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Versorgungswerke: Was Ärzte und Steuerberater über ihre Altersvorsorge wissen sollten

Transparenz schafft Orientierung – FORAIM verbindet die Prüfung von Versorgungsbescheiden mit persönlicher Ruhestandsplanung

(lifePR) (Hamburg, )
Eine Rentenzahl im Versorgungsbescheid ist noch kein vollständiger Ruhestandsplan. Nach einer Erhebung von Metzler Ratings veröffentlichen nur 16 von 92 berufsständischen Versorgungswerken ihre Abschlüsse vollständig öffentlich. Darüber berichtet das private banking magazin. Die Untersuchung wirft damit Fragen zur Nachvollziehbarkeit eines wichtigen Vorsorgebausteins auf.

Wie können Mitglieder ihre persönliche Planung dennoch auf eine bessere Informationsgrundlage stellen? Einen Einstieg bietet FORAIM in regelmäßigen und kostenfreien Online-Webinaren „Ruhestandsplanung“.

Informationen und Anmeldung zum Webinar

Warum Transparenz auch eine Frage der Fairness ist

Die Philosophin Onora O’Neill beschreibt Vertrauen als etwas, das verständliche Belege für Kompetenz, Ehrlichkeit und Verlässlichkeit benötigt. Übertragen auf die Altersvorsorge bedeutet das für FORAIM: Wer seine Lebensplanung auf eine Versorgung stützt, sollte deren Grundlagen und Grenzen nachvollziehen können.

Fehlende öffentliche Abschlüsse beweisen keine wirtschaftliche Gefährdung. Sie erschweren aber die unabhängige Einordnung. Dabei lassen sich häufig bereits aus Versorgungsbescheiden, Satzungen und Mitgliederinformationen wichtige Fragen ableiten:
  • Welche Leistungen sind bereits erworben, welche werden hochgerechnet?
  • Auf welchen Annahmen beruhen die ausgewiesenen Beträge?
  • Wie haben sich Angaben zwischen mehreren Bescheiden verändert?
  • Welche finanziellen Spielräume bestehen bei früherem Ruhestand oder geringeren Rentenanpassungen?
Versorgung und Vermögen gemeinsam planen

FORAIM in Hamburg ordnet die verfügbaren Unterlagen in eine individuelle Finanz- und Liquiditätsplanung ein. Ein Versorgungsbescheid ersetzt keine umfassende Prüfung der Stabilität eines Versorgungswerks. Er kann jedoch helfen, persönliche Abhängigkeiten und offene Planungsfragen sichtbar zu machen.

Das 45-minütige Webinar erläutert, wie Kapitalbedarf, laufende Versorgung und Vermögen über die verschiedenen Ruhestandsphasen zusammenpassen.

Versorgungswerk und persönliche Finanzplanung: Erstgespräch anfragen

Quellen: private banking magazin: Offenlegung der Jahresabschlüsse · Onora O’Neill: How to trust intelligently

FORAIM Finanzmanagement und -Service GmbH

Die Hamburger Gesellschaft FORAIM Finanzmanagement und -service GmbH berät zur privaten Finanzplanung und verfügt über ausgesprochene volkswirtschaftliche Expertise. Als nicht gebundener Finanz-, Versicherungs- und Immobilienmakler kann FORAIM seinen Kunden unter anderem Investmentfondsanlagen, Immobilien und Versicherungslösungen vermitteln.
Das Motto von FORAIM lautet: Fachliche Kompetenz und ein kritisches Denken auch weit über den Tellerrand hinaus und abseits des Mainstream müssen sich nicht ausschließen.

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