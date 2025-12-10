Kontakt
Bundesweiter Fernstudientag 2026: Verband lädt Bildungsanbieter zur Beteiligung ein

Die digitale Bildungslandschaft entwickelt sich rasant – und der Bundesweite Fernstudientag geht 2026 mit großen Schritten voran. Am 22. Januar 2026 präsentiert der Bundesverband der Fernstudienanbieter e. V. nicht nur den beliebten Aktionstag rund um Fernunterricht, Fernstudium und digitale Weiterbildung, sondern zugleich ein komplett überarbeitetes Konzept: eine modernisierte Website, eine optimierte Nutzerführung und einen neuen, besonders einfachen Beteiligungsprozess für Anbieter digitaler Bildung.

Die neue Webpräsenz www.fernstudientag.de ist online und bietet künftig eine übersichtliche Darstellung aller Veranstaltungen sowie verständliche Orientierung für Weiterbildungsinteressierte. Gleichzeitig wurde die Einreichung von Aktionen für Anbieter digitaler Bildung deutlich vereinfacht.

Neue Struktur: Mehr Flexibilität für Co-Veranstaltende

Anstatt ihre Veranstaltung ausführlich auf der Aktionsseite einzupflegen, präsentieren Anbieter ihre Aktion(en) künftig auf der eigenen Website – im individuellen Layout und mit allen gewünschten Details. Der Verband verlinkt diese Inhalte prominent auf fernstudientag.de und sorgt so für zusätzliche Reichweite.

Über ein digitales Teilnahme-Formular werden lediglich die Eckpunkte der Veranstaltung übermittelt: Name des Anbieters, Titel der Aktion, Angebotsform sowie die URL zur eigenen Veranstaltungsseite.

„Mit dem neuen Modell schaffen wir mehr Sichtbarkeit für Anbieter, mehr Flexibilität bei der Darstellung ihrer Angebote und zugleich eine deutlich bessere Nutzerführung für Interessierte“, erklärt Daniela Lobitz. Leitung der Verbandsgeschäftsstelle. „Der Fernstudientag lebt vom Engagement der Community – und genau das wollen wir in diesem Jahr so einfach wie möglich machen.“

Ziele des Aktionstags: Orientierung, Sichtbarkeit, Zugang

Der Bundesweite Fernstudientag spricht traditionell zwei Zielgruppen an:
  • Anbieter digitaler Bildung, die ihre Expertise präsentieren und neue Zielgruppen erreichen möchten.
  • Weiterbildungsinteressierte, die sich über Studien- und Kursangebote informieren, persönliche Beratung in Anspruch nehmen oder verschiedene Lernformate unverbindlich ausprobieren möchten.
Der Aktionstag trägt dazu bei,
  • die Vielfalt digitaler Bildung sichtbar zu machen,
  • Entscheidungen für Weiterbildungswege zu erleichtern,
  • und den niedrigschwelligen Zugang zu Information und Beratung zu stärken.
Aufruf zur Beteiligung

Anbieter, Hochschulen und Weiterbildungsinstitutionen, die sich mit eigenen Aktionen beteiligen möchten, können ihre Veranstaltungen ab sofort vorbereiten. Wie das konkret (und einfach) funktioniert, erfahren Sie hier: https://fernstudientag.de/veranstalter/

„Unser Ziel ist es, den Fernstudientag 2026 erneut zu einem starken Signal für die Chancen digitaler Bildung zu machen – gemeinsam mit allen, die diese Branche gestalten“, so Andreas Vollmer, Präsident des Bundesverbandes der Fernstudienanbieter.

Über den Bundesweiten Fernstudientag
Seit 2006 bündelt der Bundesweite Fernstudientag jedes Jahr zahlreiche kostenfreie Veranstaltungen rund um Fernunterricht, Fernstudium und digitale Weiterbildung. Anbieter aus ganz Deutschland geben Einblicke in ihre Bildungsformate, bieten Beratung an und ermöglichen Interessierten einen realistischen Blick in die Welt des DistancE-Learning.

Bundesverband der Fernstudienanbieter e. V.

Der Bundesverband der Fernstudienanbieter e.V. (vormals Forum DistancE-Learning e.V.) ist im November 2020 aus dem seit 1969 bestehenden Deutschen Fernschulverband e. V. (DFV) hervorgegangen. Der namensbegleitende Claim BILDUNG. DIGITAL. VERNETZT. steht für das Schaffen und Wirken des Experten-Netzwerks für Fernunterricht, Fernstudium und E-Learning. Seine zurzeit über 100 Mitglieder sind Experten des mediengestützten und tutoriell betreuten Lernens – seien es Unternehmen, Institutionen oder Privatpersonen. Damit bietet der Verband eine gemeinsame Gesprächs- und Aktionsplattform für die DistancE-Learning-Branche.

Insgesamt beträgt der Marktanteil der im Fachverband organisierten Fernlehrinstitute über 80 Prozent, das heißt: Mehr als acht von zehn Fernlerner/-innen in Deutschland profitieren vom verbandsinternen Informationsaustausch ihres Anbieters. Der Verband versteht sich als erster Ansprechpartner für Politik, Forschung, Wirtschaft und Öffentlichkeit. Durch wissenschaftliche und bildungspolitische Aktionen sollen die öffentliche Diskussion angeregt und Impulse für Innovationen gesetzt werden.

Der Bundesverband der Fernstudienanbieter engagiert sich für die Etablierung von innovativen Lernkonzepten, die den Anforderungen des Arbeitsmarktes gerecht werden.

