40 Jahre Studienpreis: Bundesverband ehrt fünf herausragende Persönlichkeiten für besondere Leistungen im Fernstudium

„Seit vier Jahrzehnten würdigen wir mit dem Studienpreis Menschen, die mit außergewöhnlicher Motivation und Ausdauer zeigen, wie Bildung im Fernformat neue Wege ebnen kann“, so Verbandspräsident Andreas Vollmer. „Die diesjährigen Preisträger:innen stehen exemplarisch für den Mut, über sich hinauszuwachsen – beruflich, gesellschaftlich und persönlich.“Die Studienpreisträger:innen 2025 sind:Mit ihrem Masterstudiuman der APOLLON Hochschule für Gesundheitswirtschaft verbindet Rager berufliches Engagement mit gesellschaftlicher Verantwortung. Ihre Arbeit für Reinigungskräfte in der Krankenhausreinigung sowie ihr Mitwirken im Bundesverband für Hygiene zeigen, wie gezielter Wissenstransfer reale Veränderung bewirken kann.Nach einer langjährigen Berufstätigkeit und als alleinerziehende Mutter von drei Kindern absolvierte Mbak zwei Fernlehrgänge zur E-Commerce-Managerin und Eventmanagerin am ILS – Institut für Lernsysteme. Heute unterstützt sie andere Frauen auf dem Weg in die Selbstständigkeit – mit neuen Fähigkeiten, Selbstbewusstsein und dem festen Glauben daran, dass Veränderung immer möglich ist.Nach mehr als 20 Jahren Familienzeit und mehreren Auslandsaufenthalten wagte Stach mithilfe des Fernstudiumsan der Wilhelm Büchner Hochschule den erfolgreichen Wiedereinstieg ins Berufsleben. Heute berät sie Unternehmen zu nachhaltiger Transformation und beweist eindrucksvoll, wie Bildung Selbstvertrauen und berufliche Neuorientierung stärken kann.Vom CFO in der Schweiz zum Gründer eines Hilfswerks in Westpapua: Jonas Müller hat mit dem Bachelorstudiuman der AKAD University seine pädagogische Arbeit im Projektprofessionalisiert. Trotz schwieriger Bedingungen in einer abgelegenen Region nutzt er Bildung, um Perspektiven für Kinder und Jugendliche vor Ort zu schaffen.Jordan absolvierte ihren Master inan der HFH – Hamburger Fern-Hochschule, während sie alleinerziehend, pflegend und berufstätig war. Sie meisterte das Studium mit beeindruckender Disziplin und transformierte sich beruflich wie persönlich. Heute arbeitet sie im Rehamanagement einer neurologischen Fachklinik und begleitet Menschen mit Hirnschädigungen auf ihrem Weg zurück ins Leben.Mit dem Studienpreis zeichnet der Verband seit 2012 auch Deutschlands beliebteste Lernbegleiter:innen aus, die mit ihrer Arbeit Bildungserfolge im Fernstudium häufig erst möglich machen. Sie sind es, die oft nicht nur begleiten und motivieren, sondern auch auffangen – häufig im Hintergrund, aber mit großer Wirkung. In einem Online-Voting wählten Studierende in diesem Jahr Eveyln Forster-Swaihel von der Diploma-Hochschule zur „Tutorin des Jahres“.Anlässlich des Jubiläums blickten alle Gäste am Abend der Preisverleihung auch auf die Entstehungsgeschichte von Deutschlands ältesten Bildungspreis zurück, den 1985 Bernd Schachtsiek, damaliger Präsident des Verbandes, zusammen mit Brigitte Kammerer-Jöbges ins Leben rief. Konrad Fassnacht, Preisträger der ersten Stunde, erinnerte sich an seine Auszeichnung, die er seinerzeit für das Nachholen seines Abiturs auf dem zweiten Bildungsweg erhielt, und feierte die Erfolge digitaler Weiterbildung am Abend mit den aktuellen Preisträger:innen.