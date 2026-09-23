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Was können Ärztinnen und Ärzte aus den Millionenverlusten der Krankenkassen lernen?

(lifePR) (Hamburg, )
Die Tagesschau berichtet über erhebliche Verluste von Krankenkassen und Kassenärztlichen Vereinigungen bei Kapitalanlagen.

Mit berufsständischen Versorgungswerken hat der konkrete Fall zunächst nichts zu tun. Dennoch wirft er Fragen auf, die auch für Ärztinnen und Ärzte relevant sind: Wer kann komplexe Kapitalanlagen tatsächlich beurteilen? Und wie gut passen langfristige, illiquide Investments zu den Verpflichtungen eines institutionellen Anlegers?

FORAIM hat die aktuelle Meldung zum Anlass genommen, diese Fragen auf Versorgungswerke zu übertragen – ohne daraus vorschnelle Schlussfolgerungen zu ziehen.

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FORAIM Finanzmanagement und -Service GmbH

Die Hamburger Gesellschaft FORAIM Finanzmanagement und -service GmbH berät zur privaten Finanzplanung und verfügt über ausgesprochene volkswirtschaftliche Expertise. Als nicht gebundener Finanz-, Versicherungs- und Immobilienmakler kann FORAIM seinen Kunden unter anderem Investmentfondsanlagen, Immobilien und Versicherungslösungen vermitteln.

Das Motto von FORAIM lautet: Fachliche Kompetenz und ein kritisches Denken auch weit über den Tellerrand hinaus und abseits des Mainstream müssen sich nicht ausschließen.

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