht nur Organisationstalent, sondern auch Durchhaltevermögen, Mut und Leidenschaft verlangt, zeigt sich in den vielen beeindruckenden Biografien, die der Studienpreis jedes Jahr sichtbar macht. „Dabei ist es nicht nur unser Ziel, reine Leistungsträger:innen auszuzeichnen“, betont Vollmer. „Wir möchten Lernkarrieren sichtbar machen, die durch besondere Herausforderungen, Wendepunkte oder Visionen geprägt sind – und die damit anderen zeigen: Es lohnt sich, den eigenen Weg zu gehen.“Die fünf Preiskategorien des Studienpreises 2025 decken die ganze Bandbreite des Fernlernens ab – von der beruflichen Weiterentwicklung bis zum gesellschaftlichen Engagement:Alle, die innerhalb der letzten zwölf Monate ein staatlich anerkanntes Fernstudium oder einen zugelassenen Fernlehrgang abgeschlossen haben, sind eingeladen, sichzu bewerben. Die Bewerbung erfolgt ausschließlich online unter: www.studienpreis.org Dort finden Interessierte auch die Teilnahmebedingungen, Einblicke in die Auswahlkriterien sowie Porträts zahlreicher Preisträger:innen aus vier Jahrzehnten.Über die Vergabe des Preises entscheidet eine unabhängige Jury, die sich aus Expert:innen der Wirtschaft, Verwaltung, Publizistik und der Fernstudienbranche zusammensetzt.Die Preisträger:innen dürfen sich dann im September auf eine ganz besondere Preisverleihung freuen. Denn anlässlich des Jubiläums wird im Spreespeicher Berlin groß gefeiert.