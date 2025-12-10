Bundesweiter Fernstudientag 2026: Verband lädt Bildungsanbieter zur Beteiligung ein

Die neue Webpräsenz www.fernstudientag.de ist online und bietet künftig eine übersichtliche Darstellung aller Veranstaltungen sowie verständliche Orientierung für Weiterbildungsinteressierte. Gleichzeitig wurde die Einreichung von Aktionen für Anbieter digitaler Bildung deutlich vereinfacht.
Neue Struktur: Mehr Flexibilität für Co-Veranstaltende
Anstatt ihre Veranstaltung ausführlich auf der Aktionsseite einzupflegen, präsentieren Anbieter ihre Aktion(en) künftig auf der eigenen Website – im individuellen Layout und mit allen gewünschten Details. Der Verband verlinkt diese Inhalte prominent auf fernstudientag.de und sorgt so für zusätzliche Reichweite.
Über ein digitales Teilnahme-Formular werden lediglich die Eckpunkte der Veranstaltung übermittelt: Name des Anbieters, Titel der Aktion, Angebotsform sowie die URL zur eigenen Veranstaltungsseite.
„Mit dem neuen Modell schaffen wir mehr Sichtbarkeit für Anbieter, mehr Flexibilität bei der Darstellung ihrer Angebote und zugleich eine deutlich bessere Nutzerführung für Interessierte“, erklärt Daniela Lobitz. Leitung der Verbandsgeschäftsstelle. „Der Fernstudientag lebt vom Engagement der Community – und genau das wollen wir in diesem Jahr so einfach wie möglich machen.“
Ziele des Aktionstags: Orientierung, Sichtbarkeit, Zugang
Der Bundesweite Fernstudientag spricht traditionell zwei Zielgruppen an:
- Anbieter digitaler Bildung, die ihre Expertise präsentieren und neue Zielgruppen erreichen möchten.
- Weiterbildungsinteressierte, die sich über Studien- und Kursangebote informieren, persönliche Beratung in Anspruch nehmen oder verschiedene Lernformate unverbindlich ausprobieren möchten.
- die Vielfalt digitaler Bildung sichtbar zu machen,
- Entscheidungen für Weiterbildungswege zu erleichtern,
- und den niedrigschwelligen Zugang zu Information und Beratung zu stärken.
Anbieter, Hochschulen und Weiterbildungsinstitutionen, die sich mit eigenen Aktionen beteiligen möchten, können ihre Veranstaltungen ab sofort vorbereiten. Wie das konkret (und einfach) funktioniert, erfahren Sie hier: https://fernstudientag.de/veranstalter/
„Unser Ziel ist es, den Fernstudientag 2026 erneut zu einem starken Signal für die Chancen digitaler Bildung zu machen – gemeinsam mit allen, die diese Branche gestalten“, so Andreas Vollmer, Präsident des Bundesverbandes der Fernstudienanbieter.
Über den Bundesweiten Fernstudientag
Seit 2006 bündelt der Bundesweite Fernstudientag jedes Jahr zahlreiche kostenfreie Veranstaltungen rund um Fernunterricht, Fernstudium und digitale Weiterbildung. Anbieter aus ganz Deutschland geben Einblicke in ihre Bildungsformate, bieten Beratung an und ermöglichen Interessierten einen realistischen Blick in die Welt des DistancE-Learning.