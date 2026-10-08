Versorgungswerke: Was Ärzte und Steuerberater über ihre Altersvorsorge wissen sollten

Wie können Mitglieder ihre persönliche Planung dennoch auf eine bessere Informationsgrundlage stellen? Einen Einstieg bietet FORAIM in regelmäßigen und kostenfreien Online-Webinaren „Ruhestandsplanung“.
Informationen und Anmeldung zum Webinar
Warum Transparenz auch eine Frage der Fairness ist
Die Philosophin Onora O’Neill beschreibt Vertrauen als etwas, das verständliche Belege für Kompetenz, Ehrlichkeit und Verlässlichkeit benötigt. Übertragen auf die Altersvorsorge bedeutet das für FORAIM: Wer seine Lebensplanung auf eine Versorgung stützt, sollte deren Grundlagen und Grenzen nachvollziehen können.
Fehlende öffentliche Abschlüsse beweisen keine wirtschaftliche Gefährdung. Sie erschweren aber die unabhängige Einordnung. Dabei lassen sich häufig bereits aus Versorgungsbescheiden, Satzungen und Mitgliederinformationen wichtige Fragen ableiten:
- Welche Leistungen sind bereits erworben, welche werden hochgerechnet?
- Auf welchen Annahmen beruhen die ausgewiesenen Beträge?
- Wie haben sich Angaben zwischen mehreren Bescheiden verändert?
- Welche finanziellen Spielräume bestehen bei früherem Ruhestand oder geringeren Rentenanpassungen?
FORAIM in Hamburg ordnet die verfügbaren Unterlagen in eine individuelle Finanz- und Liquiditätsplanung ein. Ein Versorgungsbescheid ersetzt keine umfassende Prüfung der Stabilität eines Versorgungswerks. Er kann jedoch helfen, persönliche Abhängigkeiten und offene Planungsfragen sichtbar zu machen.
Das 45-minütige Webinar erläutert, wie Kapitalbedarf, laufende Versorgung und Vermögen über die verschiedenen Ruhestandsphasen zusammenpassen.
Versorgungswerk und persönliche Finanzplanung: Erstgespräch anfragen
Quellen: private banking magazin: Offenlegung der Jahresabschlüsse · Onora O’Neill: How to trust intelligently