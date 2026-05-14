Danke sagen, sichtbar machen, Zukunft gestalten – Die Nominierungsphase „Tutor:in des Jahres“ startet jetzt

Seit über vier Jahrzehnten würdigt der Verband mit seinem Studienpreis herausragende Leistungen im Fernunterricht und Fernstudium. Dabei rückt eine Rolle immer stärker in den Fokus: die der Tutor:innen. Sie sind oft weit mehr als reine Wissensvermittler:innen – sie motivieren, strukturieren, begleiten individuell und geben Halt in entscheidenden Lernphasen.
„Gutes Tutoring macht den Unterschied zwischen Durchhalten und Aufgeben“, bringt es Verbandspräsident Andreas Vollmer auf den Punkt. „Diese Leistung verdient Sichtbarkeit – und genau die schaffen wir mit dieser Wahl.“
Wertschätzung, die ankommt
Mit einer Nominierung haben Teilnehmende die Möglichkeit, ganz konkret „Danke“ zu sagen – für Engagement, Fachkompetenz und persönliche Unterstützung. Gleichzeitig stärkt jede Stimme auch die jeweilige Bildungseinrichtung und macht Qualität im Fernlernen sichtbar.
Bewerten, vergleichen, auszeichnen
Im anschließenden Online-Voting werden die nominierten Tutor:innen in drei zentralen Kategorien bewertet – transparent, differenziert und praxisnah:
- Fachliche Kompetenz & Verständlichkeit
- Unterstützung & Erreichbarkeit
- Motivation & Engagement
„Wissensnavigator:in“, „Support-Held:in“ oder „Motivator:in“ positionieren.
Ein zusätzlicher Anreiz für Anbieter: Die Bildungseinrichtung mit den meisten Nominierungen wird als „Nominierungs-Champion 2027“ ausgezeichnet – ein starkes Signal für gelebte Qualität und hohe Zufriedenheit.
Wer kann nominieren?
Alle Fernstudierenden und Alumni, die selbst an einem Fernlehrgang oder Fernstudium teilgenommen haben, können ihre Tutor:innen vorschlagen.
Wer kann ausgezeichnet werden?
Alle Tutor:innen, die in staatlich zugelassenen Fernlehrgängen oder akkreditierten Fernstudiengängen tätig sind.
Alle Termine im Überblick
- Nominierungsphase: 13. Mai bis 10. Juni 2026
- Votingphase: 1. Juli bis 5. August 2026
- Bekanntgabe der Votingsergebnisse: 26. August 2026
- Preisverleihung: 9. September 2026 in Berlin
Weitere Informationen sowie Teilnahmebedingungen finden Sie unter:
www.fernstudium-direkt.de/tutor-des-jahres-2027
Direkt zur Nominierung:
www.fernstudium-direkt.de/tutor-des-jahres-2027/nominierung