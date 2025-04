Ökonomie und Anlagestrategien: Wenn alte Regeln nicht mehr gelten

Neue Blogartikel auf Finanzen-News-Anders

Das Hauptthema unseres Newsletter-Magazins „Ökonomie und Anlagestrategien 2025: Wenn alte Regeln nicht mehr gelten“ stieß auf große Resonanz bei unseren Lesern und Leserinnen. Einen Auszug lesen Sie hier. Bei Interesse können Sie unser Newsletter-Magazin kostenlos und verbindlich abonnieren. Den Link finden Sie am Ende des Artikels.Was wäre, wenn plötzlich das Fundament unseres Wirtschaftssystems bröckelt? Wenn ein einzelner Mann – Donald Trump – mit „America First 2.0“ neue globale Spielregeln diktiert? Tatsächlich erleben wir genau das: Alte Marktzyklen und vertraute Modelle verlieren an Aussagekraft. Protektionismus, Zölle und Währungsmanipulationen bringen unsere gewohnten Bewertungsmaßstäbe ins Wanken – mit unmittelbaren Folgen für jede Geldanlage.Volkswirtschaftliche Modelle sind keine Theorie aus dem Lehrbuch – sie beeinflussen jede Anlageentscheidung. Das Prinzip der komparativen Vorteile etwa, auf dem der Welthandel beruht, erklärt seit über 200 Jahren den Erfolg internationaler Märkte. Wenn dieses Modell infrage steht, stehen auch viele Anlagestrategien auf tönernen Füßen. Indirekt ergibt sich dies auch aus einer aktuellen Einschätzung der Rating Agentur Scope (1)Heute brechen Lieferketten, Margen schwanken, Unternehmensbewertungen basieren auf Annahmen, die längst nicht mehr gelten. Wer weiterhin mit den Modellen von gestern plant, geht unkalkulierbare Risiken ein. Unsere Antwort: keine Prognosen – sondern robuste Strukturen. Diversifikation, Liquidität und Flexibilität gewinnen die Oberhand.Der US-Dollar als Anker? Zunehmend fragwürdig. Staaten wie China und Russland reduzieren ihre Dollarreserven, Zentralbanken kaufen Gold in Rekordhöhe, die globale Verschuldung erreicht neue Höchststände. Wer sein Vermögen schützen will, muss auch Währungsrisiken strategisch einplanen.Bei FORAIM bauen wir auf nachvollziehbare und robuste Finanzplanung:• Gold als reale Beimischung – physisch, nicht spekulativ. Aufgrund der aktuell hohen Kurse als Sparplan.• Als Beimischung zu Fonds- und ETFs-Depots: Internationale Versicherer wie Canada Life oder Liechtenstein Life – sowie Standard Life als Ergänzung zur Rürup-Rente• Pflege-Apartments – mit Mieteinnahmen und Steuervorteilen• Und vor allem: Eine saubere Liquiditätsplanung, die Sicherheit schafft – selbst in unruhigen Zeiten.Wie widerstandsfähig ist Ihre Vermögenszusammensetzung wirklich? Haben Sie sich bereits gegen protektionistische Risiken und Währungsrisiken abgesichert? Wenn nicht – lassen Sie uns sprechen. Persönlich, telefonisch oder digital: Kontakt FORAIM Neugierig geworden? Dann abonnieren Sie unseren Newsletter FORAIM-News-Anders – und bleiben Sie informiert über neue Strategien, konkrete Produkte und spannende Webinare.(1) Bloomberg, Financial Crisis Is One Scenario in US Trade War, Scope Ratings Says, 14.04.202