Danke sagen, sichtbar machen, Zukunft gestalten – Die Nominierungsphase „Tutor:in des Jahres“ startet jetzt

Fachliche Kompetenz & Verständlichkeit

Unterstützung & Erreichbarkeit

Motivation & Engagement

Nominierungsphase: 13. Mai bis 10. Juni 2026

Votingphase: 1. Juli bis 5. August 2026

Bekanntgabe der Votingsergebnisse: 26. August 2026

Preisverleihung: 9. September 2026 in Berlin

Der Bundesverband der Fernstudienanbieter ruft gemeinsam mit Fernstudium Direkt, dem führenden Vergleichsportal für Weiterbildung und Fernstudium, erneut zur Wahl der beliebtesten Tutor:innen Deutschlands auf. Ab sofort können Fernstudierende und Alumni ihre persönlichen Favorit:innen nominieren – und damit ein starkes Zeichen der Wertschätzung setzen.Seit über vier Jahrzehnten würdigt der Verband mit seinem Studienpreis herausragende Leistungen im Fernunterricht und Fernstudium. Dabei rückt eine Rolle immer stärker in den Fokus: die der Tutor:innen. Sie sind oft weit mehr als reine Wissensvermittler:innen – sie motivieren, strukturieren, begleiten individuell und geben Halt in entscheidenden Lernphasen.„Gutes Tutoring macht den Unterschied zwischen Durchhalten und Aufgeben“, bringt es Verbandspräsident Andreas Vollmer auf den Punkt. „Diese Leistung verdient Sichtbarkeit – und genau die schaffen wir mit dieser Wahl.“Mit einer Nominierung haben Teilnehmende die Möglichkeit, ganz konkret „Danke“ zu sagen – für Engagement, Fachkompetenz und persönliche Unterstützung. Gleichzeitig stärkt jede Stimme auch die jeweilige Bildungseinrichtung und macht Qualität im Fernlernen sichtbar.Im anschließenden Online-Voting werden die nominierten Tutor:innen in drei zentralen Kategorien bewertet – transparent, differenziert und praxisnah:Neben dem Haupttitel „Tutor:in des Jahres 2027“ werden auch in diesem Jahr wieder profilierte Sonderauszeichnungen vergeben: Die Bestplatzierten der jeweiligen Kategorien dürfen sich als„Wissensnavigator:in“, „Support-Held:in“ oder „Motivator:in“ positionieren.Die Bildungseinrichtung mit den meisten Nominierungen wird als „Nominierungs-Champion 2027“ ausgezeichnet – ein starkes Signal für gelebte Qualität und hohe Zufriedenheit.Alle Fernstudierenden und Alumni, die selbst an einem Fernlehrgang oder Fernstudium teilgenommen haben, können ihre Tutor:innen vorschlagen.Alle Tutor:innen, die in staatlich zugelassenen Fernlehrgängen oder akkreditierten Fernstudiengängen tätig sind.Jetzt mitmachen und Danke sagen!