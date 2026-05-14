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Danke sagen, sichtbar machen, Zukunft gestalten – Die Nominierungsphase „Tutor:in des Jahres“ startet jetzt

(lifePR) (Berlin, )
Der Bundesverband der Fernstudienanbieter ruft gemeinsam mit Fernstudium Direkt, dem führenden Vergleichsportal für Weiterbildung und Fernstudium, erneut zur Wahl der beliebtesten Tutor:innen Deutschlands auf. Ab sofort können Fernstudierende und Alumni ihre persönlichen Favorit:innen nominieren – und damit ein starkes Zeichen der Wertschätzung setzen.

Seit über vier Jahrzehnten würdigt der Verband mit seinem Studienpreis herausragende Leistungen im Fernunterricht und Fernstudium. Dabei rückt eine Rolle immer stärker in den Fokus: die der Tutor:innen. Sie sind oft weit mehr als reine Wissensvermittler:innen – sie motivieren, strukturieren, begleiten individuell und geben Halt in entscheidenden Lernphasen.

„Gutes Tutoring macht den Unterschied zwischen Durchhalten und Aufgeben“, bringt es Verbandspräsident Andreas Vollmer auf den Punkt. „Diese Leistung verdient Sichtbarkeit – und genau die schaffen wir mit dieser Wahl.“

Wertschätzung, die ankommt
Mit einer Nominierung haben Teilnehmende die Möglichkeit, ganz konkret „Danke“ zu sagen – für Engagement, Fachkompetenz und persönliche Unterstützung. Gleichzeitig stärkt jede Stimme auch die jeweilige Bildungseinrichtung und macht Qualität im Fernlernen sichtbar.

Bewerten, vergleichen, auszeichnen
Im anschließenden Online-Voting werden die nominierten Tutor:innen in drei zentralen Kategorien bewertet – transparent, differenziert und praxisnah:
  • Fachliche Kompetenz & Verständlichkeit
  • Unterstützung & Erreichbarkeit
  • Motivation & Engagement
Neben dem Haupttitel „Tutor:in des Jahres 2027“ werden auch in diesem Jahr wieder profilierte Sonderauszeichnungen vergeben: Die Bestplatzierten der jeweiligen Kategorien dürfen sich als
„Wissensnavigator:in“, „Support-Held:in“ oder „Motivator:in“ positionieren.

Ein zusätzlicher Anreiz für Anbieter: Die Bildungseinrichtung mit den meisten Nominierungen wird als „Nominierungs-Champion 2027“ ausgezeichnet – ein starkes Signal für gelebte Qualität und hohe Zufriedenheit.

Wer kann nominieren?
Alle Fernstudierenden und Alumni, die selbst an einem Fernlehrgang oder Fernstudium teilgenommen haben, können ihre Tutor:innen vorschlagen.

Wer kann ausgezeichnet werden?
Alle Tutor:innen, die in staatlich zugelassenen Fernlehrgängen oder akkreditierten Fernstudiengängen tätig sind.

Alle Termine im Überblick
  • Nominierungsphase: 13. Mai bis 10. Juni 2026
  • Votingphase: 1. Juli bis 5. August 2026
  • Bekanntgabe der Votingsergebnisse: 26. August 2026
  • Preisverleihung: 9. September 2026 in Berlin
Jetzt mitmachen und Danke sagen!

Weitere Informationen sowie Teilnahmebedingungen finden Sie unter:
www.fernstudium-direkt.de/tutor-des-jahres-2027

Direkt zur Nominierung:
www.fernstudium-direkt.de/tutor-des-jahres-2027/nominierung

Bundesverband der Fernstudienanbieter e. V.

Der Bundesverband der Fernstudienanbieter e.V. (vormals Forum DistancE-Learning e.V.) ist im November 2020 aus dem seit 1969 bestehenden Deutschen Fernschulverband e. V. (DFV) hervorgegangen. Der namensbegleitende Claim BILDUNG. DIGITAL. VERNETZT. steht für das Schaffen und Wirken des Experten-Netzwerks für Fernunterricht, Fernstudium und E-Learning. Seine zurzeit über 100 Mitglieder sind Experten des mediengestützten und tutoriell betreuten Lernens – seien es Unternehmen, Institutionen oder Privatpersonen. Damit bietet der Verband eine gemeinsame Gesprächs- und Aktionsplattform für die DistancE-Learning-Branche.

Insgesamt beträgt der Marktanteil der im Fachverband organisierten Fernlehrinstitute über 80 Prozent, das heißt: Mehr als acht von zehn Fernlerner/-innen in Deutschland profitieren vom verbandsinternen Informationsaustausch ihres Anbieters. Der Verband versteht sich als erster Ansprechpartner für Politik, Forschung, Wirtschaft und Öffentlichkeit. Durch wissenschaftliche und bildungspolitische Aktionen sollen die öffentliche Diskussion angeregt und Impulse für Innovationen gesetzt werden.

Der Bundesverband der Fernstudienanbieter engagiert sich für die Etablierung von innovativen Lernkonzepten, die den Anforderungen des Arbeitsmarktes gerecht werden.

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